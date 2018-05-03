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В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн
Грабители вынесли через окно галереи арт-объект «Natural Golden Chaos», который сделан из 18-каратного золота. Предмет искусства весом в 45 кг злоумышленники засунули в багажник машины и уехали. Полиция не смогла им помешать, пишет rtvi.com.
Автор «Золотого природного хаоса» …
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27 апреля 2018, 02:45
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Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен
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30 марта 2018, 09:33
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Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области
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19 марта 2018, 11:17
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Нормативы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Самарской области изменятся
Предложение Госдумы ограничить "дробление" квартир и варианты, когда в 30 квадратных метрах собственниками долей являются до полусотни граждан, нашло поддержку у членов губернского комитета по строительству. Исключение сделают для детей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. Соответствующий закон региональные депутаты планируют …
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12 февраля 2018, 06:24
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В Тольятти директор агентства недвижимости обманул клиентов на 18 млн рублей
В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего директора агентства недвижимости. По версии силовиков, он обманул 12 клиентов на 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере".
По данным полицейских, обвиняемый обманом убеждал людей оформить …
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2 февраля 2018, 01:15
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На самарских остановках устроили выставку современного искусства
В Самаре остановки общественного транспорта работами современных российских и европейских художников. Проект называется «Улица как музей, музей как улица». Тема самарской выставки – еда.
«Еда — первая ассоциация с Фабрикой-кухней, крупным механизированным предприятием общественного питания в 1930-е годы …
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8 июня 2017, 07:00
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Портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за 45 млн долларов
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16 мая 2017, 03:25
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По Сызрани прошлась студентка колледжа искусств в русской традиционной одежде «против течения»
18-летняя студентка Сызранского колледжа искусств и культуры Алиса Манахова присоединилась к проекту Аллы Соловкской «Против течения». Суть акции - реконструкция старинных народных женских костюмов, в которых участницы выходят на городские улицы и фотографируются на фоне современных жителей. Хотя московская художница …
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12 мая 2017, 11:11
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По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства
Накануне в здании областного правительства наградили лауреатов губернской премии в сфере культуры и искусств, а также победителей конкурса на предоставление губернских грантов.
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27 апреля 2017, 04:58
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23 сентября в Самарском художественном музее откроется выставка Пабло Пикассо
Будут представлены самые откровенные произведения легендарного испанца.
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20 сентября 2016, 11:41