1
47
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           .d888  888    888  8888888b.    d888              888888b.   
          d88P"   888    888  888   Y88b  d8888              888  "88b  
          888     888    888  888    888    888              888  .88P  
 888d888  888888  8888888888  888   d88P    888     .d8888b  8888888K.  
 888P"    888     888    888  8888888P"     888    d88P"     888  "Y88b 
 888      888     888    888  888 T88b      888    888       888    888 
 888      888     888    888  888  T88b     888    Y88b.     888   d88P 
 888      888     888    888  888   T88b  8888888   "Y8888P  8888888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн

В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн

Грабители вынесли через окно галереи арт-объект «Natural Golden Chaos», который сделан из 18-каратного золота. Предмет искусства весом в 45 кг злоумышленники засунули в багажник машины и уехали. Полиция не смогла им помешать, пишет rtvi.com.

Автор «Золотого природного хаоса» 
27 апреля 2018, 02:45
Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен

Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен

Министерство строительства России намеренно усилить контроль за пожарной безопасностью в жилых домах. Об этом сообщил сам глава ведомства Михаил Мень. По его словам, комплексные обследования необходимо проводить не реже, чем раз в пять лет. Для этого министерство уже подготовило ряд 
30 марта 2018, 09:33
Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области

Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области

Самарский областной фонд жилья и ипотеки проанализировал рынок недвижимости в городах области в феврале 2018 года. Это 11 350 предложений. Лидирует Тольятти — более 4,5 тысяч квартир. На тысячу меньше в Самаре. В Сызрани продавалось 965 квартир, а в Октябрьске 

19 марта 2018, 11:17
Нормативы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Самарской области изменятся

Нормативы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Самарской области изменятся

Предложение Госдумы ограничить "дробление" квартир и варианты, когда в 30 квадратных метрах собственниками долей являются до полусотни граждан, нашло поддержку у членов губернского комитета по строительству. Исключение сделают для детей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. Соответствующий закон региональные депутаты планируют 

12 февраля 2018, 06:24
В Тольятти директор агентства недвижимости обманул клиентов на 18 млн рублей

В Тольятти директор агентства недвижимости обманул клиентов на 18 млн рублей

В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего директора агентства недвижимости. По версии силовиков, он обманул 12 клиентов на 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере".

По данным полицейских, обвиняемый обманом убеждал людей оформить 

2 февраля 2018, 01:15
На самарских остановках устроили выставку современного искусства

На самарских остановках устроили выставку современного искусства

В Самаре остановки общественного транспорта работами современных российских и европейских художников. Проект называется «Улица как музей, музей как улица». Тема самарской выставки – еда.  

«Еда — первая ассоциация с Фабрикой-кухней, крупным механизированным предприятием общественного питания в 1930-е годы 
8 июня 2017, 07:00
Портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за 45 млн долларов

Портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за 45 млн долларов

Известная картина Пабло Пикассо продана на аукционе в Соединенных Штатах за 45 млн долларов. Речь идет о признанном шедевре «Сидящая женщина в голубом платье».
Как известно, на полотне изображена одна из любовниц великого испанского художника Дора Маар. Их отношения продолжались 

16 мая 2017, 03:25
По Сызрани прошлась студентка колледжа искусств в русской традиционной одежде «против течения»

По Сызрани прошлась студентка колледжа искусств в русской традиционной одежде «против течения»

18-летняя студентка Сызранского колледжа искусств и культуры Алиса Манахова присоединилась к проекту Аллы Соловкской «Против течения». Суть акции - реконструкция старинных народных женских костюмов, в которых участницы выходят на городские улицы и фотографируются на фоне современных жителей. Хотя московская художница 
12 мая 2017, 11:11
По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства

По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства

Накануне в здании областного правительства наградили лауреатов губернской премии в сфере культуры и искусств, а также победителей конкурса на предоставление губернских грантов.
20 музыкантов и актеров, режиссеров и художников 63 региона стали лауреатами Губернских премий в области культуры и искусства. 

27 апреля 2017, 04:58
23 сентября в Самарском художественном музее откроется выставка Пабло Пикассо

23 сентября в Самарском художественном музее откроется выставка Пабло Пикассо

Будут представлены самые откровенные произведения легендарного испанца. 
Посетители смогут увидеть более 100 графических работ, которые являются литографией рисунков мастера, сделанных в 1968 году. Всего в цикле 347 картин. Их оригиналы хранятся в музеях Испании, Германии, Израиля, Франции и США. Экспозиция 

20 сентября 2016, 11:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх