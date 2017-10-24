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«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Ученые выяснили, что миллиард людей на Земле создали инопланетяне

Ученые выяснили, что миллиард людей на Земле создали инопланетяне

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Ученые говорят, что на нашей планете гораздо меньше людей с отрицательным резус-фактором, чем с положительным. Это сравнительно редкая разновидность, 

17 октября 2016, 09:10
Ученые: Антибиотики в первый год жизни грозят пищевой аллергией

Ученые: Антибиотики в первый год жизни грозят пищевой аллергией

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Анализируя массив статистических данных за 2007-2009 годы, ученые нашли 

2 сентября 2016, 03:39
Ученые впервые получили электричество за счет тока крови

Ученые впервые получили электричество за счет тока крови

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Как поясняют эксперты, элемент имеет пару электродов, участвующих в неких химических реакциях. На одном из них окислялась 

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В США учёные остановят старение человека с помощью плазмы крови

Американские ученые готовятся начать испытания по омоложению людей. В уникальном эксперименте собираются принять участие 600 человек старше 35 лет. Каждый из них заплатит за операцию 8 тысяч долларов.
Добровольцам перельют плазму крови от доноров, которыми являются молодые люди до 25 

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24 февраля 2016, 04:09
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