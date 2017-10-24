21-летняя итальянка, имеющая весьма необычный недуг, была госпитализирована после того, как из ее кожи на лице и ладонях стала выделяться кровь. Как информируют зарубежные агентства, никаких ран у пациентки медики не нашли.
По рассказу самой жительницы Италии, на протяжении 3 лет она не в состоянии выяснить, что именно оказалось причиной странных кровотечений. Приступы продолжаются от одной до пяти минут. Итогом всего этого оказалась сильная и затяжная депрессия.
Врачи считают, что девушка имеет редчайшее заболевание — гематидроз. При нем кровь фактически просачивается сквозь кожу вместе с потом из поврежденных сосудов. Эта история вызвала волну обсуждения в Сети.
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