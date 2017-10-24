Только за первый месяц 2016 года такой диагноз поставлен 172 жителям столицы региона. Это в 2 с половиной раза больше, чем за январь 2015-го. Всего же с начала года ВИЧ заразились 414 человек, и эта цифра тоже гораздо больше предыдущих …