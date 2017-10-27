Совет да любовь: Итальянка разочаровалась в мужчинах и вышла замуж за себя Итальянка Лаура Меси организовала свадьбу со всеми соответствующими атрибутами, кроме самого главного: на церемонии бракосочетания с 70 гостями, белым платьем, приятельницами невесты и большим тортом не было жениха.

Фитнес-тренер Лаура Меси сдержала данное своим близким обещание выйти замуж за саму …