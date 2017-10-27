Итальянский фермер-живописец Дарио Гамбарин, который создает огромные портреты прямо на поле, сделал очередной шедевр. Своеобразное изображение северокорейского руководителя Ким Чен Ына он сотворил с помощью трактора и плуга на соевом поле площадью 20 тысяч квадратных метров.
Лицо руководителя Северной Кореи украшает ферму Гамбарина в провинции Верона. Из головы Ким Чен Ына вылетают две ракеты. Под изображением помещена надпись Danger («Опасность»).
Во всех странах обеспокоены напряжением в отношениях между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, говорит фермер. Своей работой он хочет поспособствовать решению этой проблемы дипломатическим путем.
Ранее "моделями" Дарио Гамбарина были папа римский Франциск, кубинский лидер Фидель Кастро, американские президенты Дональд Трамп и Барак Обама. Изображал он и Владимира Путина.
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