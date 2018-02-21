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Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области
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7 марта 2018, 01:45
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39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти
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7 марта 2018, 12:18
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За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска
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6 марта 2018, 01:20
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У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны
На днях сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицу Революционную в Тольятти, заметили подозрительного мужчину. По приметам он был похож на человека, который совершил кражу в магазине. Кроме того, при виде патрульной машины житель города попытался убежать.
Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Во …
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6 марта 2018, 11:52
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Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку
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5 марта 2018, 05:13
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Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани
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5 марта 2018, 03:35
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Житель Красноярского района хранил героин в пачке из-под сигарет
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2 марта 2018, 05:40
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В Самарской области сельчанин чуть не убил брата, а потом сдался полиции
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2 марта 2018, 03:47
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Полиция ликвидировала нарколабораторию в Тольятти
Сотрудники тольяттинской полиции ликвидировали нарколабораторию. Производство запрещенных веществ было организовано в одной из квартир в Комсомольском районе города. Там имелось все необходимое оборудование и прекурсоры. Они были обнаружены правоохранителями.
Лабораторию удалось «накрыть» вскоре после задержания 31-летнего жителя Автограда. Подозреваемого остановили на …
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27 февраля 2018, 08:46
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Более килограмма «травки» нашли полицейские у жителя Самарской области
К полицейским поступила информация о том, что житель Борского района хранит у себя крупную партию наркотиков. Подозреваемый был задержан дома. Во время обыска правоохранители обнаружили 1047,25 грамма запрещенных веществ растительного происхождения. Хранение наркотика в таких количествах считается особо крупным размером.
На …
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26 февраля 2018, 01:38
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Два человека погибли после падения самолета в Италии
В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.
За штурвалом самолета сидел 61-летний Лино Лаварини, который …
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31 января 2018, 08:22
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У итальянского почтальона нашли более полутонны украденных писем
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30 января 2018, 07:37
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В Турине пожарные спасли женщину, застрявшую в диване
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24 января 2018, 09:18
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В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро
Одна итальянка настолько любила своего кота, что оставила ему наследство да такое, что ему позавидует любой человек. Животное получило, ни много ни мало, 30 тысяч евро! Об этом сообщает La Stampa.
Умершая женщина считала своего питомца главным любимым …
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19 января 2018, 11:32