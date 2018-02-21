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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

В Отрадном вынесли приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в том, что избила до смерти свою знакомую.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года. Подсудимая была в гостях у приятельницы. Женщина приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому и нанесла ей множество ударов по 

7 марта 2018, 01:45
39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

На днях патрульный экипаж Росгвардии в Тольятти получил тревожный сигнал. Жители одного из домов на улице Ленина сообщили о том, что в их подъезде шумит пьяный дебошир.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 27-летнего парня. У молодого человека поинтересовались, нет ли 

7 марта 2018, 12:18
За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске прошел суд над местным жителем Виктором Кудряшовым. Ему инкриминировали убийство по неосторожности.

По информации следствия, 23 июля прошлого года мужчина повздорил со своим приятелем. Дело дошло до драки. Кудряшов схватил нож, и нанес им несколько ударов своему оппоненту. Потом 

6 марта 2018, 01:20
У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны

У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны

На днях сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицу Революционную в Тольятти, заметили подозрительного мужчину. По приметам он был похож на человека, который совершил кражу в магазине. Кроме того, при виде патрульной машины житель города попытался убежать.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Во 

6 марта 2018, 11:52
Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку

Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку

На днях в Тольятти к полицейским обратилась 73-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ее ограбил сосед. Женщина выходила из своей квартиры, и на площадке столкнулась с обидчиком. Он оттолкнул соседку, зашел в ее жилище, забрал оттуда мобильный телефон, и скрылся.

Прибывшие на 

5 марта 2018, 05:13
Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

На днях в Сызрани поймали 21-летнего вора. Он попытался обчистить супермаркет. Молодой человек сразу же привлек к себе внимание сотрудников торговой точки. Покупатель стоял у полки с товаром, и просто складывал ее содержимое в свою корзину, не особенно выбирая. После 

5 марта 2018, 03:35
Житель Красноярского района хранил героин в пачке из-под сигарет

Житель Красноярского района хранил героин в пачке из-под сигарет

К полицейским поступила оперативная информация о том, что житель поселка Новосемейкино может быть причастен к незаконном обороту наркотиков. 35-летнего подозреваемого задержали около одного из домов на улице Рудничной. Во время досмотра в присутствии понятых у мужчины нашли сверток с порошком, 

2 марта 2018, 05:40
В Самарской области сельчанин чуть не убил брата, а потом сдался полиции

В Самарской области сельчанин чуть не убил брата, а потом сдался полиции

На днях в полицию поступило сообщение от фельдшера в Борском районе. К нему поступил пациент с ножевой раной груди. Для выяснения обстоятельств получения травмы правоохранителям не потребовалось большого количества времени, так как к ним самостоятельно явился 45-летний брат пострадавшего. Он 

2 марта 2018, 03:47
Полиция ликвидировала нарколабораторию в Тольятти

Полиция ликвидировала нарколабораторию в Тольятти

Сотрудники тольяттинской полиции ликвидировали нарколабораторию. Производство запрещенных веществ было организовано в одной из квартир в Комсомольском районе города. Там имелось все необходимое оборудование и прекурсоры. Они были обнаружены правоохранителями.

Лабораторию удалось «накрыть» вскоре после задержания 31-летнего жителя Автограда. Подозреваемого остановили на 

27 февраля 2018, 08:46
Более килограмма «травки» нашли полицейские у жителя Самарской области

Более килограмма «травки» нашли полицейские у жителя Самарской области

К полицейским поступила информация о том, что житель Борского района хранит у себя крупную партию наркотиков. Подозреваемый был задержан дома. Во время обыска правоохранители обнаружили 1047,25 грамма запрещенных веществ растительного происхождения. Хранение наркотика в таких количествах считается особо крупным размером.

На 

26 февраля 2018, 01:38
Два человека погибли после падения самолета в Италии

Два человека погибли после падения самолета в Италии

В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

За штурвалом самолета сидел 61-летний Лино Лаварини, который 
31 января 2018, 08:22
У итальянского почтальона нашли более полутонны украденных писем

У итальянского почтальона нашли более полутонны украденных писем

У почтальона итальянского города Виченца обнаружили более полутонны недоставленной корреспонденции. Мужчина занимался тем, что последние 8 лет носил чужие письма к себе домой.

О странной любви почтальона к коллекционированию стало известно после того, как тревогу забили местные волонтеры. Они 
30 января 2018, 07:37
В Турине пожарные спасли женщину, застрявшую в диване

В Турине пожарные спасли женщину, застрявшую в диване

Неприятный случай произошел на днях с жительницей итальянского города Турин. У 40-летней женщины упал мобильный телефон. Она попыталась его достать, однако рука итальянки оказалась зажата в диване. Родственники пробовали ей помочь, но все попытки доставляли «пленнице» дополнительные страдания.

В 
24 января 2018, 09:18
В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

Одна итальянка настолько любила своего кота, что оставила ему наследство да такое, что ему позавидует любой человек. Животное получило, ни много ни мало, 30 тысяч евро! Об этом сообщает La Stampa.

Умершая женщина считала своего питомца главным любимым 
19 января 2018, 11:32
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