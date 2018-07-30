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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

Жестокое убийство произошло в ночь на 8 июня в Самаре. В одну из больниц доставили 85-летнюю женщину. У нее диагностировали тяжелое отравление. Медики сделали все для спасения пенсионерки, но попытки не принесли результатов. Пациентка скончалась.

Как выяснилось, в гибели 
9 июня 2018, 10:06
Медицинское ЧП: Сразу 15 детей наглотались гидрогелевых шариков в детсаду Тольятти

Медицинское ЧП: Сразу 15 детей наглотались гидрогелевых шариков в детсаду Тольятти

Вчера, 1 июня, около 12 часов дня, в одном из детсадов Автозаводского района Тольятти, по предварительной информации, сразу 15 детей 3-3,5 лет проглотили гелевые шарики Orbeez. Предположительно, один из малышей принес их с собой и «угостил» своих друзей, передает 
2 июня 2018, 02:17
«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами

«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами

Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».

В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был 
27 мая 2018, 12:05
Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

На днях за помощью к спасателям обратились хозяева частного дома в переулке Железный в Сызрани. Они рассказали, что над их двором разносится собачий лай. Определить источник звука обитатели дома не смогли. Своего питомца у них нет.

Прибывшие спасатели быстро обнаружили собаку. 

21 мая 2018, 09:39
В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки

В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки

В Самаре пресс-служба главы региона сообщила о собаке в ошейнике, которая гуляет одна около областного Белого дома на улице Молодогвардейской. Чиновники опубликовали в «Твиттере» фото потеряшки.

«ВНИМАНИЕ! У Белого дома (здание Правительства Самарской области по адресу: Молодогвардейская, 210) гуляет потерявшаяся собака! 

20 апреля 2018, 12:53
В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом

В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом

Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ" про чудесную овчарку-терапевта Геркулеса из регионального Центра на Олимпе. Геркулес - почетный ветеран МВД, совсем недавно вышедший на заслуженную пенсию. Более 8 
13 апреля 2018, 07:03
Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

В полицию города Жигулевска поступило сообщение о краже. 69-летний мужчина рассказал, что у него похитили шкаф. Он занимался переездом в новую квартиру. Предмет мебели новосел оставил на площадке, а, когда вернулся, на месте его уже не обнаружил. Ущерб пострадавший оценил 

28 марта 2018, 01:21
Перепутала бутылку: В Тольятти бабушка выпила уксус и отправилась в больницу

Перепутала бутылку: В Тольятти бабушка выпила уксус и отправилась в больницу

73-летняя жительница Тольятти, проживающая в Автозаводском районе города, перепутала бутылки с уксусом и по ошибке добавила в пищу из той, где был 70-процентный. Бабушка получила ожоги пищевода и была госпитализирована в тольяттинскую горбольницу, передает Сититраффик.
4 марта 2018, 05:40
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