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В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку
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9 июня 2018, 10:06
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Медицинское ЧП: Сразу 15 детей наглотались гидрогелевых шариков в детсаду Тольятти
Вчера, 1 июня, около 12 часов дня, в одном из детсадов Автозаводского района Тольятти, по предварительной информации, сразу 15 детей 3-3,5 лет проглотили гелевые шарики Orbeez. Предположительно, один из малышей принес их с собой и «угостил» своих друзей, передает …
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2 июня 2018, 02:17
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«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами
Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».
В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был …
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27 мая 2018, 12:05
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Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани
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21 мая 2018, 09:39
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В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки
В Самаре пресс-служба главы региона сообщила о собаке в ошейнике, которая гуляет одна около областного Белого дома на улице Молодогвардейской. Чиновники опубликовали в «Твиттере» фото потеряшки.
«ВНИМАНИЕ! У Белого дома (здание Правительства Самарской области по адресу: Молодогвардейская, 210) гуляет потерявшаяся собака! …
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20 апреля 2018, 12:53
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В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом
Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ" про чудесную овчарку-терапевта Геркулеса из регионального Центра на Олимпе. Геркулес - почетный ветеран МВД, совсем недавно вышедший на заслуженную пенсию. Более 8 …
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13 апреля 2018, 07:03
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Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске
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28 марта 2018, 01:21
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Перепутала бутылку: В Тольятти бабушка выпила уксус и отправилась в больницу
73-летняя жительница Тольятти, проживающая в Автозаводском районе города, перепутала бутылки с уксусом и по ошибке добавила в пищу из той, где был 70-процентный. Бабушка получила ожоги пищевода и была госпитализирована в тольяттинскую горбольницу, передает Сититраффик.
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4 марта 2018, 05:40