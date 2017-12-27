Бойцов вооруженных сил Израиля оснастят новыми смартфонами на базе Android под наименованием Shaked Fighting. Устройства в виде наручных часов разработаны для улучшения координации действий военнослужащих в боевых условиях, рассказывает «Военное обозрение».
Командиры подразделений получат рюкзаки с аппаратурой связи, а также специальным противоударным, влагонепроницаемым телефоном и компактным зарядником.
В Shaked Fighting есть специализированные приложения, бойцы смогут легко пользоваться ими, ведь интерфейс и функциональность будут на уровне давно существующих и всем знакомых гаджетов. В частности, речь идет о цифровом компасе, картах, камере и т.д. Боевой смартфон может различать цели и имеет функцию «свой-чужой», что должно практически свести к нулю вероятность так называемого дружественного огня.
Новинку уже успешно испытали в действующем армейском подразделении. Массовый выпуск намечен на 2019 год.
|
Представлен самый маленький в мире телефон Zanco Tiny T1
На платформе Kickstarter создан самый маленький смартфон в мире Zanco Tiny T1. Об этой разработке рассказывают иностранные специализированные издания.
|
26 декабря 2017, 05:08
|
Роскачество обнародовало результаты международного теста iPhone X
Роскачество представило итоги международного тестирования iPhone X. Об этом рассказывает "ТАСС".
|
19 декабря 2017, 12:10
|
Названа главная опасность смартфонов под подушкой
Ученые-медики из Калифорнии осуществили серию экспериментов, которая подтвердила негативное влияние мобильных устройств для здоровья людей. Прежде всего авторы исследований говорят о гаджетах под подушкой или возле спящего человека.
|
18 декабря 2017, 10:09
|
Компания Samsung запатентовала смартфон с двумя экранами
Чертежи перспективного устройства от южнокорейской корпорации Samsung попали в интернет. По словам специалистов, речь идет о смартфоне с двумя экранами. Правда, только 50% задней панели занимает дисплей. Эта технология компанией официально запатентована.
|
14 декабря 2017, 03:05
|
AliExpress официально объявил о старте продаж смартфонов Xiaomi в России
Представители китайского интернет-магазина AliExpress заявили об очередной сделке. Компания стала партнером известной компании Xiaomi. Теперь мобильные устройства китайского бренда можно приобрести в России через AliExpress.
|
12 декабря 2017, 02:12
|
Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов
Корпорация Samsung запатентовала очередную свою новинку. Речь идет об «умном» свитере, предназначенном для зарядки мобильных устройств.
|
11 декабря 2017, 01:08
|
Новый командующий общевойсковой армией в Поволжье Рустам Мурадов представлен в Самаре
Новый командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией ЦВО в Поволжье Рустам Мурадов в четверг, 7 декабря, представлен офицерам штаба в Самаре. Войсковое объединение дислоцировано в нескольких субъектах Поволжья, штаб расположен в столице 63-го региона. Замкомандующего войсками ЦВО генерал-майор Сергей Полетучий вручил …
|
8 декабря 2017, 02:33
|
Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м
На следующий год намечена презентация сразу трех новых iPhone, самый габаритный из которых получит экран с 6,3-дюймовой диагональю. Об этом рассказывает Nikkei со ссылкой на инсайдерскую информацию.
|
8 декабря 2017, 11:46
|
Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость
Специалисты из Южной Кореи после серии продолжительных исследований пришли к умозаключению, что так называемая телефонная зависимость, которая появляется в результате чрезмерного увлечения мобильными устройствами, негативно действует на человеческий мозг. Ее закономерным следствием, поясняют ученые, является изменение химического баланса.
|
1 декабря 2017, 05:01
|
Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника
|
1 декабря 2017, 10:17
|
После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров
21-летняя жительница Норвегии Санна Финсруд стала известной за пределами своей страны, преодолев 1 380 км до родного дома с армейским рюкзаком. Отслужив в армии, демобилизовавшаяся девушка надумала устроить себе дополнительное испытание. Она прошла пешком от заполярного архипелага Вестеролен до своего …
|
2 ноября 2017, 09:52
|
Две девушки из Сызрани стали курсантами Вольской Военной академии ВС РФ
Для того, чтобы попасть в суровый мужской коллектив, юным леди пришлось пройти строгий отбор нескольких медкомиссий, психофизиологическое обследование, сдать вступительные экзамены по математике, русскому языку, физике и обществознанию, пишет «КТВ ЛУЧ».
В военкомате Сызрани подтвердили информацию о поступлении …
|
14 октября 2017, 04:23
|
Самарским уклонистам предлагают явиться с повинной в военный следственный отдел
Военный следственный отдел Следственного комитета России по Самарскому гарнизону подготовил обращение к лицам, уклоняющимся от военной службы. Им предлагают явиться с повинной, что станет смягчающим обстоятельством.
|
27 ноября 2017, 02:40
|
Археологи обнаружили древнее кладбище филистимлян в Иерусалиме
|
11 июля 2016, 02:40
|
В Израиле дайверы нашли затонувший древнеримский корабль
Во время изучения затонувшего судна израильские дайверы совершенно неожиданно для себя обнаружили артефакты Римской империи. По утверждению исследователей, данная находка может считаться наиболее крупной за последние три десятка лет. Об этом рассказывают зарубежные издания.
|
17 мая 2016, 11:08
|
Собака премьер-министра Израиля во время приема покусала высокопоставленных гостей
Казус произошел во время приема по случаю празднования еврейской Хануки, в резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его собака, видимо перевозбудившись от большого скопления людей, покусала двух гостей. Впрочем, укусы оказались несерьезными.
|
10 декабря 2015, 10:37