Собака премьер-министра Израиля во время приема покусала высокопоставленных гостей Казус произошел во время приема по случаю празднования еврейской Хануки, в резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его собака, видимо перевозбудившись от большого скопления людей, покусала двух гостей. Впрочем, укусы оказались несерьезными. … Нападению 10-летней собаки израильского премьера подверглись супруг замминистра иностранных дел