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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Представлен самый маленький в мире телефон Zanco Tiny T1

Представлен самый маленький в мире телефон Zanco Tiny T1

На платформе Kickstarter создан самый маленький смартфон в мире Zanco Tiny T1. Об этой разработке рассказывают иностранные специализированные издания.
Уже прошла презентация мобильного устройства. Созданием новинки занималась компания Clubit New Media, Ltd. Длина телефона – всего 47 миллиметров.
Как поясняют 

26 декабря 2017, 05:08
Роскачество обнародовало результаты международного теста iPhone X

Роскачество обнародовало результаты международного теста iPhone X

Роскачество представило итоги международного тестирования iPhone X. Об этом рассказывает "ТАСС".
Как показал анализ результатов проведенного исследования, устройство проиграло гаджетам Samsung и предшествующим версиям смартфонов Apple, оказавшись на 11-й позиции. Тестирование осуществлялось вместе с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT).

19 декабря 2017, 12:10
Названа главная опасность смартфонов под подушкой

Названа главная опасность смартфонов под подушкой

Ученые-медики из Калифорнии осуществили серию экспериментов, которая подтвердила негативное влияние мобильных устройств для здоровья людей. Прежде всего авторы исследований говорят о гаджетах под подушкой или возле спящего человека.
По словам специалистов, из-за большого электромагнитного излучения в несколько раз возрастает вероятность 

18 декабря 2017, 10:09
Компания Samsung запатентовала смартфон с двумя экранами

Компания Samsung запатентовала смартфон с двумя экранами

Чертежи перспективного устройства от южнокорейской корпорации Samsung попали в интернет. По словам специалистов, речь идет о смартфоне с двумя экранами. Правда, только 50% задней панели занимает дисплей. Эта технология компанией официально запатентована.
В настоящее время нет информации, дойдет ли модель 

14 декабря 2017, 03:05
AliExpress официально объявил о старте продаж смартфонов Xiaomi в России

AliExpress официально объявил о старте продаж смартфонов Xiaomi в России

Представители китайского интернет-магазина AliExpress заявили об очередной сделке. Компания стала партнером известной компании Xiaomi. Теперь мобильные устройства китайского бренда можно приобрести в России через AliExpress.
Отечественные любители продукции компании получат возможность сделать заказы на смартфоны через интернет-магазин с 14 декабря. 

12 декабря 2017, 02:12
Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов

Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов

Корпорация Samsung запатентовала очередную свою новинку. Речь идет об «умном» свитере, предназначенном для зарядки мобильных устройств.
Как рассказывают «Известия», инновационный предмет гардероба станет аккумулировать энергию от движений рук в особом блоке. С этой целью в одежду встроят соответствующее микрооборудование.
На 

11 декабря 2017, 01:08
Новый командующий общевойсковой армией в Поволжье Рустам Мурадов представлен в Самаре

Новый командующий общевойсковой армией в Поволжье Рустам Мурадов представлен в Самаре

Новый командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией ЦВО в Поволжье Рустам Мурадов в четверг, 7  декабря, представлен офицерам штаба в Самаре. Войсковое объединение дислоцировано в нескольких субъектах Поволжья, штаб расположен в столице 63-го региона. Замкомандующего войсками ЦВО генерал-майор Сергей Полетучий вручил 

8 декабря 2017, 02:33
Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м

Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м

На следующий год намечена презентация сразу трех новых iPhone, самый габаритный из которых получит экран с 6,3-дюймовой диагональю. Об этом рассказывает Nikkei со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Согласно сообщению, в 2018-м корпорация Apple может предложить взыскательным пользователям сразу три новинки. 

8 декабря 2017, 11:46
Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость

Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость

Специалисты из Южной Кореи после серии продолжительных исследований пришли к умозаключению, что так называемая телефонная зависимость, которая появляется в результате чрезмерного увлечения мобильными устройствами, негативно действует на человеческий мозг. Ее закономерным следствием, поясняют ученые, является изменение химического баланса.
Ученые из 

1 декабря 2017, 05:01
Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника

Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника

Ученые из Израиля при помощи дрона нашли развалины старинного храма в одном из южных регионов страны. Как рассказывает РИА Новости, постройка относится к периоду 2200-летней давности. Речь идет о времени существования одного из осколков великой некогда империи Александра Македонского.
Это 

1 декабря 2017, 10:17
После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров

После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров

21-летняя жительница Норвегии Санна Финсруд стала известной за пределами своей страны, преодолев 1 380 км до родного дома с армейским рюкзаком. Отслужив в армии, демобилизовавшаяся девушка надумала устроить себе дополнительное испытание. Она прошла пешком от заполярного архипелага Вестеролен до своего 

2 ноября 2017, 09:52
Две девушки из Сызрани стали курсантами Вольской Военной академии ВС РФ

Две девушки из Сызрани стали курсантами Вольской Военной академии ВС РФ

Для того, чтобы попасть в суровый мужской коллектив, юным леди пришлось пройти строгий отбор нескольких медкомиссий, психофизиологическое обследование, сдать вступительные экзамены по математике, русскому языку, физике и обществознанию, пишет «КТВ ЛУЧ».

В военкомате Сызрани подтвердили информацию о поступлении 
14 октября 2017, 04:23
Самарским уклонистам предлагают явиться с повинной в военный следственный отдел

Самарским уклонистам предлагают явиться с повинной в военный следственный отдел

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Самарскому гарнизону подготовил обращение к лицам, уклоняющимся от военной службы. Им предлагают явиться с повинной, что станет смягчающим обстоятельством.
 
«Органами военного следствия осуществляется розыск лиц, совершивших уклонения от исполнения обязанностей военной службы 

27 ноября 2017, 02:40
Археологи обнаружили древнее кладбище филистимлян в Иерусалиме

Археологи обнаружили древнее кладбище филистимлян в Иерусалиме

Одна из тайн Библии может быть разгадана в ближайшее время благодаря находке ученых в Израиле. Об этом информируют зарубежные агентства.
Археологи нашли в Израиле древнее кладбище, где погребены порядка двух сотен человек. В процессе изучения специалисты определили, что все умершие 

11 июля 2016, 02:40
В Израиле дайверы нашли затонувший древнеримский корабль

В Израиле дайверы нашли затонувший древнеримский корабль

Во время изучения затонувшего судна израильские дайверы совершенно неожиданно для себя обнаружили артефакты Римской империи. По утверждению исследователей, данная находка может считаться наиболее крупной за последние три десятка лет. Об этом рассказывают зарубежные издания.
Согласно оценкам представителей научного сообщества, исследуемое 

17 мая 2016, 11:08
Собака премьер-министра Израиля во время приема покусала высокопоставленных гостей

Собака премьер-министра Израиля во время приема покусала высокопоставленных гостей

Казус произошел во время приема по случаю празднования еврейской Хануки, в резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его собака, видимо перевозбудившись от большого скопления людей, покусала двух гостей. Впрочем, укусы оказались несерьезными.
 
Нападению 10-летней собаки израильского премьера подверглись супруг замминистра иностранных дел 
10 декабря 2015, 10:37
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