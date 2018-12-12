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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

Черный дым столбом: в Тольятти горит цех по производству лакокрасочных материалов

Черный дым столбом: в Тольятти горит цех по производству лакокрасочных материалов

В среду, 5 декабря, в Тольятти возник серьезный пожар - на улице Северной загорелся цех по производству лакокрасочных материалов. По словам очевидцев, пламя разгоралось очень быстро, было слышно, как взрываются бочки с содержимым. Огонь вышел за пределы здания, над 
5 декабря 2018, 05:08
В Тольятти 15 человек тушили торговый павильон на Кулибина

В Тольятти 15 человек тушили торговый павильон на Кулибина

В ночь на среду, 5 декабря, произошел пожар в Тольятти. Сигнал о возгорании на бульваре Кулибина в Автозаводском районе поступил в 01:42. По данным регионального ГУ МЧС, на площади 20 квадратных метров горел торговый павильон. На место событий выехали 15 
5 декабря 2018, 10:38
В Самаре на ходу загорелась иномарка: водитель чудом успел выпрыгнуть

В Самаре на ходу загорелась иномарка: водитель чудом успел выпрыгнуть

Сегодня, 1 декабря, рано утром в Самаре на перекрёстке улиц Димитрова и Молодёжной загорелся автомобиль, передает 63 со ссылкой на очевидцев происшествия.

«Выглянули из окна, а там такое! Пламя охватило машину буквально за несколько секунд. Дым поднимался огромным 
1 декабря 2018, 02:38
В Самаре более 80 пожарных тушили пламя в двухэтажке на Трехгорной

В Самаре более 80 пожарных тушили пламя в двухэтажке на Трехгорной

В четверг вечером, 29 ноября, произошел пожар в Железнодорожном районе Самары. Сигнал о ЧП поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 20:21. На улице Трехгорной загорелся двухэтажный блочный частный нежилой дом, и пламя повредило одну комнату 
30 ноября 2018, 09:52
Полицейский помог самарской семье спасти кошку

Полицейский помог самарской семье спасти кошку

Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский  помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.

После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в 

18 июня 2018, 01:12
Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани

Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани

12 мая на курьезный вызов пришлось выезжать спасателям в Сызрани. У жителей одного из домов на лице 50 лет Октября «загуляла»  кошка. Животное требовало себе кавалера и постоянно мяукало. Ситуация обострилась в день, когда хозяйка пришла домой из гостей. От 
14 мая 2018, 09:22
В сгоревшем калифорнийском городе обнаружили работающего почтальона

В сгоревшем калифорнийском городе обнаружили работающего почтальона

В Соединенных Штатах фотограф Дуглас Трон с помощью своего компактного беспилотника снял калифорнийский город Санта Розу, фактически полностью разрушенный в процессе лесного пожара. Сделанные дроном кадры с места стихийного бедствия публикует New York Daily News.
На изображении видно, как почтальон, 

13 октября 2017, 02:02
Бездомного жителя самарского двора затравили собаками

Бездомного жителя самарского двора затравили собаками

Блогер Антон Черепок пожаловался, что «похоронил дворового кота, которого задрали псы из соседской квартиры». «Я выкопал могилку на пустыре за домом, соседка принесла тряпочку и мы, завернув в это подобие савана животинку, предали тело земле. Итак, есть следующая проблема. 
14 июля 2017, 08:09
В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

Спасатели Сызрани выручили из беды котенка, который из последних сил держался на куске пенопласта в затопленном подвале многоквартирного дома.
 
Как пишет КТВ ЛУЧ, инцидент случился 17 мая днем в доме № 16 на улице Володарского. За помощью в 
19 мая 2017, 07:22
В Калифорнии водопад «превратился» в поток огня

В Калифорнии водопад «превратился» в поток огня

Свидетелями настоящего феномена могут оказаться посетители Йосемитского национального парка в Калифорнии. Солнечные лучи так освещают водопад Лошадиный Хвост в скале Эль-Капитан, что он похож на огненный поток. Его уже называют «огнепадом».
Увидеть уникальное явление можно почти каждый год в последние 

16 февраля 2017, 05:04
У берегов Калифорнии обнаружили морское «чудище», потерянное век назад

У берегов Калифорнии обнаружили морское «чудище», потерянное век назад

У берегов Калифорнии ученые обнаружили таинственное существо, которое внешне напоминает светящуюся игрушку-пружину. Подобное видели более века назад в Тихом океане, рассказывает издание Marine Biodiversity Records. Современное загадочное создание уже подготовлено к транспортировке в Смитсоновский музей.
По словам ученого Роберта Шэрлока 

6 декабря 2016, 04:22
Ученые: Установлена причина крупных землетрясений в Калифорнии

Ученые: Установлена причина крупных землетрясений в Калифорнии

Американские ученые выяснили причины четырех крупных землетрясений, которые произошли в начале XX века на территории штата Калифорния. Оказывается, трагедии спровоцировала интенсивная нефте- и газодобыча. Результаты исследования приводят издания Bulletin of the Seismological Society of America и Scientific American.
Ученые-геофизики утверждают, 

1 ноября 2016, 04:13
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