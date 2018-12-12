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Черный дым столбом: в Тольятти горит цех по производству лакокрасочных материалов
В среду, 5 декабря, в Тольятти возник серьезный пожар - на улице Северной загорелся цех по производству лакокрасочных материалов. По словам очевидцев, пламя разгоралось очень быстро, было слышно, как взрываются бочки с содержимым. Огонь вышел за пределы здания, над …
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5 декабря 2018, 05:08
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В Тольятти 15 человек тушили торговый павильон на Кулибина
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5 декабря 2018, 10:38
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В Самаре на ходу загорелась иномарка: водитель чудом успел выпрыгнуть
Сегодня, 1 декабря, рано утром в Самаре на перекрёстке улиц Димитрова и Молодёжной загорелся автомобиль, передает 63 со ссылкой на очевидцев происшествия.
«Выглянули из окна, а там такое! Пламя охватило машину буквально за несколько секунд. Дым поднимался огромным …
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1 декабря 2018, 02:38
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В Самаре более 80 пожарных тушили пламя в двухэтажке на Трехгорной
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30 ноября 2018, 09:52
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Полицейский помог самарской семье спасти кошку
Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.
После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в …
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18 июня 2018, 01:12
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Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани
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14 мая 2018, 09:22
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В сгоревшем калифорнийском городе обнаружили работающего почтальона
В Соединенных Штатах фотограф Дуглас Трон с помощью своего компактного беспилотника снял калифорнийский город Санта Розу, фактически полностью разрушенный в процессе лесного пожара. Сделанные дроном кадры с места стихийного бедствия публикует New York Daily News.
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13 октября 2017, 02:02
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Бездомного жителя самарского двора затравили собаками
Блогер Антон Черепок пожаловался, что «похоронил дворового кота, которого задрали псы из соседской квартиры». «Я выкопал могилку на пустыре за домом, соседка принесла тряпочку и мы, завернув в это подобие савана животинку, предали тело земле. Итак, есть следующая проблема. …
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14 июля 2017, 08:09
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В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале
Спасатели Сызрани выручили из беды котенка, который из последних сил держался на куске пенопласта в затопленном подвале многоквартирного дома.
Как пишет КТВ ЛУЧ, инцидент случился 17 мая днем в доме № 16 на улице Володарского. За помощью в …
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19 мая 2017, 07:22
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В Калифорнии водопад «превратился» в поток огня
Свидетелями настоящего феномена могут оказаться посетители Йосемитского национального парка в Калифорнии. Солнечные лучи так освещают водопад Лошадиный Хвост в скале Эль-Капитан, что он похож на огненный поток. Его уже называют «огнепадом».
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16 февраля 2017, 05:04
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У берегов Калифорнии обнаружили морское «чудище», потерянное век назад
У берегов Калифорнии ученые обнаружили таинственное существо, которое внешне напоминает светящуюся игрушку-пружину. Подобное видели более века назад в Тихом океане, рассказывает издание Marine Biodiversity Records. Современное загадочное создание уже подготовлено к транспортировке в Смитсоновский музей.
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6 декабря 2016, 04:22
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Ученые: Установлена причина крупных землетрясений в Калифорнии
Американские ученые выяснили причины четырех крупных землетрясений, которые произошли в начале XX века на территории штата Калифорния. Оказывается, трагедии спровоцировала интенсивная нефте- и газодобыча. Результаты исследования приводят издания Bulletin of the Seismological Society of America и Scientific American.
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1 ноября 2016, 04:13