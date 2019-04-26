4
54
40
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Польше запретили песню «Темная ночь»

В Польше запретили песню «Темная ночь»

На днях в польском городе Гданьск произошел инцидент. Во время акции в местном музее Второй мировой войны артист Петр Косевский начал исполнять песню «Темная ночь». Спустя некоторое время, директор музея потребовал от музыкантов прекратить играть. Он назвал песню «большевистской» и 

21 мая 2019, 03:56
В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа

В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа

В Самаре перенесли концерт Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Выступление должно было состояться в воскресенье, 19 мая, но из-за болезни артиста его передвинули также на воскресенье, 2 июня.
 
- Все приобретенные билеты действительны, - сообщают организаторы. Рэпер планирует исполнить 
20 мая 2019, 09:40
Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra

Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к серии выступлений. На лучших площадках страны коллектив представит свою концертную программу «Антология блюза», премьера которой состоялась в Ереване, на площади Республики, в присутствии 60 тысяч зрителей.

29 мая музыканты выступят на 
7 мая 2019, 10:01
В Швеции вышла пластинка со звуками растворяющихся в воде таблеток

В Швеции вышла пластинка со звуками растворяющихся в воде таблеток

В Швеции вышла очень необычная виниловая пластинка. Художник из Мальмё Александер Хёглунд  решил сделать «альбом», на котором записал 10 дорожек со звуками растворяющихся в воде таблеток. По замыслу автора, они должны вызывать у слушателей различные ассоциации.

"Здесь присутствует юмор, 
2 апреля 2019, 01:28
Самарец сделал операцию, чтобы пойти служить с братом-близнецом

Самарец сделал операцию, чтобы пойти служить с братом-близнецом

Интересная история произошла в Самаре: 19-летний житель столицы 63-го региона Антон Новиков сделал операцию, чтобы вместе с братом-близнецом Дмитрием пойти служить. 

- Было небольшое новообразование на задней поверхности кожи шеи, сказали, что при трении с военной формой может возникнуть раздражение, 
2 апреля 2019, 08:57
Пассажир самолета устроил дебош из-за рыбы

Пассажир самолета устроил дебош из-за рыбы

Гастрономические капризы одного из пассажиров чуть не сорвали авиарейс Ванкувер - Торонто. ЧП произошло на днях в салоне первого класса на борту самолета, принадлежащего компании Air Canada.

Во время полета мужчина потребовал, чтобы ему подали рыбу. Однако ее в 
5 марта 2019, 03:29
Канадец получил срок за 24 жены и 149 детей

Канадец получил срок за 24 жены и 149 детей

В канадской провинции Британская Колумбия осудили 61-летнего Уинстона Блэкмора. Его уличили в многоженстве. Оказалось, что у него сразу 24 супруги! Некоторым из них еще не исполнилось 15 лет. При этом у Блэкмора еще есть и поистине огромное потомство из 149 
28 июня 2018, 05:45
Женщины в Канаде чаще гибнут из-за алкоголя, чем мужчины

Женщины в Канаде чаще гибнут из-за алкоголя, чем мужчины

По сведениям Канадского института информации о здравоохранении, в стране чаще фиксируют случаи госпитализации и гибели женщин, связанные с алкоголем, чем подобные инциденты с участием мужчин. С 2001 по 2017 год уровень смертности женщин от спиртного вырос на 26%, а среди 
1 июня 2018, 10:07
В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом

В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом

Компания из канадской провинции Онтарио предлагает гурманам необычный продукт - «шоколадный перец». От других он отличается оригинальным кофейным вкусом и ароматом, а его мякоть слаще, чем у обычных перцев. Овощ выращивается в теплицах и считается продуктом премиум-класса, который не встретишь 
23 мая 2018, 05:59
Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге

Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге

Врачи екатеринбургской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по спасению ребенка. Они прооперировали младенца, вес которого составлял всего 530 граммов. У него диагностировали врожденную патологию — атрезию пищевода с нижним трахеопищеводным свищем.

«Суть диагноза — полная непроходимость пищевода, который 
12 апреля 2018, 08:20
Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Кировские медики провели уникальную по спасению недоношенного ребенка. У матери началась роды в тот момент, когда у нее шла только 24-я неделя беременности. К этому моменту малыш, вес которого составлял всего 420 граммов. У него не успел сформироваться кишечник. Поэтому 
1 марта 2018, 06:59
Британский хирург оставлял автографы на печени своих пациентов

Британский хирург оставлял автографы на печени своих пациентов

Хирург Саймон Брэмхолл, как сообщают зарубежные издания, выжигал свои инициалы S и B на донорской печени. С соответствующим заявлением в судебные органы обратились коллеги трансплантолога.
Мужчина был уличен в процессе операции по трансплантации органа. Как поясняют медики этого учреждения, для 

14 декабря 2017, 01:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх