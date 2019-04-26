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В Польше запретили песню «Темная ночь»
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21 мая 2019, 03:56
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В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа
В Самаре перенесли концерт Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Выступление должно было состояться в воскресенье, 19 мая, но из-за болезни артиста его передвинули также на воскресенье, 2 июня.
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20 мая 2019, 09:40
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Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra
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7 мая 2019, 10:01
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В Швеции вышла пластинка со звуками растворяющихся в воде таблеток
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2 апреля 2019, 01:28
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Самарец сделал операцию, чтобы пойти служить с братом-близнецом
Интересная история произошла в Самаре: 19-летний житель столицы 63-го региона Антон Новиков сделал операцию, чтобы вместе с братом-близнецом Дмитрием пойти служить.
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2 апреля 2019, 08:57
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Пассажир самолета устроил дебош из-за рыбы
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5 марта 2019, 03:29
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Канадец получил срок за 24 жены и 149 детей
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28 июня 2018, 05:45
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Женщины в Канаде чаще гибнут из-за алкоголя, чем мужчины
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1 июня 2018, 10:07
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В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом
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23 мая 2018, 05:59
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Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге
Врачи екатеринбургской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по спасению ребенка. Они прооперировали младенца, вес которого составлял всего 530 граммов. У него диагностировали врожденную патологию — атрезию пищевода с нижним трахеопищеводным свищем.
«Суть диагноза — полная непроходимость пищевода, который …
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12 апреля 2018, 08:20
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Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове
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1 марта 2018, 06:59
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Британский хирург оставлял автографы на печени своих пациентов
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14 декабря 2017, 01:18
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