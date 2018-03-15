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Изображениями кота и кошки украсят две арки на улице Чапаевской в Самаре
Приближается очередной фестиваль «Том Сойер Фест». В его рамках волонтеры будут своими силами восстанавливать облик старых зданий. В этом году организаторы мероприятия решили внести некоторое разнообразие. Участникам фестиваля предложат не только восстанавливать фасады построек, но и украсить две арки на …
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1 марта 2018, 08:43
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В блогах: «В Самарской губернии запустили удивительный фотопроект»
В сообществе «Строй область» соцсети «Фейсбук» поведали, что в Самарской губернии запустили удивительный фотопроект #ЗабериМеняДомой. Его организовали популярные самарские блогеры вместе с приютом для животных «Надежда» с их прекрасными котами и кошками: «Помогите нам найти дом пушистому Чаплину, дружелюбной Маше, …
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2 февраля 2018, 10:57
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В Турции появится специальная деревня для бездомных кошек
Турецкие информагентства рассказали о необычном проекте. В провинции Чанаккале скоро стартует строительство деревни для кошек.
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22 декабря 2017, 02:06
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Ученые узнали, кто умнее – собаки или кошки
Международная группа ученых поставила перед собой цель сравнить умственные способности разных животных. Итоги этого необычного исследования отражены на страницах специализированного издания Frontiers in Neuroanatomy.
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30 ноября 2017, 01:06
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Смертельный спорт: Из-за утечки аммиака на хоккейной арене в Канаде погибли три человека
Необычное чрезвычайное происшествие в канадской провинции Британская Колумбия. Утечка аммиака, которая произошла на хоккейной арене, стала причиной гибели трех человек. Кроме того, за ней последовала массовая эвакуация местного населения
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18 октября 2017, 02:23
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Дрон протаранил самолет: Необычное происшествие в небе над Канадой
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16 октября 2017, 03:05
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Кто кого: Канадец случайно снял схватку между лосем и волком
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12 октября 2017, 12:30
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Сила слова: Канадец уговорил диких медведей уйти со двора
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26 сентября 2017, 05:12
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Самару начали украшать мертвыми цветами
Блогер Алексей Сорокин предлагает чиновникам из самарской мэрии "посмотреть на великолепную клумбу из сухоцветов на пересечении Челюскинцев и Ново-Садовой". "Про эту огромную клумбу в районе знают многие. Её очень долго и старательно сажали рабочие, очень точно выверяли рисунок. Пока …
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2 августа 2017, 06:47
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Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?
В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят …
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20 июля 2017, 10:03
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Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов
На самарскую площадь Славы потратят еще 5 млн рублей. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» объявила тендер по определению подрядчика, который займется благоустройством склона объекта. Согласно техзаданию, речь идет об обустройстве газонов и клумб. Исполнителю нужно посадить разноцветные петуньи, тагетесы, …
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27 апреля 2017, 03:43
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В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза
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6 марта 2017, 12:54