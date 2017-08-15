Зарубежные СМИ раскрыли личность погибшей на съемках картины «Дэдпул-2» женщины-каскадера. Это Джой Харрис, первая афроамериканка, принявшая участие в профессиональных шоссейных мотогонках.
Харрис исполняла трюк на мотоцикле, дублируя актрису Зази Битц в роли мутанта Домино. Это была единственная работа мотогонщицы в кино.
Перед началом съемок сцены Харрис отрабатывала трюк в течение двух дней. Женщина потеряла контроль над транспортным средством, ускорилась на участке, где нужно было замедлить движение, и врезалась в витрину здания. Дублерша снималась в сцене без шлема, так как ее персонаж не носил его по сюжету картины.
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