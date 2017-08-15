9
26
09
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Адреса и телефоны актеров «Игры престолов» слили в Сеть

Адреса и телефоны актеров «Игры престолов» слили в Сеть

Хакеры, похитившие данные телеканала HBO, разместили в интернете адреса и телефоны исполнителей главных ролей в сериале «Игра престолов». Об этом сообщает издание The Independent.
Как отмечается, в файле, оказавшемся в открытом доступе, есть телефонные номера, домашние адреса и адреса электронной 

10 августа 2017, 09:17
Ледовое побоище: появилось видео драки хоккеистов России и Канады в Сочи

Ледовое побоище: появилось видео драки хоккеистов России и Канады в Сочи

7 августа олимпийская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open со счетом 3:2.

Присутствующим на стадионе игра запомнилась и из-за инцидента, который случился на исходе второго периода. На канале ХК «Сочи» в YouTube 

8 августа 2017, 12:31
Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП

Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП случилось сегодня в 10 утра под Новокуйбышевском. Грузовик МАН буквально смял вазовскую десятку, которая по предварительным данным, врезалась в него, вылетев на встречную полосу движения. Водитель легковушки погиб. Судя по видео, размещенному в социальных сетях очевидцами, десятка ехала 

21 июля 2017, 11:53
В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

Семья из пяти человек погибла при пожаре в жилом доме в поселке Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области. Огнеборцы нашли на месте трагедии обгоревшие тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель.

17 июля 2017, 02:10
На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

Путешественница из Новой Зеландии погибла на Карибах, наблюдая на пляже за самолетами, отправляющимися в путь из местного аэропорта. Воздушная волна от взлетающего лайнера сбила туристку с ног, она упала на тротуар и получила смертельную травму головы.
Трагедия случилась накануне вечером. 

13 июля 2017, 02:14
Кино и вино: Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

Кино и вино: Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

Минздрав озвучил инициативу ограничить скрытую рекламу спиртных напитков в телепередачах и фильмах. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на Стратегию формирования здорового образа жизни населения страны.
Как отмечают в министерстве, данная программа включает «одну из задач, целью которой в 

10 июля 2017, 10:03
Трагедия в Татарстане унесла жизни 6 самарцев

Трагедия в Татарстане унесла жизни 6 самарцев

6 самарцев погибли, в том числе двое детей, еще столько же пострадали. Таковы последние данные о жертвах трагического ДТП в Татарстане на трассе Заинск - Альметьевск. Напомним, там в ночь с субботы на воскресенье рейсовый междугородний автобус, который направлялся из 

3 июля 2017, 06:37
Фонд кино в 2017 году профинансирует «Притяжение 2» Бондарчука и еще 15 российских фильмов

Фонд кино в 2017 году профинансирует «Притяжение 2» Бондарчука и еще 15 российских фильмов

В Фонде кино решили, каким именно отечественным фильмам выделят государственные средства. Информация об этом появилась на сайте организации.
В общей сложности 16 проектов получат финансовую поддержку. При этом лишь шесть из них — безвозвратную.
На условиях полной возвратности деньги получат 

23 июня 2017, 05:30
Все в кино: На 39-м ММКФ Россия представит сразу три новых фильма

Все в кино: На 39-м ММКФ Россия представит сразу три новых фильма

22 июня в столице открывается 39-й Московский международный кинофестиваль. Нашу страну представляют сразу три новые ленты.
Зрители смогут увидеть "Мешок без дна" Рустама Хамдамова, "Карп отмороженный" Владимира Котта и "Купи меня" Вадима Перельмана. Вместе с тем зрителям предложат специальные подборки 

22 июня 2017, 12:38
Железные нервы: Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой

Железные нервы: Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой

Канадец Теюнис Весселс, безмятежно стригущий газон на фоне торнадо, стал звездой СМИ и социальных сетей. Об этом рассказывают зарубежные информагентства.
Снимки сделала супруга Весселса - Сесилия. Как она отмечает, муж хорошо знал о торнадо, но абсолютно не переживал по этому 

5 июня 2017, 03:15
В Канаде воздушный шар с влюбленными врезался в дерево

В Канаде воздушный шар с влюбленными врезался в дерево

В Канаде молодой человек сделал предложение своей возлюбленной во время полета на воздушном шаре. Через считанные минуты после этого шар врезался в деревья.
Этот инцидент сейчас обсуждают пользователи Сети, ознакомившиеся с кадрами происшествия. Шар двигался на внушительной скорости и столкнулся 

30 мая 2017, 03:40
Медвежья услуга: Хищник пощадил вооруженного луком и стрелами канадского охотника

Медвежья услуга: Хищник пощадил вооруженного луком и стрелами канадского охотника

Житель Канады Ричард Уэсли, увлекающийся традиционной охотой с луком, повстречался в провинции Онтарио с черным медведем - барибалом. Поначалу охотник старался не делать резких движений, но в итоге все-таки привлек внимание хищника. Медведь стал стремительно приближаться к потенциальной жертве, и 

26 мая 2017, 10:13
В блогах: каскадеры

В блогах: каскадеры "Тольятти Трюк"

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что каскадеры из группы "Тольятти Трюк" стали хедлайнерами автомобильного фестиваля "Русские горки", который недавно прошел на автодроме "Нижегородское кольцо". Программа фестиваля была обширной - выставка автоэкзотики, тест-драйвы, любительская гонка на стоковых авто. Но 
22 июля 2015, 06:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна