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Материалы по теме:

ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару

ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару

В Самарской области 26 апреля сотрудники ФСБ задержали наркокурьера, который вез из Пензы героин для переброса в колонии 63-го региона для зависимых осужденных. Подозреваемого задержали на КПП в Тольятти. Это неоднократно судимый мужчина. У него изъяли почти четыре килограмма героина. 

27 апреля 2018, 04:08
Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
 
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время 
27 апреля 2018, 11:56
Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области

Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области

На днях в Сергиевском районе полицейские задержали местного жителя. Мужчина находился на улице в сильно нетрезвом состоянии. При общении с правоохранителями он сильно нервничал, поэтому его решили доставить в отдел.

Сельчанина досмотрели в присутствии понятых. В итоге, у него был обнаружен 

18 апреля 2018, 01:34
В самарском ритуальном магазине торговали смертью

В самарском ритуальном магазине торговали смертью

В Самарской области в ритуальном магазине задержаны торговцы смертью. Троих жителей Похвистнево подозревают в сбыте наркотиков. Один из подозреваемых работал в магазине ритуальных услуг, где наркодилеры и продавали свой запрещенный товар. 
13 апреля 2018, 02:50
В Канаде кошка дарит цветы своей хозяйке

В Канаде кошка дарит цветы своей хозяйке

Канадская кошка научилась дарить своей хозяеке цветы. Об этом в своем Twitter рассказала сама владелица животного  Элли Хэмилтон . По словам девушки, причиной всему стал лишний вес ее питомицы. Кошка просто не может ловить мышей, птиц и другую живность. Каждую весну 
15 марта 2018, 04:30
Смертельный спорт: Из-за утечки аммиака на хоккейной арене в Канаде погибли три человека

Смертельный спорт: Из-за утечки аммиака на хоккейной арене в Канаде погибли три человека

Необычное чрезвычайное происшествие  в канадской провинции Британская Колумбия. Утечка аммиака, которая произошла на хоккейной арене, стала причиной гибели трех человек. Кроме того, за ней последовала  массовая эвакуация местного населения
Как сообщают заокеанские информагентства, инцидент сучился в городе Ферни. Погибших может 

18 октября 2017, 02:23
Дрон протаранил самолет: Необычное происшествие в небе над Канадой

Дрон протаранил самолет: Необычное происшествие в небе над Канадой

В небе над канадским аэропортом города Квебек столкнулись беспилотный летательный аппарат и грузовой самолет коммерческой компании Skyjet airlines, когда последний шел на посадку. Канадские специалисты говорят, что это первый подобный случай.
Беспилотник врезался в лайнер на высоте 450 м в 

16 октября 2017, 03:05
Кто кого: Канадец случайно снял схватку между лосем и волком

Кто кого: Канадец случайно снял схватку между лосем и волком

Канадец Дэн Нистедт случайно стал свидетелем сражения лося и волка. Он запечатлел при помощи квадрокоптера битву сохатого с лесным хищником на озере в провинции Онтарио.
Мужчина снимал эффектные пейзажи в этой местности, близ одного озера, когда увидел, что в воде 

12 октября 2017, 12:30
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