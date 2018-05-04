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ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару
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27 апреля 2018, 04:08
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Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти
К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время …
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27 апреля 2018, 11:56
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Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области
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18 апреля 2018, 01:34
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В самарском ритуальном магазине торговали смертью
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13 апреля 2018, 02:50
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В Канаде кошка дарит цветы своей хозяйке
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15 марта 2018, 04:30
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Смертельный спорт: Из-за утечки аммиака на хоккейной арене в Канаде погибли три человека
Необычное чрезвычайное происшествие в канадской провинции Британская Колумбия. Утечка аммиака, которая произошла на хоккейной арене, стала причиной гибели трех человек. Кроме того, за ней последовала массовая эвакуация местного населения
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18 октября 2017, 02:23
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Дрон протаранил самолет: Необычное происшествие в небе над Канадой
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16 октября 2017, 03:05
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Кто кого: Канадец случайно снял схватку между лосем и волком
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12 октября 2017, 12:30