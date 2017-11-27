Французская полиция под Парижем с утра гоняется за тигром В пригородах Парижа полиция и пожарные с утра 13 ноября ведут розыск тигра, сообщает агентство AFP.

В сквере хищник попал в объектив фотоаппарата одного из местных жителей, после чего и начались его поиски.

Для поимки животного используются все возможные силы: …