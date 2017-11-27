10
56
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Китае представили «самый быстрый» танк-амфибию

В Китае представили «самый быстрый» танк-амфибию

Представители китайского оборонного ведомства заявили, что БМП VN18 является самой быстрой боевой амфибией в мире. Об этом рассказывают мировые агентства со ссылкой на CGTN.
По словам представителей концерна Norinco из КНР, их конструкция может передвигаться с наибольшей скоростью 65 км/ч 

22 ноября 2017, 09:31
Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай

Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай

Из Российской Федерации в Китай собирались незаконно переправить 40 камней, предположительно, нефрита. Контрабандисты замаскировали нелегальный груз в железнодорожных вагонах.
По данным российских СМИ, которые ссылаются на информацию таможенников, преступники разместили запрещенные к вывозу минералы в полостях вагонных балок. На камнях 

17 ноября 2017, 11:07
Под Самарой искали кабана с вирусом АЧС

Под Самарой искали кабана с вирусом АЧС

В районе Самарской области, где зарегистрирован очаг африканской чумы свиней (АЧС), искали зараженных кабанов. Погибших животных высматривали с воздуха в четырех районах: Красноармейском, Волжском, Хворостянском и Безенчукском. В облете приняли участие сотрудники регуправления Россельхознадзора и Департамента охоты и рыболовства.
14 ноября 2017, 04:20
Женщина в Саратове погибла от ожогов во время приготовления ужина

Женщина в Саратове погибла от ожогов во время приготовления ужина

Региональные информагентства рассказали о деталях беспрецедентного чрезвычайного происшествия, когда готовившая на кухне жительница Саратова погибла от полученных ожогов. Трагедия случилась в Октябрьском районе города.
По данным регионального следкома, вечером 51-летняя гражданка готовила еду на плите. Неожиданно ее одежда воспламенилась. Ситуация 

14 ноября 2017, 12:07
Французская пара угнала в Венеции гондолу, но не смогла ею управлять

Французская пара угнала в Венеции гондолу, но не смогла ею управлять

Граждане Франции ‐ 29-летняя женщина и 41‐летний мужчина ‐ задумали подарить себе романтическую прогулку на гондоле по Венеции, и угнали одну такую лодку. Поначалу они не смогли справиться с управлением, а затем и вовсе угодили в шторм. В конечном итоге 

14 ноября 2017, 12:04
В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»

В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»

В Соль-Илецком районе полиция ведет поиски преступника, который совершил попытку поджога средней школы. Мужчина метнул в окно одного кабинета «коктейль Молотова».
Все произошло в учебном заведении населенного пункта Ащебутак. Согласно существующей версии, злоумышленник появился в школьном дворе и бросил бутылку 

14 ноября 2017, 11:18
Родившаяся в Саранске пума Месси быстро стала звездой соцсетей

Родившаяся в Саранске пума Месси быстро стала звездой соцсетей

Появившаяся на свет в зоопарке столицы Мордовии пума по кличке Месси стремительно превращается в звезду соцсетей. Из Саранска ее уже увезла пензенская пара, которая собирается воспитывать дикого зверя.
У названного в честь футбольной звезды хищника появился аккаунт в Instagram, где 

14 ноября 2017, 10:21
В Госдуму внесли законопроект о пяти годах тюрьмы для живодеров

В Госдуму внесли законопроект о пяти годах тюрьмы для живодеров

В Государственную Думу направлен проект закона, подразумевающий ужесточение уголовных санкций за жестокое обращение с животными. Злоумышленникам может грозить пятилетний тюремный срок.
Целью законопроекта, как поясняют авторы инициативы, является усиление уголовной ответственности для живодеров и всех жестоко обращающихся с животными. Об 

9 ноября 2017, 12:31
В Новосибирске исследователи вырастили эмбрионы исчезающих котов

В Новосибирске исследователи вырастили эмбрионы исчезающих котов

Генетики РАН рассказали об итогах недавних исследований, которые уже называют сенсационными. В Новосибирске ученые смогли создать вполне жизнеспособный эмбрион гибрида домашнего кота и дикого, причем последний вид был признан исчезающим.
Как отмечается, впервые исследователи в нашей стране смогли получить эмбрион 

9 ноября 2017, 10:53
В КНР намерены построить самый длинный туннель-водопровод в мире

В КНР намерены построить самый длинный туннель-водопровод в мире

Специалисты из КНР в настоящее время тестируют различные способы прокладки самого длинного туннеля на планете для транспортировки воды из Тибетского в Синьцзян-Уйгурский район страны.
Ориентировочная длина этого гигантского инженерного сооружения -  1 000 километров. Как утверждается, беспрецедентный проект «превратит засушливый 

1 ноября 2017, 02:29
Китайские ученые создают «умный» нанокостюм

Китайские ученые создают «умный» нанокостюм

С разработкой уникального костюма, созданного учеными из КНР, медики получили возможность удаленно следить за пациентами. Разрабатывают в Китайской академии наук и нанопластыри для безболезненного введения вакцин.
Коллектив специалистов из Поднебесной рассказал журналистам о разработке "умной" одежды. При помощи нового обмундирования 

1 ноября 2017, 10:55
Сборщик кедровых шишек стал жертвой тигра-людоеда под Хабаровском

Сборщик кедровых шишек стал жертвой тигра-людоеда под Хабаровском

Собиравший кедровые шишки мужчина оказался жертвой тигра-людоеда в Хабаровском крае. Об этом кровавом происшествии рассказали региональные СМИ со ссылкой на местных правоохранителей.
Как сообщают представители полиции, фрагменты тела местного жителя со следами нападения дикого зверя нашли близ населенного пункта Бойцово. 

31 октября 2017, 03:19
Самарцы встретили на улице тигра: видео и фото

Самарцы встретили на улице тигра: видео и фото

В Самаре по улице Молодогвардейской гуляет тигр, сообщили очевидцы. В социальных сетях появилось фото и видео. Мужчину с тигром на поводке сняли рядом с цирком. Он переходил дорогу по пешеходному переходу. По словам очевидцев, эту картину они наблюдали во вторник, 
30 августа 2017, 11:02
Тигр растерзал сотрудницу зоопарка в Великобритании

Тигр растерзал сотрудницу зоопарка в Великобритании

Работница зоопарка в графстве Кембриджшир скончалась после нападения тигра. Об этом сообщает BBC.
Трагедия случилась в зоопарке Hamerton Zoo Park в ту минуту, когда зверь вместе с женщиной вошел в вольер. После смертельного инцидента всех посетителей в срочном порядке эвакуировали.

30 мая 2017, 11:25
Учёные изучают ДНК тигров и леопардов

Учёные изучают ДНК тигров и леопардов

Российско-китайский проект направлен на изучение здоровья, численности и миграции хищных кошек. В частности, исследователи намерены выяснить среднюю продолжительность жизни зверей, узнать, как часто амурские тигры и дальневосточные леопарды пересекают границу двух государств, изучить повадки животных. Сейчас собрано около 80 образцов 

21 января 2015, 07:06
Французская полиция под Парижем с утра гоняется за тигром

Французская полиция под Парижем с утра гоняется за тигром

В пригородах Парижа полиция и пожарные с утра 13 ноября ведут розыск тигра, сообщает агентство AFP.
В сквере хищник попал в объектив фотоаппарата одного из местных жителей, после чего и начались его поиски.
Для поимки животного используются все возможные силы: 

13 ноября 2014, 07:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх