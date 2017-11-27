О чрезвычайном происшествии в китайском регионе Шаньси рассказали зарубежные средства массовой информации. Тигр в цирке по недосмотру сотрудников смог вылезти из клетки в процессе показательной программы прямо на городской улице.
Хищник выбил часть решетки и побежал. Неудивительно, что поднялась паника, а сам зверь нанес ранения двоим людям, одним из которых был ребенок. К счастью, никто не погиб. Через некоторое время дрессировщики сумели настичь тигра и опять поместить его в клетку. Скорее всего, его агрессия была спровоцирована шумом многочисленных зрителей.
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В Китае представили «самый быстрый» танк-амфибию
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22 ноября 2017, 09:31
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Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай
Из Российской Федерации в Китай собирались незаконно переправить 40 камней, предположительно, нефрита. Контрабандисты замаскировали нелегальный груз в железнодорожных вагонах.
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17 ноября 2017, 11:07
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Под Самарой искали кабана с вирусом АЧС
В районе Самарской области, где зарегистрирован очаг африканской чумы свиней (АЧС), искали зараженных кабанов. Погибших животных высматривали с воздуха в четырех районах: Красноармейском, Волжском, Хворостянском и Безенчукском. В облете приняли участие сотрудники регуправления Россельхознадзора и Департамента охоты и рыболовства.
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14 ноября 2017, 04:20
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Женщина в Саратове погибла от ожогов во время приготовления ужина
Региональные информагентства рассказали о деталях беспрецедентного чрезвычайного происшествия, когда готовившая на кухне жительница Саратова погибла от полученных ожогов. Трагедия случилась в Октябрьском районе города.
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14 ноября 2017, 12:07
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Французская пара угнала в Венеции гондолу, но не смогла ею управлять
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14 ноября 2017, 12:04
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В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»
В Соль-Илецком районе полиция ведет поиски преступника, который совершил попытку поджога средней школы. Мужчина метнул в окно одного кабинета «коктейль Молотова».
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14 ноября 2017, 11:18
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Родившаяся в Саранске пума Месси быстро стала звездой соцсетей
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14 ноября 2017, 10:21
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В Госдуму внесли законопроект о пяти годах тюрьмы для живодеров
В Государственную Думу направлен проект закона, подразумевающий ужесточение уголовных санкций за жестокое обращение с животными. Злоумышленникам может грозить пятилетний тюремный срок.
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9 ноября 2017, 12:31
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В Новосибирске исследователи вырастили эмбрионы исчезающих котов
Генетики РАН рассказали об итогах недавних исследований, которые уже называют сенсационными. В Новосибирске ученые смогли создать вполне жизнеспособный эмбрион гибрида домашнего кота и дикого, причем последний вид был признан исчезающим.
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9 ноября 2017, 10:53
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В КНР намерены построить самый длинный туннель-водопровод в мире
Специалисты из КНР в настоящее время тестируют различные способы прокладки самого длинного туннеля на планете для транспортировки воды из Тибетского в Синьцзян-Уйгурский район страны.
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1 ноября 2017, 02:29
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Китайские ученые создают «умный» нанокостюм
С разработкой уникального костюма, созданного учеными из КНР, медики получили возможность удаленно следить за пациентами. Разрабатывают в Китайской академии наук и нанопластыри для безболезненного введения вакцин.
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1 ноября 2017, 10:55
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Сборщик кедровых шишек стал жертвой тигра-людоеда под Хабаровском
Собиравший кедровые шишки мужчина оказался жертвой тигра-людоеда в Хабаровском крае. Об этом кровавом происшествии рассказали региональные СМИ со ссылкой на местных правоохранителей.
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31 октября 2017, 03:19
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Самарцы встретили на улице тигра: видео и фото
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30 августа 2017, 11:02
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Тигр растерзал сотрудницу зоопарка в Великобритании
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30 мая 2017, 11:25
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Учёные изучают ДНК тигров и леопардов
Российско-китайский проект направлен на изучение здоровья, численности и миграции хищных кошек. В частности, исследователи намерены выяснить среднюю продолжительность жизни зверей, узнать, как часто амурские тигры и дальневосточные леопарды пересекают границу двух государств, изучить повадки животных. Сейчас собрано около 80 образцов …
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21 января 2015, 07:06
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Французская полиция под Парижем с утра гоняется за тигром
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13 ноября 2014, 07:02