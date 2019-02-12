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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
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Материалы по теме:

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

На днях в Самаре произошла смертельная авария, жертвой которой оказалась пожилая женщина. В среду, 21 февраля, в 18:49 водитель мусоровоза Скания ехал задним ходом по двору на улице Мориса Тореза. На улице шел снег, и в районе дома № 101 
22 февраля 2019, 11:35
Выплаты за рождение первого ребенка вырастут

Выплаты за рождение первого ребенка вырастут

20 февраля президент Российской Федерации  Владимир Путин объявил о необходимости увеличить выплаты за рождение первого ребенка до размера двух прожиточных минимумов. Правда, этой выплатой смогут воспользоваться только 70% российских семей.

В 2018 году ежемесячные выплаты за рождение или усыновление первого ребёнка 

22 февраля 2019, 05:51
В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Накануне вечером, 22 февраля, под Сызранью случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Примерно в 17:00 неподалеку от «Октябрьского» выезда на федеральную трассу М-5 столкнулись Datsun On-DO и грузовик Renault. По информации регионального Главка полиции, 43-летний мужчина ехал на иномарке в сторону 
22 февраля 2019, 03:05
Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг 
22 февраля 2019, 01:43
В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В четверг, 21 февраля, в районе дома №30 по улице Дыбенко произошла дорожная авария. Примерно в 18:30 под колеса легковушки Subaru попала 10-летняя девочка. По словам очевидцев, пострадавшая перебегала дорогу в неустановленном месте. Она осталась в живых, но ей потребовалась 
22 февраля 2019, 08:24
В Самаре родилась вторая тройня

В Самаре родилась вторая тройня

В пятницу, 22 февраля, из перинатального центра больницы имени Середавина в областной столице выписывается вторая в этом году тройня - два мальчика и девочка. Малыши родились на свет в январе и находились под наблюдением специалистов. 

- Завтра у нас снова 
21 февраля 2019, 12:23
На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

Во вторник, 19 февраля, в поселке Мехзавод в областной столице снег с крыши сошел на ребенка. Это случилось около дома № 2 в 4 квартале. Маленький мальчик получил ушиб головы, и ему потребовалась помощь врачей. Администрация Красноглинского района Самары подтвердила, 
20 февраля 2019, 02:49
В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области завели уголовное дело на алиментщика. Сначала судебные приставы из Кошкинского района возбудили два исполнительных производства о взыскании алиментов с местного жителя. Мужчина задолжал своим дочерям 250 тысяч рублей. Поскольку должник не желал платить алименты, то в отношении 
20 февраля 2019, 09:59
Китаец похудел на 142 килограмма за полгода

Китаец похудел на 142 килограмма за полгода

Жителю Китая по имени Ван Хаонань до последнего времени принадлежало звание одного из самых полных людей в стране. Он весил 334 килограмма. Однако молодой человек стал участником программы одного из медуниверситетов "Найти первого толстяка", в рамках которой трем пациентам с 
18 февраля 2019, 01:19
ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры

ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры

На днях жительница Ульяновска стала свидетельницей происшествия, от которого может застынуть кровь в жилах. Екатерина возвращалась домой из магазина. На улице Самарской она увидела, как неизвестный мужчина вышвыривает котов из окна 
11 февраля 2019, 12:43
В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве

В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве

В четверг, 7 февраля, самарские спасатели вызволили из беды пару влюбленных. Парень и девушка заблудились в дачном массиве в Орловом овраге. Они долго шли, проваливаясь в высокие сугробы, одежда промокла, и молодые люди стали замерзать. Отчаявшись найти путь, они вызвали 
8 февраля 2019, 11:34
В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

Накануне поздно вечером в отдел полиции «Похвистневский» Самарской области позвонила пенсионерка. Бабушка очень просила ей помочь: дверь занесло снегом, и она оказалась буквально замурована в доме.
 
Пожилая женщина также рассказала, что ей нездоровится и в любой момент может потребоваться 
2 февраля 2019, 03:52
Китаец продал почку, чтобы купить iPhone

Китаец продал почку, чтобы купить iPhone

Любовь к модным гаджетам довела жителя Китая до инвалидности. В 2011 году, когда молодому человеку было 17 лет, он продал свою почку, чтобы купить iPhone и iPad. Он отчаянно хотел приобрести устройства, чтобы завоевать уважение одноклассников, но у родителей парня 
10 января 2019, 03:56
В китайском городе запретили праздновать Рождество

В китайском городе запретили праздновать Рождество

Власти китайского города Ланфан решили полностью запретить празднование католического Рождества. Здесь нельзя будет использовать любые праздничные украшения и продавать атрибутику. Под запрет также попали мероприятия в общественных местах и распродажи.

В распоряжении местных властей говорится о том, что местная 
19 декабря 2018, 02:37
Самарцы смогут напрямую летать в Китай

Самарцы смогут напрямую летать в Китай

В понедельник, 15 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в первый рейс отправился самолет в Китай авиакомпании «ИрАэро». Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Пассажиров перевозит дальнемагистральный Boeing 777-200, место приземления - туристический Хайнань. В октябре самолеты будут летать 
16 октября 2018, 10:38
Четверо туристов забросали камнями панду в китайском заповеднике

Четверо туристов забросали камнями панду в китайском заповеднике

На днях инцидент произошел в китайском заповеднике. В Фопине городского округа Ханьчжун провинции Шэньси четверо туристов забросали камнями панду.

Около вольера с медведем собрались около 20 посетителей. Все ждали зрелища, но животное было не в настроении, и не обращало ни 
23 июля 2018, 10:09
Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти

Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти

11 июля в Тольятти едва не погибла местная жительница. Женщина упала в Волгу в районе набережной. В это время по улице Коммунистической шел мужчина. Он заметил утопающую и бросился ей на выручку. Тольяттинец достал пострадавшую из реки и оказал ей 
12 июля 2018, 01:51
Видео: в канадском зоопарке три панды

Видео: в канадском зоопарке три панды "растерзали" снеговика

Зоопарк канадского города Торонто опубликовал на Youtube видео, которое стало настоящим хитом интернета. Героями ролика стали три панды, которых зовут Эр Шун, Цзя Панап и Цзя Юйю. Звери обнаружили в своем вольере снеговика, и новое соседство им явно пришлось не 
15 января 2018, 09:50
Звериный оскал: В Приморье тигры сделали селфи перед фотоловушкой

Звериный оскал: В Приморье тигры сделали селфи перед фотоловушкой

Тигрица и двое ее детенышей оказались звездами фотосессии в заповеднике "Земля леопарда" Приморского края. Фотоловушки зафиксировали, как котята безмятежно резвятся рядом с матерью, абсолютно не обращая внимания на то, что за ними пристально следят экологи. Как поясняют работники национального парка, 

7 июля 2017, 11:14
«Самарская лука» не смогла закрыть пристань

«Самарская лука» не смогла закрыть пристань

Нацпарку «Самарская лука» не удалось закрыть пристань «Шелехметь» на Волге. Заповедник обратился в областной Арбитражный суд с иском к «Самарскому речному пассажирскому предприятию». Заявитель требовал от речников устранить препятствия в пользовании земельным участком площадью 374 тысячи квадратных метров на территории 

2 февраля 2017, 11:11
В Самаре ищут протез для одноногого орла

В Самаре ищут протез для одноногого орла

Национальный парк «Самарская Лука» ищет умельца, который сделает протез для орла-могильника, потерявшего лапу.
Как сообщает сайт заповедника, молодая птица пострадала от того, что неудачно выбрала место отдыха - провода высоковольтной линии. Орла ударило током - пришлось ампутировать часть крыла и 

23 ноября 2016, 02:53
Итальянский цирк выдавал за панд перекрашенных чау-чау

Итальянский цирк выдавал за панд перекрашенных чау-чау

Под итальянской Брешией гастролировал цирк "Орфей", на представлениях которого зрители и не замечали подмены. На арену вместо панд сотрудники цирка выпускали крашеных собак породы чау-чау.
Подлог обнаружился, когда на выступление пришли защитники животных. Они распознали обман и обратились в полицию. 

25 декабря 2014, 02:17
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