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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы
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22 февраля 2019, 11:35
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Выплаты за рождение первого ребенка вырастут
20 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о необходимости увеличить выплаты за рождение первого ребенка до размера двух прожиточных минимумов. Правда, этой выплатой смогут воспользоваться только 70% российских семей.
В 2018 году ежемесячные выплаты за рождение или усыновление первого ребёнка …
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22 февраля 2019, 05:51
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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека
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22 февраля 2019, 03:05
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Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства
Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг …
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22 февраля 2019, 01:43
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В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку
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22 февраля 2019, 08:24
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В Самаре родилась вторая тройня
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21 февраля 2019, 12:23
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На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе
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20 февраля 2019, 02:49
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В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело
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20 февраля 2019, 09:59
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Китаец похудел на 142 килограмма за полгода
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18 февраля 2019, 01:19
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ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры
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11 февраля 2019, 12:43
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В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве
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8 февраля 2019, 11:34
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В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку
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2 февраля 2019, 03:52
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Китаец продал почку, чтобы купить iPhone
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10 января 2019, 03:56
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В китайском городе запретили праздновать Рождество
Власти китайского города Ланфан решили полностью запретить празднование католического Рождества. Здесь нельзя будет использовать любые праздничные украшения и продавать атрибутику. Под запрет также попали мероприятия в общественных местах и распродажи.
В распоряжении местных властей говорится о том, что местная …
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19 декабря 2018, 02:37
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Самарцы смогут напрямую летать в Китай
В понедельник, 15 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в первый рейс отправился самолет в Китай авиакомпании «ИрАэро». Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Пассажиров перевозит дальнемагистральный Boeing 777-200, место приземления - туристический Хайнань. В октябре самолеты будут летать …
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16 октября 2018, 10:38
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Четверо туристов забросали камнями панду в китайском заповеднике
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23 июля 2018, 10:09
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Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти
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12 июля 2018, 01:51
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Видео: в канадском зоопарке три панды "растерзали" снеговика
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15 января 2018, 09:50
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Звериный оскал: В Приморье тигры сделали селфи перед фотоловушкой
Тигрица и двое ее детенышей оказались звездами фотосессии в заповеднике "Земля леопарда" Приморского края. Фотоловушки зафиксировали, как котята безмятежно резвятся рядом с матерью, абсолютно не обращая внимания на то, что за ними пристально следят экологи. Как поясняют работники национального парка, …
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7 июля 2017, 11:14
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«Самарская лука» не смогла закрыть пристань
Нацпарку «Самарская лука» не удалось закрыть пристань «Шелехметь» на Волге. Заповедник обратился в областной Арбитражный суд с иском к «Самарскому речному пассажирскому предприятию». Заявитель требовал от речников устранить препятствия в пользовании земельным участком площадью 374 тысячи квадратных метров на территории …
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2 февраля 2017, 11:11
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В Самаре ищут протез для одноногого орла
Национальный парк «Самарская Лука» ищет умельца, который сделает протез для орла-могильника, потерявшего лапу.
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23 ноября 2016, 02:53
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Итальянский цирк выдавал за панд перекрашенных чау-чау
Под итальянской Брешией гастролировал цирк "Орфей", на представлениях которого зрители и не замечали подмены. На арену вместо панд сотрудники цирка выпускали крашеных собак породы чау-чау.
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25 декабря 2014, 02:17
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