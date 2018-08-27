В Китае прошли летные испытания самого большого самолета-амфибии в мире. Машина преодолела маршрут из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Теперь машину будут готовить к испытательным взлетам с поверхности воды, сообщает РИА «Новости».
Стоит отметить, что самолет AG600 "Цзилун" считается многоцелевой машиной. Он может быть приспособлен как для тушения лесных пожаров, так и для перевозки пассажиров.
Ранее сообщалось о планах начать коммерческую поставку самолета-амфибии AG600 к 2022 году.
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