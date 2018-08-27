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Материалы по теме:

В Самарской области продают ВИП-самолет

В Самарской области продают ВИП-самолет

Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.

Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона 

27 августа 2018, 11:14
25-летнюю авиадебоширку из Самары сняли с рейса в Санкт-Петербурге

25-летнюю авиадебоширку из Самары сняли с рейса в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завели административное производство в отношении авиадебошира. Как ни удивительно, на борту самолета хулиганила дама - жительница Самары. 25-летняя девушка была доставлена в дежурную часть с борта воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К полицейским, 
21 августа 2018, 05:14
В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов

В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов

Китайская полиция в провинции Шэнси обезвредила банду, которая занималась похищением криптовалюты. По информации правоохранителей, с помощью взлома компьютеров преступники украли около 600 миллионов юаней или 88 миллионов долларов.

Злоумышленников искали с весны. Первой их жертвой стал житель города Чжан, у которого 

20 августа 2018, 10:43
Китайцы показали аппарат для полетов на обратную сторону Луны

Китайцы показали аппарат для полетов на обратную сторону Луны

Китай продемонстрировал луноход, предназначенный для посадки на обратной стороне естественного спутника Земли. Он будет отправлен в полет с помощью космического аппарата "Чанъэ-4" в этом году, сообщает агентство «Синьхуа».

Аппарат предсталяет собой шестиколесный блок. Он оснащен двумя раздвижными солнечными батареями. Его длина 

15 августа 2018, 10:50
В Самаре отключили горячую воду

В Самаре отключили горячую воду

В Самаре сейчас далеко не везде есть горячая вода. Ее отключили накануне в связи с гидравлическими испытаниями, которые продлятся как минимум до 19 июля, то есть до вечера четверга.

Сейчас повышенным давлением проверяют тепловые сети Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской и 

17 июля 2018, 05:32

"Крылья Советов" обыграли молодежную сборную Китая с разгромным счетом

В воскресенье, самарские "Крылья Советов" провели свой третий матч на австрийском сборе. Они обыграли юношескую сборную Китая со счетом 4:1.

На 25 минуте матча прострел с фланга Георгия Зотова замкнул Денис Ткачук. Во втором тайме конкуренты волжан начали активно 
15 июля 2018, 11:00
Бесплатный урок китайского языка пройдет в Самаре

Бесплатный урок китайского языка пройдет в Самаре

В четверг, 12 июня, в Струковском саду в губернской столице пройдет бесплатный урок китайского языка. Начало в 19:00, входить в парк рекомендуется со стороны пересечения улиц Вилоновской и Максима Горького.

Участники урока узнают об основах произношения китайского языка и 
11 июля 2018, 11:08
Более 15 часов 240 пассажиров ждали вылета из Самары в Барселону

Более 15 часов 240 пассажиров ждали вылета из Самары в Барселону

В пятницу ночью, в 4:05 6 июля из самарского аэропорта «Курумоч» вылетел самолет в Барселону. Он должен был отправиться в путь еще в 12:45 в четверг, 5 июля. В общей сложности, задержка вылета составила 15 часов 30 минут.

В 
6 июля 2018, 12:04
Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США

Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США

Работники Массачусетского музея в США установили рекорд. Они запустили самый большой бумажный самолет в мире. Его длина составляет 19 с половиной метров, а вес — около 680 килограммов. Из-за большой массы самолет пришлось запускать с помощью подъемного крана.

Руководитель проекта, 
14 июня 2018, 09:59
Крупнейший самолет в мире может подняться в воздух в этом году

Крупнейший самолет в мире может подняться в воздух в этом году

Летом этого года в воздух может подняться крупнейший самолет в мире. Машина под названием Scaled Composites Stratolaunch Model 351 имеет два фюзеляжа и размах крыла более 117 метров. Правда, не исключается, что сроки могут сдвинуться. Связано это со сложной конструкцией 
18 апреля 2018, 05:10
Китай определился с датой испытаний своего первого авианосца

Китай определился с датой испытаний своего первого авианосца

Руководство Китая определилось с датой испытаний первого авианосца собственного производства Type 001A. Произойдет это в конце месяца ближе к годовщине создания национального флота.

Испытания пройдут в Бохайском заливе. Проверяться будут в первую очередь те системы, которые отвечают за безопасность: 
3 апреля 2018, 02:21
Парашют для спуска оборудования на Марс испытали в Швеции

Парашют для спуска оборудования на Марс испытали в Швеции

Европейская космическая корпорация отчиталась об успешных испытаниях парашюта, предназначенного для спуска оборудования на поверхность Марса. На планету его планируется доставить в рамках программы "ЭкзоМарс-2020". Испытания прошли в Швеции.

"Самый большой парашют из всех, что когда-либо использовались для приземления на 
29 марта 2018, 10:45
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