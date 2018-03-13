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Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани
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13 марта 2018, 01:36
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Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска
На днях к сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель города Октябрьск может хранить крупную партию наркотиков. Для проверки данных в доме подозреваемого было решено провести обыск. В результате осмотра жилища, а также надворных построек правоохранители обнаружили несколько пакетов, …
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13 марта 2018, 12:22
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В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти
В совершении мошенничества подозревается директор одной из тольяттинских фирм. По версии следствия, менеджер оформила поддельные документы о расходовании 250 тысяч рублей. По бумагам эти деньги должны были пойти на обучение и стажировку работников организации, находящихся под риском увольнения. На деле …
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13 марта 2018, 11:47
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Подросток зарезал сожителя своей матери в Тольятти
На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что на площадке подъезда дома по улице 70 лет Октября обнаружен труп убитого 38-летнего мужчины. О происшествии сообщила сожительница погибшего.
Прибывшие на место оперативники приступили к расследованию. Оказалось, что убитый часто ссорился …
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13 марта 2018, 11:23
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В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке
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29 января 2018, 10:23
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В Китае рабочие всего за ночь построили железнодорожную развязку
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23 января 2018, 01:50
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В Китае нашли скелет динозавра, который был похож на современную ворону
Палеонтологи открыли новый вид динозавров. Скелет ящера, жившего на Земле 160 миллионов лет назад, был обнаружен во время раскопок в северо-восточном Китае.
По словам ученых, динозавр, которого назвали Чайхуном, был размером с современную ворону. Он питался небольшими млекопитающими и пресмыкающимися.
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16 января 2018, 12:39
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В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей
В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. …
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16 января 2018, 09:43
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Ученые рекомендуют носить зимой солнцезащитные очки
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17 декабря 2016, 10:30
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Испанские разработчики изобрели очки для селфи
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19 июля 2016, 02:25