В Самаре три студента забили насмерть пенсионера передает портал «Волга Ньюс» со … В Самаре 13 сентября около полуночи возле дома №197 по проспекту Карла Маркса (неподалеку от ТЦ "Русь на Волге") был жестоко избит 59-летний мужчина. Примерно через час после этого он скончался у себя дома,со