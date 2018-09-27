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В Самаре три студента забили насмерть пенсионера
В Самаре 13 сентября около полуночи возле дома №197 по проспекту Карла Маркса (неподалеку от ТЦ "Русь на Волге") был жестоко избит 59-летний мужчина. Примерно через час после этого он скончался у себя дома, передает портал «Волга Ньюс» со …
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15 сентября 2018, 04:35
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Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги
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12 сентября 2018, 10:52
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Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга
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20 августа 2018, 02:40
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Под Сызранью водитель убил велосипедиста-инвалида во время конфликта на дороге
Водитель из Ульяновской области насмерть забил велосипедиста-инвалида. Конфликт случиался примерно в тридцати километрах от Сызрани, передает прокуратура по Ульяновской области.
По информации надзорного ведомства, мужчину с множественными телесными повреждениями обнаружили возле дороги, ведущей в село Дмитриевка, вечером 21 …
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4 августа 2018, 03:04
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Тюменские археологи обнаружили место древних массовых казней
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31 августа 2016, 07:13
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Боевики ИГИЛ вынудили 4-летнего мальчика казнить заложников
Участники террористической организации ИГИЛ, деятельность которой в России запрещена законом, заставили 4-летнего мальчика взорвать заложников. Кадры расправы террористы обнародовали в Интернете.
На опубликованном видео маленький англоязычный мальчик привел в исполнение «приговор» троим мужчинам, которые признались в шпионаже в пользу Англии …
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11 февраля 2016, 04:45
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В США казнена заморившая голодом ребенка женщина
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18 сентября 2014, 01:11
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В КНДР казнили Чан Сон Тхэка – дядю лидера страны Ким Чен Ына
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13 декабря 2013, 07:49