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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре три студента забили насмерть пенсионера

В Самаре три студента забили насмерть пенсионера

В Самаре 13 сентября около полуночи возле дома №197 по проспекту Карла Маркса (неподалеку от ТЦ "Русь на Волге") был жестоко избит 59-летний мужчина. Примерно через час после этого он скончался у себя дома, передает портал «Волга Ньюс» со 
15 сентября 2018, 04:35
Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

В Самаре завершился суд над 25-летним местным жителем. Его обвиняли в совершении умышленного убийства.

По версии следствия, 15 февраля мужчина что-не поделил с хозяином одной из квартир. Злоумышленник взял гриф от штанги и забил им своего 30-летнего оппонента. Подсудимый пытался оправдаться 

12 сентября 2018, 10:52
Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

В Сызрани прошел суд над местным 46-летним жителем. Его обвиняли в убийстве знакомого.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Подсудимый повздорил со своим приятелем. В какой-то момент перепалка перешла в драку. Злоумышленник выхватил нож и нанес им своему оппоненту два 
20 августа 2018, 02:40
Под Сызранью водитель убил велосипедиста-инвалида во время конфликта на дороге

Под Сызранью водитель убил велосипедиста-инвалида во время конфликта на дороге

Водитель из Ульяновской области насмерть забил велосипедиста-инвалида. Конфликт случиался примерно в тридцати километрах от Сызрани, передает прокуратура по Ульяновской области.
 
По информации надзорного ведомства, мужчину с множественными телесными повреждениями обнаружили возле дороги, ведущей в село Дмитриевка, вечером 21 
4 августа 2018, 03:04
Тюменские археологи обнаружили место древних массовых казней

Тюменские археологи обнаружили место древних массовых казней

Тюменские ученые обнаружили древнее захоронение на месте массовых казней, относящееся к периоду «медного барокко». Это произошло в результате раскопок в Ингальской долине. Могильник найден в 70 метрах под уровнем земли.
Ученые считают, что он появился в период развитого средневековья. При 

31 августа 2016, 07:13
Боевики ИГИЛ вынудили 4-летнего мальчика казнить заложников

Боевики ИГИЛ вынудили 4-летнего мальчика казнить заложников

Участники террористической организации ИГИЛ, деятельность которой в России запрещена законом, заставили 4-летнего мальчика взорвать заложников. Кадры расправы террористы обнародовали в Интернете.
На опубликованном видео маленький англоязычный мальчик привел в исполнение «приговор» троим мужчинам, которые признались в шпионаже в пользу Англии 
11 февраля 2016, 04:45
В США казнена заморившая голодом ребенка женщина

В США казнена заморившая голодом ребенка женщина

9-летний мальчик - сын подруги - весил на момент смерти 15 кг. Его обнаружили мертвым в доме Лизы Анны Коулман.
18 сентября 2014, 01:11
В КНДР казнили Чан Сон Тхэка – дядю лидера страны Ким Чен Ына

В КНДР казнили Чан Сон Тхэка – дядю лидера страны Ким Чен Ына

Специальный военный трибунал КНДР приговорил к смертной казни Чан Сон Тхэка. Это дядя лидера страны Ким Чен Ына, и до конца прошлой недели он занимал несколько важных государственных постов. Приговор был сразу же приведен в исполнение. Об этом сообщает "Эксперт".

Западные журналисты 

13 декабря 2013, 07:49
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