В КНР рестораны быстрого питания McDonald’s переименовали. Они получили наименование Jingongmen или «Золотые арки».
Прежнее название фастфуда в этой стране являлось переводом на китайский оригинального имени сети и звучало как Maidanglao. В соцсетях новшество не получило одобрения. Как считает подавляющее большинство пользователей, новое название больше ассоциируется с мебельным производством и не вписывается в стилистику бренда.
Как известно, McDonald’s считается одной из крупнейших сетей быстрого питания в мире. Самый крупный ресторан McDonald’s Европы находится в Москве.
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