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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 октября 2017г 
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Сервис на глубине: В Китае в заброшенной шахте откроют пятизвездочный отель

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В КНР у подножия горы Шэ в провинции Цзянсу в одном из заброшенных карьеров будет весной следующего года открыт 5-звездочный отель. Глубина карьера - 80 метров, диаметр – примерно километр.
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В Америке впервые за 40 лет сократится количество ресторанов McDonald’s

В Америке впервые за 40 лет сократится количество ресторанов McDonald’s

Корпорация McDonald's испытывает сильные затруднения из-за возросшей конкуренции. В 2015 году в США количество закрывшихся ресторанов сети быстрого питания превысит количество открывшихся. Еще из изменений в «худшую» сторону стоит отметить сокращение ассортимента блюд и тенденцию в сторону упрощения их приготовления.
18 июня 2015, 03:31
Житель Исландии показал 6-летний чизбургер из McDonald’s

Житель Исландии показал 6-летний чизбургер из McDonald’s

В Исландии сеть быстрого питания McDonald’s закрылась в 2009 году из-за нерентабельности. Тогда местный житель Хертур Смарасон приобрел чизбургер и картофель фри, которые сохранил до сих пор. Продукты за это время практически не изменились.
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26 января 2015, 06:36
McDonald’s в России повышает цены с 3 декабря

McDonald’s в России повышает цены с 3 декабря

В нашей стране теперь станет дороже перекусить в сети быстрого питания McDonald’s.
Ожидается, что цены вырастут с 3 декабря, в среднем на 1,3%, стоимость сэндвичей увеличится на 2,2%.
Причиной подорожания называются экономическая среда, логистика, затраты на сырье и электроэнергию, сообщает 

3 декабря 2014, 06:38
McDonald’s идет в Сибирь

McDonald’s идет в Сибирь

Сеть быстрого питания McDonald's решила привлечь франчайзи для развития в Сибири, сообщают "Ведомости".

McDonald’s ищет партнеров для развития по франчайзингу на рынках Сибири и Калининграда, рассказал на пресс-конференции президент "Макдоналдс" в России и Восточной Европе Хамзат Хасбулатов. По его словам, сейчас компания 

22 февраля 2013, 10:17
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