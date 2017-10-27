В Исландии сеть быстрого питания McDonald’s закрылась в 2009 году из-за нерентабельности. Тогда местный житель Хертур Смарасон приобрел чизбургер и картофель фри, которые сохранил до сих пор. Продукты за это время практически не изменились.

Через три года после покупки быстрая …