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В Сочи пройдет йога-фестиваль
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31 мая 2018, 10:26
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Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад
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31 мая 2018, 08:12
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Совещание с активом соцслужбы провел Дмитрий Азаров в Сызрани
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31 мая 2018, 06:14
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Двоих пропавших подростков нашли в Самаре
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31 мая 2018, 09:30
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В блогах: «Вместе» весело шагать»
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30 мая 2018, 05:14
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На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая
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14 мая 2018, 11:10
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В Китае осудили преступников, которые воровали тела умерших
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19 апреля 2018, 08:54
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Китай хочет вырастить картошку на Луне
Китайские ученые вознамерились вырастить на Луне картофель. Эксперимент должен стать частью программы «Лунная микробиосфера», которая является частью миссии зонда «Чанъэ-4». Вместе с картофелем на спутник нашей планеты отправятся ростки резуховидки. Всего в рамках программы запланировано 200 различных небольших миссий.
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12 апреля 2018, 07:40
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Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России
Бывшая жена выходца из России получила рекордную компенсацию в Лондоне при разводе. Ей достались 453 миллиона фунтов стерлингов.
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12 мая 2017, 12:13
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13% самарцев претендовали на жилье супруга при разводе
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27 июня 2016, 02:45
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Россияне стали реже жениться и разводиться
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22 марта 2016, 01:17
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Развод приводит к повреждению ДНК - ученые
Голландские ученые выяснили, что развод, потеря любимого человека или увольнение с работы могут изменить возраст ДНК. В результате неприятных событий организм становится более уязвимым для таких заболеваний, как рак, инфаркт, болезнь Альцгеймера.
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3 сентября 2015, 05:43