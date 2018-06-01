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В Сочи пройдет йога-фестиваль

В Сочи пройдет йога-фестиваль

Этим летом, с 28 июля по 4 августа, на сочинском курорте «Роза Хутор» состоится ежегодный йога-фестиваль «Счастье». В течение восьми дней участники смогут присутствовать на курсах по йоге и медитации по своему выбору. Причем, учебная программа рассчитана на всех: детей 
31 мая 2018, 10:26
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Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад

Китайские ученые смогли доказать, что цивилизация существовала еще пять тысяч лет назад. Результаты своих исследований они представили на научной конференции в Пекине.

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Совещание с активом соцслужбы провел Дмитрий Азаров в Сызрани

Совещание с активом соцслужбы провел Дмитрий Азаров в Сызрани

В Сызрани врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Искра». Его основали во время Великой Отечественной для детей, эвакуированных их блокадного Ленинграда. За 75 лет центр воспитал уже более 7000 ребят. Глава региона 

31 мая 2018, 06:14
Двоих пропавших подростков нашли в Самаре

Двоих пропавших подростков нашли в Самаре

30 мая в Самаре нашли пропавших подростков. Двое детей, 10 и 15 лет, ушли 29 мая из дома на улице Рыльской, и никакой связи с ними не было.

Полицейские организовали поисковую операцию. Они обследовали заброшенные дома и чердаки, опросили знакомых, которые 

31 мая 2018, 09:30
В блогах: «Вместе» весело шагать»

В блогах: «Вместе» весело шагать»

Блогер Костя Иваненко сообщает, что в Самаре состоялся отчетный концерт танцевальной студии "Надежда", организованный клубом поддержки семьи и детства "Вместе". Еще совсем юные артисты вместе со своими наставниками подготовили целую программу: вокальные и танцевальные номера и даже выступление 
30 мая 2018, 05:14
На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая

На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая

На майские праздники в Москве и северной столице побывали 22 тысячи туристов из Китая. Они приехали в Россию в составе безвизовых групп. По сравнению с данными за прошлый год, прирост туристов составил 25%. В прошлом году в российской столице побывали 
14 мая 2018, 11:10
В Китае осудили преступников, которые воровали тела умерших

В Китае осудили преступников, которые воровали тела умерших

В Китае вынесли приговор в отношении пятерых излишне предприимчивых граждан. Они занимались тем, что воровали для последующей кремации тела умерших людей.

Дело в том, что в Поднебесной идет борьба с традиционными похоронами людей. Для экономии земли власти продвигают идеи 
19 апреля 2018, 08:54
Китай хочет вырастить картошку на Луне

Китай хочет вырастить картошку на Луне

Китайские ученые вознамерились вырастить на Луне картофель. Эксперимент должен стать частью программы «Лунная микробиосфера», которая является частью миссии зонда «Чанъэ-4». Вместе с картофелем на спутник нашей планеты отправятся ростки резуховидки. Всего в рамках программы запланировано 200 различных небольших миссий.
12 апреля 2018, 07:40
Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Бывшая жена выходца из России получила рекордную компенсацию в Лондоне при разводе. Ей достались 453 миллиона фунтов стерлингов.
Бывшей супруге россиянина перейдет свыше 41% семейных активов. Как информирует Telegraph, это беспрецедентная сумма за всю историю бракоразводных процессов в Великобритании.
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12 мая 2017, 12:13
13% самарцев претендовали на жилье супруга при разводе

13% самарцев претендовали на жилье супруга при разводе

Такие данные по результатам опроса 1300 жителей области приводит портал n1.ru. Речь идет о тех случаях, когда один из членов семьи, не являющийся собственником недвижимости, предъявлял на нее претензии. При этом лишь в 15% случаев ее владелец соглашался отдать квартиру 

27 июня 2016, 02:45
Россияне стали реже жениться и разводиться

Россияне стали реже жениться и разводиться

Демографические итоги 2015 года подвели в Росстате. По данным ведомства, в прошлом году брак заключили 1 млн 160 тысяч пар, что почти на 70 тысяч меньше, чем в 2014-м. Распалось же 612 тысяч семейных союзов против 694 тысяч. Это на 
22 марта 2016, 01:17
Развод приводит к повреждению ДНК - ученые

Развод приводит к повреждению ДНК - ученые

Голландские ученые выяснили, что развод, потеря любимого человека или увольнение с работы могут изменить возраст ДНК. В результате неприятных событий организм становится более уязвимым для таких заболеваний, как рак, инфаркт, болезнь Альцгеймера.
 
Стресс, провоцируемый разводом супругов, способен снизить биологическую защиту 
3 сентября 2015, 05:43
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