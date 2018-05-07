Археологи: Жители Азии знали об Америке за столетия до Колумба Археологи из США сделали вывод, что Колумб был не первым, кто открыл Северную Америку. В одной из раскопок на Аляске они нашли доказательства того, что жители Азии не только знали о существовании Америки, но и вели с ней торговлю. Об …