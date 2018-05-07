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Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза
Исследователи из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл смогли сломать клеточную стенку у возбудителя туберкулеза, этому способствовал искусственный дефицит витамина В7. Сейчас медики выписывают пациентам с туберкулезом антибиотик, который подавляет синтез миколовых и жирных кислот в микробактериях. Но есть серьезная проблема: даже …
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27 апреля 2018, 12:03
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В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет
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25 апреля 2018, 03:04
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Древние знаки обнаружили ученые в Перу
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9 апреля 2018, 05:13
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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе
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13 февраля 2018, 02:51
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Археологи: Жители Азии знали об Америке за столетия до Колумба
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9 июня 2016, 12:01
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В Антарктиде ученые нашли останки огромной древней птицы
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22 мая 2016, 02:47
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В Самаре оштрафовали строителей, пытавшихся продать старинные монеты на 1 млн рублей
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2 декабря 2015, 03:15
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Ученые: в Греции обнаружен древний затопленный город
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30 августа 2015, 11:59