Археологическая экспедиция обнаружила близ пересохшего соленого озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР древний город-оазис. Время его расцвета пришлось на период 1,5-тысячелетней давности.
Речь идет о городе Лоулань. Этот оазис, который именовали "Восточными Помпеями", располагался на оживленном в давние времена торговом пути.
В настоящее время на этом месте можно увидеть лишь фрагменты некогда внушительных стен, а также фундаменты различных построек. При этом ученые придают большое значение сделанному открытию. Они считают, что изучение артефактов позволит раскрыть множество исторических тайн этого региона.
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