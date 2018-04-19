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Китай определился с датой испытаний своего первого авианосца

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Испытания пройдут в Бохайском заливе. Проверяться будут в первую очередь те системы, которые отвечают за безопасность: 
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Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае

Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, 
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В Тольятти школьная уборщица пыталась украсть в магазине водку и закуску

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По версии сотрудников полиции, один из магазинов на улице Победы зашла женщина. Она взяла с прилавка бутылку алкоголя, сыр и колбасу, после чего попыталась скрыться.
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Вор с санками 2 раза наведался на дачу пенсионера в Новокуйбышевске

Вор с санками 2 раза наведался на дачу пенсионера в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске сотрудники полиции задержали нигде не работающего 32-летнего мужчину по подозрению в краже, передает ГУ МВД по Самарской области.

К стражам порядка обратился за помощью 60-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что из его дачного дома в садовом товариществе 
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«Какие же наглые воры пошли!»: новокуйбышевец увидел в глазок, как вскрывают его дверь

«Какие же наглые воры пошли!»: новокуйбышевец увидел в глазок, как вскрывают его дверь

В Новокуйбышевске хозяин квартиры в глазок увидел вора, который вскрывает его дверь. Мужчина находился дома, когда услышал подозрительный шум в подъезде. Он подошёл к двери, посмотрел в глазок – и увидел, как неизвестный мужчина пытается её вскрыть, пишет citytraffic.ru. 
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Стала известна дата первых в истории похорон в космосе

Стала известна дата первых в истории похорон в космосе

Самое первое в мировой истории погребение в космосе пройдет в ноябре 2017 года. Урну с прахом покойного планируют развеять на высоте свыше 34 тысяч километров над Землей.
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В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч

В Октябрьске сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина совершил нападение на продуктовый магазин на улице Ленина.

По словам продавщицы, неизвестный вошел в торговый зал и, применив насилие, отобрал у нее 20 тысяч рублей. После этого 
16 сентября 2017, 12:13
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