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Китай хочет вырастить картошку на Луне
Китайские ученые вознамерились вырастить на Луне картофель. Эксперимент должен стать частью программы «Лунная микробиосфера», которая является частью миссии зонда «Чанъэ-4». Вместе с картофелем на спутник нашей планеты отправятся ростки резуховидки. Всего в рамках программы запланировано 200 различных небольших миссий.
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12 апреля 2018, 07:40
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Китаянка смогла доехать до больницы с секатором в голове
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6 апреля 2018, 03:25
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Китай определился с датой испытаний своего первого авианосца
Руководство Китая определилось с датой испытаний первого авианосца собственного производства Type 001A. Произойдет это в конце месяца ближе к годовщине создания национального флота.
Испытания пройдут в Бохайском заливе. Проверяться будут в первую очередь те системы, которые отвечают за безопасность: …
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3 апреля 2018, 02:21
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Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае
Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, …
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25 марта 2018, 11:29
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В Тольятти школьная уборщица пыталась украсть в магазине водку и закуску
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10 февраля 2018, 02:12
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Вор с санками 2 раза наведался на дачу пенсионера в Новокуйбышевске
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3 февраля 2018, 03:04
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«Какие же наглые воры пошли!»: новокуйбышевец увидел в глазок, как вскрывают его дверь
В Новокуйбышевске хозяин квартиры в глазок увидел вора, который вскрывает его дверь. Мужчина находился дома, когда услышал подозрительный шум в подъезде. Он подошёл к двери, посмотрел в глазок – и увидел, как неизвестный мужчина пытается её вскрыть, пишет citytraffic.ru. …
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5 ноября 2017, 07:03
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Стала известна дата первых в истории похорон в космосе
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12 октября 2017, 01:52
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В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч
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16 сентября 2017, 12:13