Китаянка смогла доехать до больницы с секатором в голове Необычный случай произошел на днях в китайской провинции Хубэй. 57-летняя женщина работала в своем саду. Она подрезала секатором листья на деревьях. До одной из веток она дотянуться не смогла, и привязала садовые ножницы к палке. В какой-то момент палка обломилась, …