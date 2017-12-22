В воскресенье, 24 декабря, в китайской провинции Хэбэй торжественно откроют самый большой в мире стеклянный мост, предназначенный, в частности, для многочисленных гостей региона. Об этом сегодня рассказывает издание China Daily.
Длина этого уникального сооружения - 488 метров, а ширина - около двух. Мост соединит две горные вершины на высоте 218 метров. Внизу находится живописная долина. Конструкция сделана из 1077 стеклянных панелей толщиной порядка 4 см, их суммарная масса - 70 тонн.
По словам инженеров, мост может выдержать примерно две тысячи человек, но в целях безопасности число посетителей-туристов будет ограничиваться 500. В процессе презентации было устроено шоу для демонстрации надежности новой достопримечательности. С этой целью по мосту проехал двухтонный грузовик, а одновременно с этим рабочие били по стеклянному полу кувалдами.
|
Китаянка требует компенсацию от сафари-парка за съеденную тигром мать
|
22 декабря 2017, 05:12
|
Эксперты: цены на отдых в Турции останутся на уровне 2017 года
|
14 декабря 2017, 04:56
|
В КНР дикий слон атаковал автобус с пассажирами
|
11 декабря 2017, 04:02
|
Самая высокая в Азии деревянная башня загорелась в Китае
|
11 декабря 2017, 12:08
|
В Китае цирковой тигр сбежал и покалечил двух человек
О чрезвычайном происшествии в китайском регионе Шаньси рассказали зарубежные средства массовой информации. Тигр в цирке по недосмотру сотрудников смог вылезти из клетки в процессе показательной программы прямо на городской улице.
|
27 ноября 2017, 09:31
|
В Санкт-Петербурге будут развивать медицинский туризм
Руководство Северной столицы поделилось планами к 2023 году заметно увеличить число туристов, ежегодно посещающих город на Неве. Как отмечается, за этот период Санкт-Петербургу нужно будет сделать все для получения статуса "туристической дестинации мирового уровня". На достижение амбициозных целей собираются направить …
|
14 ноября 2017, 05:15
|
Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году
|
8 ноября 2017, 09:37
|
В Амстердаме официально запретили популярные "пивные велосипеды"
Власти столицы Нидерландов наложили официальный запрет на использование в центральных городских районах так называемых пивных велосипедов. Так именуют мобильные бары, которыми управляют трезвые водители. Об этом рассказывает BBC.
|
2 ноября 2017, 02:14
|
Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов
В Самарской области проверят состояние всех мостов. Областной минтранс объявил тендер по определению подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, …
|
19 апреля 2017, 02:34