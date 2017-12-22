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В КНР дикий слон атаковал автобус с пассажирами

В КНР дикий слон атаковал автобус с пассажирами

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Самая высокая в Азии деревянная башня загорелась в Китае

16-этажная постройка являлась частью храмового комплекса, возведенного в период правления династии Мин, расцвет которой пришелся на XIV–XVII столетия.
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В Китае цирковой тигр сбежал и покалечил двух человек

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27 ноября 2017, 09:31
В Санкт-Петербурге будут развивать медицинский туризм

В Санкт-Петербурге будут развивать медицинский туризм

Руководство Северной столицы поделилось планами к 2023 году заметно увеличить число туристов, ежегодно посещающих город на Неве. Как отмечается, за этот период Санкт-Петербургу нужно будет сделать все для получения статуса "туристической дестинации мирового уровня". На достижение амбициозных целей собираются направить 

14 ноября 2017, 05:15
Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году

Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году

Наиболее привлекательным для путешественников всего мира городом в текущем году эксперты признали Гонконг. Об этом идет речь в отчете Euromonitor International, сообщает РИА Новости.
В Гонконге в 2017-м побывали 25,7 млн туристов. «Серебро» в этом рейтинге досталось Бангкоку (23,3), «бронза» 

8 ноября 2017, 09:37
В Амстердаме официально запретили популярные

В Амстердаме официально запретили популярные "пивные велосипеды"

Власти столицы Нидерландов наложили официальный запрет на использование в центральных городских районах так называемых пивных велосипедов. Так именуют мобильные бары, которыми управляют трезвые водители. Об этом рассказывает BBC.
Основанием для подобного постановления были многочисленные обращения горожан с жалобами на нарушения 

2 ноября 2017, 02:14
Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

В Самарской области проверят состояние всех мостов. Областной минтранс объявил тендер по определению подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, 

19 апреля 2017, 02:34
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