На юго-западе КНР появятся 150 аэропортов для беспилотников, которые применяют для транспортировки грузов логистических компаний. В провинции Шэньси соорудят авиабазу для дронов, которые получат возможность перемещать груз на расстояние до 300 километров.
В феврале этого года появилась информация, что китайская компания JD.com, осуществляющая свою деятельность в сфере электронной коммерции, собирается запустить 1-ю в мире логистическую сеть, курьерами в которой станут беспилотные летательные аппараты. За три года концерну предстоит возвести аэропорты для дронов в провинции Сычуань. Такой способ снизит расходы на доставку на 70%, а также сократится время транспортировки.
Беспилотники могут перевозить груз весом до 50 килограммов. В перспективе появятся дроны-курьеры грузоподъемностью до 500 кг. В следующем месяце логистическая компания приступит к составлению маршрутов семи направлений для беспилотников.
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