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В Китае нашли крупнейший золотой рудник с запасами в 382 тонны

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29 марта 2017, 12:07
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Росгвардия получит беспилотники для наблюдения за массовыми акциями

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28 марта 2017, 09:41
В аэропортах должны появиться подъемники для инвалидов

В аэропортах должны появиться подъемники для инвалидов

В аэропортах России должны появиться подъемники для инвалидов. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс готовит Минтранс. Ведомство пошло на изменение правил обслуживания пассажиров после резонансного инцидента с параолимпийцем Замиром Шкаховым, который был вынужден спускаться на руках по трапу самолета в Чебоксарах. 

16 марта 2017, 03:35
Интернет вещей и беспилотники «запустят» в российские поля

Интернет вещей и беспилотники «запустят» в российские поля

Специалисты Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) при участии «открытого правительства», Ассоциации интернета вещей и экспертов минсельхоза представили «дорожную карту» по использованию в российском сельском хозяйстве Интернета вещей, беспилотников, а также собственных радиочастот. Сейчас документ находится на согласовании в минпромторге.
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Минтранс создает единую систему контроля над беспилотниками в РФ

Минтранс создает единую систему контроля над беспилотниками в РФ

Министерство транспорта собирается к 2025 году создать единую систему контроля за беспилотниками в Российской Федерации. Непосредственные предложения Минтранс разработал вместе с подведомственным ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».
По словам специалистов, в воздушном пространстве не может быть двух разных провайдеров, ответственных за полеты пилотируемых 

17 февраля 2017, 01:36
ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

Антимонопольное ведомство страны намерено возобновить проверки цен в  точках общественного питания российских аэропортов.  В последний раз подобные меры принимались ФАС  четыре года назад.
На существующую проблему высоких цен в кафе и ресторанах, расположенных в аэропортах, обратил внимание один из сенаторов 

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В международных аэропортах России появится единая зона Wi-Fi

В международных аэропортах России появится единая зона Wi-Fi

Компания "МаксимаТелеком" проинформировала о создании единой зоны Wi-Fi в российских международных аэропортах. Планируется к 2018 году 90% таких российских терминалов охватить беспроводным высокоскоростным Интернетом, сообщает "Коммерсант".
Партнером "МаксимаТелеком" должны стать "Беспроводные технологии". По словам специалистов, в частности, будет открыт доступ 

22 декабря 2016, 09:48
С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники

С 2017 года в России почту начнут доставлять беспилотники

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Специальные беспилотники были испытаны еще летом этого года. Российская 

19 декабря 2016, 12:26
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