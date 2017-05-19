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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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Экологи нашли самое грязное место на Земле

Экологи нашли самое грязное место на Земле

Ученые назвали самое грязное место на нашей планете. Это остров Хендерсон в Тихом океане, который имеет площадь всего 3,7 гектара.
В процессе исследования, о котором рассказывают зарубежные издания, специалисты обнаружили на Хендерсоне порядка 38 миллионов кусков пластика разного объема общим 

17 мая 2017, 01:28
Заживо погребенного младенца спасла собака в Китае

Заживо погребенного младенца спасла собака в Китае

В КНР собака спасла похороненного заживо ребенка, выкопав его из земли. Как рассказывает Daily Mail, это случилось в городе Цзянцзинь.
По сведениям издания, животное учуяло запах закопанного младенца и вырыла его. Хозяин собаки впоследствии с удивлением говорил, что ребенок тут 

16 мая 2017, 07:59
В Китае расхитителя гробниц задержали через 23 года после преступления

В Китае расхитителя гробниц задержали через 23 года после преступления

Правоохранители КНР задержали мужчину по подозрению в расхищении гробницы, которое было совершено 23 года назад. Об этом информирует издание Синьхуа.
Задержание китайские стражи порядка провели в провинции Хайнань. По словам силовиков, весной 1994 года гражданин входил в число лиц, участвовавших 

15 мая 2017, 09:34
Тольятти отравили: на улице Никонова слили ядовитое вещество

Тольятти отравили: на улице Никонова слили ядовитое вещество

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За создание угрозы причинения вреда окружающей среде материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы. 

4 мая 2017, 11:06
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Кинг Конг жив: в Китае создали могучего боевого робота Monkey King

Специалисты из Китая представили гигантского боевого робота Monkey King. В частности, он будет участвовать в так называемых боях роботов.
Это развлечение имеет широкое распространение преимущественно в Японии и Соединенных Штатах. Основное отличие Monkey King от аналогичных конструкций заключается в том, 

2 мая 2017, 05:11
В китайского телеведущего попала молния во время прямого эфира

В китайского телеведущего попала молния во время прямого эфира

В ведущего прогноза погоды Ли Сяодун попала молния в прямом эфире китайского телеканала, когда он рассказывал о грозах в регионе. Мужчина в этот момент вел репортаж с крыши высотки.
Под проливным дождем ведущий говорил о сложившейся метеорологической ситуации, когда за 

25 апреля 2017, 11:28
Названы самые массовые профессии в России

Названы самые массовые профессии в России

Самая массовая профессия в РФ в настоящее время водитель, на втором месте с минимальным отставанием - продавец. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на НИУ "Высшая школа экономики".
Согласно последним данным, 7% населения России трудятся водителями. Эта цифра актуальна 

18 апреля 2017, 09:44
Самара превращается в пустыню

Самара превращается в пустыню

Блогер maxim_warrior интересуется, кто в Самаре отвечает за пыль? "Не пора ли начать убирать ее с улиц с нашего прекрасного города? Куда можно настучать, чтобы кому надо выдали волшебного пендаля?" - вопрошает автор. Комментаторы пишут, что "ничего с пылью в 

14 апреля 2017, 05:17
Британские ученые изобрели съедобные бутылки для воды

Британские ученые изобрели съедобные бутылки для воды

В Лондоне ученые изобрели съедобные бутылки для воды. Данный проект стал не только новой разработкой для улучшения экологической ситуации, но и ноу-хау в сфере дизайна.
Вообще, съедобные бутылки, которым дали наименование «Ooho», разработали еще 3 года назад, а на протяжении 

13 апреля 2017, 09:50
Россияне хотят видеть детей врачами, военнослужащими и юристами

Россияне хотят видеть детей врачами, военнослужащими и юристами

Данные последнего опроса свидетельствуют о том, что жители нашей страны предпочитают видеть своих детей врачами, военнослужащими и юристами. Так утверждают специалисты ВЦИОМ после подведения итогов исследования о представлении идеальной профессии.
Свыше трети (35%) респондентов, имеющих детей или внуков, отдают предпочтение 

30 марта 2017, 11:18
Ученые назвали самую нервную в мире профессию

Ученые назвали самую нервную в мире профессию

Больше других стрессу на работе подвергаются менеджеры среднего звена. Ученые из Колумбийского университета в ходе экспериментов с участием 22 тысяч человек установили у 18% таких сотрудников явные признаки депрессии.
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23 декабря 2016, 10:58
Ученые: Уход за детьми и стариками приводит к депрессии

Ученые: Уход за детьми и стариками приводит к депрессии

Американские ученые установили, что депрессия чаще появляется у тех людей, которые ухаживают за детьми или пожилыми людьми. Свои выводы эксперты сделали по результатам исследования с участием 60 000 человек в возрасте от 18 до 64 лет.
Проанализировав психологическое состояние пациентов, 

14 декабря 2016, 11:48
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