В КНР появилась профессия «дегустатор смога». Эти люди, обладая острым обонянием, способны устанавливать величину загрязнения воздуха не хуже специальных приборов.
Несмотря на то, что в стране развиты различные технологии, для оперативного определения источников загрязнения нужно время. Поэтому встал вопрос о необходимости профессии «дегустаторов смога».
Так называемые сомелье воздуха окажут большую помощь экологам. Как отмечается, им придется отказаться от острой пищи и парфюмерии, чтобы сохранить свой нос для работы.
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