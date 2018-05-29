Американские ученые рассказали, почему зимой люди набирают лишний вес быстрее, чем летом. В холодное время года в организме снижается выработка серотонина. В результате зимой употребление калорий возрастает в среднем на 86 ккал в сутки.

По мнению экспертов из Университета Массачусетса, в холодный …