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Британка получила рак кожи, но не отказалась от солнечных ванн
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30 мая 2018, 12:12
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Английские хирурги тренируются оперировать на 3D-сердцах
Медики из больницы Alder Hey в Ливерпуле изобрели способ гарантировать 100% успех операций на сердце у детей. Перед настоящим хирургическим вмешательством они будут проводить тренировки на искусственных органах, напечатанных с помощью 3D-принтера.
Достоверная модель сердца ребенка создается после всестороннего …
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10 мая 2018, 08:06
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Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками
Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. …
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3 мая 2018, 10:12
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Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак
Почти полмиллиона жительниц Великобритании не прошли обследование на рак молочной железы. Не исключено, что по этой причине умерли 270 человек, пишет lenta.ru. Причина всех проблем кроется в компьютерной ошибке.
Дело в том, что Национальная служба здравоохранения раз в …
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3 мая 2018, 03:50
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Ученые рассказали о диете, которая продлевает жизнь
Специалисты определили диету, способствующую долголетию. Для увеличения продолжительности жизни следует ограничить негативное воздействие пищи с рафинированными углеводами. О своем открытии рассказали шотландские исследователи из Абердинского университета.
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20 ноября 2017, 12:04
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Ученые открыли диету, продлевающую жизнь
Британские ученые рассказали о диете, способствующей сохранению молодости и здоровья. Об экспериментах на мухах-дрозофилах, чей организм стареет примерно так же, как человеческий, рассказывают различные информагентства со ссылкой на Phys.org.
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10 ноября 2017, 04:34
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Рецепт долголетия: Ученые назвали диету, продлевающую жизнь человека
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6 сентября 2017, 09:41
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Ученые назвали самую эффективную диету
Вегетарианская диета оказалась вдвое эффективнее, чем популярная в наши дни низкокалорийная. Об исследовании американских специалистов рассказывает Journal of the American College of Nutrition.
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14 июня 2017, 07:28
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Ученые выяснили, почему зимой люди набирают лишний вес
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27 ноября 2016, 09:57
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Ученые выяснили, почему стресс ведет к набору лишнего веса
Специалисты из Медицинской школы Стенфордского университета определили, как именно стресс влияет на массу тела. Ранее считалось, что он способствует перееданию, однако теперь выяснилось, что из-за постоянного стресса организм человека начинает выделять гормон Adamts1 в больших количествах. Таким образом, стресс вызывает …
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13 ноября 2016, 09:38
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Ученые: Подростки начинают курить, чтобы не толстеть
Ученые из Корнелльского университета определили, почему подростки чаще всего начинают курить. Оказалось, пристрастие к табаку появляется у подростков одновременно с желанием не набирать лишний вес.
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26 октября 2016, 09:56
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Ученые: Употребление мяса ведет к глобальному ожирению
Австралийские ученые из Университета Аделаиды провели масштабное исследование о влиянии потребления мяса на ожирение. Проанализировав рацион и состояние здоровья добровольцев из 170 стран мира, эксперты выяснили, что мясо может вызвать набор лишнего веса по причине высокой калорийности.
Исследователи утверждают, что …
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2 августа 2016, 10:46