Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай Из Российской Федерации в Китай собирались незаконно переправить 40 камней, предположительно, нефрита. Контрабандисты замаскировали нелегальный груз в железнодорожных вагонах.

По данным российских СМИ, которые ссылаются на информацию таможенников, преступники разместили запрещенные к вывозу минералы в полостях вагонных балок. На камнях …