Представители китайского оборонного ведомства заявили, что БМП VN18 является самой быстрой боевой амфибией в мире. Об этом рассказывают мировые агентства со ссылкой на CGTN.
По словам представителей концерна Norinco из КНР, их конструкция может передвигаться с наибольшей скоростью 65 км/ч на суше. По воде эта техника развивает 30 км/ч. Такие характеристики, говорят инженеры из Поднебесной, позволяют называть VN18 наиболее быстрой военной амфибией на планете.
Масса БМП, мощность силовой установки которой порядка 1600 л.с., более 26 тонн. VN18, заявили военные КНР в ходе последних испытаний, считается "самой мощной" армейской машиной в своем классе.
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