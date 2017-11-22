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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай

Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай

Из Российской Федерации в Китай собирались незаконно переправить 40 камней, предположительно, нефрита. Контрабандисты замаскировали нелегальный груз в железнодорожных вагонах.
По данным российских СМИ, которые ссылаются на информацию таможенников, преступники разместили запрещенные к вывозу минералы в полостях вагонных балок. На камнях 

17 ноября 2017, 11:07
В КНР намерены построить самый длинный туннель-водопровод в мире

В КНР намерены построить самый длинный туннель-водопровод в мире

Специалисты из КНР в настоящее время тестируют различные способы прокладки самого длинного туннеля на планете для транспортировки воды из Тибетского в Синьцзян-Уйгурский район страны.
Ориентировочная длина этого гигантского инженерного сооружения -  1 000 километров. Как утверждается, беспрецедентный проект «превратит засушливый 

1 ноября 2017, 02:29
Китайские ученые создают «умный» нанокостюм

Китайские ученые создают «умный» нанокостюм

С разработкой уникального костюма, созданного учеными из КНР, медики получили возможность удаленно следить за пациентами. Разрабатывают в Китайской академии наук и нанопластыри для безболезненного введения вакцин.
Коллектив специалистов из Поднебесной рассказал журналистам о разработке "умной" одежды. При помощи нового обмундирования 

1 ноября 2017, 10:55
В Китае McDonald’s переименовали в «Золотые арки»

В Китае McDonald’s переименовали в «Золотые арки»

В КНР рестораны быстрого питания McDonald’s переименовали. Они получили наименование Jingongmen или «Золотые арки».
Прежнее название фастфуда в этой стране являлось переводом на китайский оригинального имени сети и звучало как Maidanglao. В соцсетях новшество не получило одобрения. Как считает подавляющее 

27 октября 2017, 09:20
Британец нашел в танке Т-54 золотые слитки на $2,5 миллиона

Британец нашел в танке Т-54 золотые слитки на $2,5 миллиона

Британский коллекционер Ник Мид нашел золотые слитки в баке советского танка Т-54. Старый экземпляр военной техники мужчина купил за 37 тысяч долларов, рассказывает The Sun.
Англичанин решил убедиться, что в танке нет боеприпасов. Подняв крышку топливного бака, пораженный коллекционер обнаружил 

10 апреля 2017, 09:31
Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок

Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок

Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали особый метаматериал, с применением которого можно выпускать военную технику по так называемым стелс-технологиям. Речь идет о перспективах производства «машин-невидимок», отмечают отечественные СМИ.
По словам ученых, уникальный материал представляет собой искусственно сформированные 

11 января 2017, 03:28
Соцсети: В Башкирии перебрасывали военную технику в сторону Самары (есть фото)

Соцсети: В Башкирии перебрасывали военную технику в сторону Самары (есть фото)

Сегодня, 9 октября, жители Башкортостана заметили на федеральной трассе М-5 необычную грузовую фуру. Тягач перевозил военную технику в сторону Самары, передает портал ufa1.ru со ссылкой на группу "БашДТП" соцсети "ВКонтакте". 
 
"Диванные эксперты" в комментариях к фотографиям предположили, что 
9 октября 2016, 07:25
Соединенные Штаты разместили танки и артиллерию в пещерах Норвегии

Соединенные Штаты разместили танки и артиллерию в пещерах Норвегии

В международных средствах массовой информации появились сообщения, что США размещают военную технику на случай возможного военного конфликта между НАТО и РФ в секретных хранилищах норвежских пещер. В частности, данные сведения приводит CNN. Как сообщается, речь идет об объекте в центре 
19 февраля 2016, 10:42
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