Китайская полиция в провинции Шэнси обезвредила банду, которая занималась похищением криптовалюты. По информации правоохранителей, с помощью взлома компьютеров преступники украли около 600 миллионов юаней или 88 миллионов долларов.
Злоумышленников искали с весны. Первой их жертвой стал житель города Чжан, у которого со счета списали около 100 миллионов юаней.
За полгода полиции удалось раскрыть преступную сеть и в итоге задержать подозреваемых, которые взламывали как персональные компьютеры физических лиц, так и компьютеры в компаниях, пишет РИА Новости.
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