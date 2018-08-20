4
00
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                          8888888b.   8888888888P  888    888            .d8888b.  
                          888   Y88b        d88P   888    888           d88P  Y88b 
                          888    888       d88P    888    888           888    888 
 888  888  888  888  888  888   d88P      d88P     8888888888  888d888  Y88b. d888 
 888  888  888  888  888  8888888P"      d88P      888    888  888P"     "Y888P888 
 888  888  888  888  888  888           d88P       888    888  888             888 
 Y88b 888  Y88b 888 d88P  888          d88P        888    888  888      Y88b  d88P 
  "Y88888   "Y8888888P"   888         d8888888888  888    888  888       "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Китайцы показали аппарат для полетов на обратную сторону Луны

Китайцы показали аппарат для полетов на обратную сторону Луны

Китай продемонстрировал луноход, предназначенный для посадки на обратной стороне естественного спутника Земли. Он будет отправлен в полет с помощью космического аппарата "Чанъэ-4" в этом году, сообщает агентство «Синьхуа».

Аппарат предсталяет собой шестиколесный блок. Он оснащен двумя раздвижными солнечными батареями. Его длина 

15 августа 2018, 10:50
Откушал чарку: в Сызрани вор-домушник влез в дом, напился коньяка и «отключился»

Откушал чарку: в Сызрани вор-домушник влез в дом, напился коньяка и «отключился»

На днях к сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги из одного из частных домов. Там сработала сигнализация. Прибывших работников вневедомственной охраны встретила хозяйка жилья. Она рассказала, что в доме спит неизвестный мужчина.

Незваным гостем оказался вор-домушник. Он залез в дом через окно. 

15 августа 2018, 03:01
В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом

В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом

В Сызрани прошел суд над местным жителем, который соблазнился перспективой легкой наживы. Мужчина работал продавцом в одном из салонов связи. В один из дней он зашел на склад и на глаза ему попался смартфон стоимостью почти 17 тысяч рублей. Продавец 
3 августа 2018, 09:54
Парни из Октябрьска похитили часть путевой машины, чтобы сдать в чермет

Парни из Октябрьска похитили часть путевой машины, чтобы сдать в чермет

Полицейским из дежурной части Сызранского линейного отдела сообщили, что неизвестные украли блок радиатора, который является составной частью железнодорожной путевой машины. Стоимость похищенного составила более 11 тысяч рублей. Во время расследования выяснилось, что к преступлению могут быть причастны двое местных жителей 
1 августа 2018, 11:42
Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления 

25 июля 2018, 01:56

"Крылья Советов" обыграли молодежную сборную Китая с разгромным счетом

В воскресенье, самарские "Крылья Советов" провели свой третий матч на австрийском сборе. Они обыграли юношескую сборную Китая со счетом 4:1.

На 25 минуте матча прострел с фланга Георгия Зотова замкнул Денис Ткачук. Во втором тайме конкуренты волжан начали активно 
15 июля 2018, 11:00
Бесплатный урок китайского языка пройдет в Самаре

Бесплатный урок китайского языка пройдет в Самаре

В четверг, 12 июня, в Струковском саду в губернской столице пройдет бесплатный урок китайского языка. Начало в 19:00, входить в парк рекомендуется со стороны пересечения улиц Вилоновской и Максима Горького.

Участники урока узнают об основах произношения китайского языка и 
11 июля 2018, 11:08
В Китае создали лазерный автомат

В Китае создали лазерный автомат

Китайские инженеры создали лазерный автомат. Изделие под индексом ZKZM-500 относится к оружию нелетального действия. Он может оставить сильной ожог, воспламенить одежду или топливный бак машины. Дистанция эффективного действия оружия составляет 800 метров, сообщают Известия со ссылкой на таблоид The 
2 июля 2018, 11:32
Минфин РФ подготовил законопроект для регулирования криптовалют

Минфин РФ подготовил законопроект для регулирования криптовалют

Специалисты Минфина подготовили законопроект, регулирующий криптовалюты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.
Документ регламентирует порядок выпуска, налогообложения, приобретения и обращения криптовалют. С этой категорией средств следует иметь дело лишь профессиональным участникам, а простым гражданам не 

26 декабря 2017, 10:25
Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Замминистра финансов Алексей Моисеев раскрыл детали разрабатываемого закона по криптовалютам. Как следует из проекта, создание криптовалюты непосредственно для расчетов может считаться уголовно наказуемым деянием.
Г-н Моисеев заявил, что по большей части санкции станут административными, но при этом отметил: в Российской 

6 декабря 2017, 04:37
Правительство РФ в ближайшее время займется регулированием криптовалют

Правительство РФ в ближайшее время займется регулированием криптовалют

Регулирование криптовалют в Российской Федерации по-прежнему является дискуссионной темой, однако в ближайшее время в кабмине начнется обсуждение соответствующего законопроекта. Об этом заявил вице-премьер Игорь Шувалов.
Он напомнил: само понятие «криптовалюта» пока никак не закреплено законодательно. Вместе с тем ведутся многочисленные 

6 сентября 2017, 02:05
Эстония может создать первую государственную криптовалюту

Эстония может создать первую государственную криптовалюту

В рамках программы онлайн-резидентства Эстония может предложить первое в мире государственное ICO (Initial Coin Offering) и ввести новую криптовалюту — estcoin. Об этом рассказали зарубежные СМИ со ссылкой на управляющего директора программы Каспара Корьюса.
Как он отмечает, инвестирование в новую 

23 августа 2017, 03:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх