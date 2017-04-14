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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Туристы за год бросили в фонтан Треви 1,4 миллиона евро

Туристы за год бросили в фонтан Треви 1,4 миллиона евро

За год мечтающие возвратиться к одному из самых известных архитектурных сооружений в мире туристы набросали в фонтан Треви в Риме 1,4 млн евро. В прошлый раз результаты подсчетов выловленной из фонтана мелочи обнародовались в 2013 году. Тогда фонтан Треви «заработал» 

13 апреля 2017, 11:20
В АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию

В АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию

По данным российских СМИ, Росавиация сообщила отечественным авиакомпаниям о вероятном приостановлении чартерных полетов в Турцию. Причиной является «сложная внутриполитическая обстановка в стране», в ближайшее время там пройдет референдум.
Если запрет все-таки будет введен, от него пострадают миллионы российских туристов. В 

11 апреля 2017, 07:46
В Китае построят 150 аэропортов для беспилотников службы доставки

В Китае построят 150 аэропортов для беспилотников службы доставки

На юго-западе КНР появятся 150 аэропортов для беспилотников, которые применяют для транспортировки грузов логистических компаний. В провинции Шэньси соорудят авиабазу для дронов, которые получат возможность перемещать груз на расстояние до 300 километров.
В феврале этого года появилась информация, что китайская 

7 апреля 2017, 03:14
Житель Китая убил трех человек палочками для еды

Житель Китая убил трех человек палочками для еды

В китайской провинции Хэнань стражи порядка арестовали душевнобольного мужчину, который лишил жизни троих пациентов стационара. В качестве оружия он использовал палочки для еды.
Преступление было совершено в частной клинике Dazhong Hospital. Страдающий психическим расстройством гражданин лежал в палате с другими 

5 апреля 2017, 11:47
Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Главой российского правительства утвержден новый порядок перевозок граждан на территорию Крыма. Данная информация размещена на портале кабмина. Теперь единый билет в Крым можно оформлять за 60 дней до поездки.
Как следует из сообщения, во время туристического сезона, который длится с 

31 марта 2017, 11:03
В Китае обнаружены руины древнего города возрастом около 1,5 тыс. лет

В Китае обнаружены руины древнего города возрастом около 1,5 тыс. лет

Археологическая экспедиция обнаружила близ пересохшего соленого озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР древний город-оазис. Время его расцвета пришлось на период 1,5-тысячелетней давности.
Речь идет о городе Лоулань. Этот оазис, который именовали "Восточными Помпеями", располагался на оживленном в давние времена 

30 марта 2017, 05:17
АвтоВАЗ отправит свои внедорожники в Китай

АвтоВАЗ отправит свои внедорожники в Китай

АвтоВАЗ уже в этом году может начать экспортировать внедорожники Lada 4х4 в Китай. Об этом заявил президент автогиганта Николя Мор. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с тремя китайскими компаниями. Дилеры из Поднебесной больше всего интересуются поставками тольяттинских 

30 марта 2017, 04:52
Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам

Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам

Турецкая сторона собирается обсудить с РФ правила пересечения своей границы россиянами без загранпаспортов. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на главу турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, который озвучил новую инициативу на встрече с представителями русской общины Антальи.
Руководитель министерства отметил, что 

27 марта 2017, 01:22
Российский двойник Ди Каприо снялся в кинопародии на «Титаник»

Российский двойник Ди Каприо снялся в кинопародии на «Титаник»

На ВДНХ прошли съемки кинопародии на фильм "Титаник". Вместо Ди Каприо в главной роли снялся его российский двойник Роман Бурцев.
Кейт Уинслетт на съемочной площадке "заменила" известный блогер Лера Любарская. Ролик "Титаник" будет участником Первого всероссийского фестиваля кинопародий "Швединг", итоги 

13 июля 2016, 11:33
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