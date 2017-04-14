В КНР завершили сооружение корпуса копии «Титаника» в натуральную величину, который планируется использовать для туристов. На корабле для любителей острых ощущений будет имитироваться процесс затопления.
Строительство этого аналога известного океанского лайнера стартовало в январе 2014-го в провинции Сычуань. Стоимость проекта – порядка $140 млн.
Длина корпуса - 296 м., ширина – 28,19 м.. Копию корабля разместят на специальных гидравлических подпорках, посредством которых будет происходить симуляция затопления, удар от «столкновения с айсбергом», при этом корабль будет крениться на бок. Гигантское судно возводилось на средства инвестора – компании «Ци син нэнъюань» - по проекту специалистов из Соединенных Штатов.
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