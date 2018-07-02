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В Самарской области сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили схрон с оружием, гранатами и тротилом. Информация о месте его нахождения была получена от активного участника организованного преступного сообщества «Законовские», фигуранта уголовного дела о подкупе сотрудника транспортной полиции. Силовики изъяли два автомата 

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Китайские ученые смогли доказать, что цивилизация существовала еще пять тысяч лет назад. Результаты своих исследований они представили на научной конференции в Пекине.

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На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая

На майские праздники в Москве и северной столице побывали 22 тысячи туристов из Китая. Они приехали в Россию в составе безвизовых групп. По сравнению с данными за прошлый год, прирост туристов составил 25%. В прошлом году в российской столице побывали 
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4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой

4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности нашли в поселке Стройкерамика огромный арсенал оружия, которого хватило бы, чтобы оснастить им целый отряд. В ангаре на улице Степной нашли четыре бронетранспортёра, 52 единицы огнестрельного оружия и более 35 тысяч патронов. Также там 
7 мая 2018, 09:25
Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на местного жителя. Сообщалось, что он мастерит в своем гараже на улице Громовой холодное оружие.

Правоохранители наведались к подозреваемому. Полученная информация подтвердилась. Во время обыска у него изъяли клинок, который, по заключению экспертов, является гражданским 

27 апреля 2018, 02:05
Шесть автоматных патронов нашли у жителя Тольятти

Шесть автоматных патронов нашли у жителя Тольятти

В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на 56-летнего жителя города. Правоохранители узнали, что он может незаконно хранить у себя боеприпасы.

При обыске у злоумышленника нашли 6 автоматных патронов. Экспертиза показала, что боеприпасы калибром 7,62 на 39 миллиметров полностью исправны и пригодны 

23 апреля 2018, 12:50
Прицельный огонь: ученые произвели выстрел из мощнейшего лазера мира

Прицельный огонь: ученые произвели выстрел из мощнейшего лазера мира

Представители интернационального проекта по созданию крупнейшего на планете лазера на свободных электронах XFEL рассказали о первом успешном испытании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Немецкий синхротронный центр DESY.
Первые пучки рентгеновских волн, полученные при помощи самого продвинутого и 

5 мая 2017, 09:52
Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ

Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ

Холдинг «Швабе» совместно со специалистами МЧС РФ запланировали пилотные испытания макета уникального судового лазера. По словам специалистов, при помощи установки мощностью 200 кВт можно будет разрезать лед толщиной в один метр и даже более.
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4 апреля 2017, 03:24
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Швейцарские физики впервые точно измерили время без помощи часов

Ученые из Швейцарии смогли измерить время, которое электрон расходует на движение от атома. Об этом рассказывает специализированное издание Physical Review Letters.
Для проведения соответствующих измерений специалисты воспользовались лазером, осуществив «выстрел» по ионам. Затем ученые зафиксировали и измерили их колебания. Длительность 

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СМИ узнали о разработке российского самолета с лазерным оружием

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Сообщается, что самолет последнего поколения получил кодовое наименование А-60. В разработках этой модели принимают участие сотрудники ряда предприятий военно-промышленного комплекса в 

6 сентября 2016, 03:31
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