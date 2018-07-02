|
Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете
Специалисты Китайской академии ракетных технологий работают над созданием принципиально новой «умной» ракеты. По замыслу разработчиков, аппарат должен быть оснащен специальной системой, которая позволит ему самостоятельно менять курс в полете. Ракета также будет оборудована продвинутой многоразовой системой энергоснабжения, которая может включаться …
|
29 июня 2018, 05:13
|
В Китае на развод теперь можно подать через мессенджер
|
1 июня 2018, 10:29
|
ФСБ нашла схрон с оружием ОПС «Законовские» в Самарской области
В Самарской области сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили схрон с оружием, гранатами и тротилом. Информация о месте его нахождения была получена от активного участника организованного преступного сообщества «Законовские», фигуранта уголовного дела о подкупе сотрудника транспортной полиции. Силовики изъяли два автомата …
|
1 июня 2018, 11:23
|
Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад
|
31 мая 2018, 08:12
|
На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая
|
14 мая 2018, 11:10
|
4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой
Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности нашли в поселке Стройкерамика огромный арсенал оружия, которого хватило бы, чтобы оснастить им целый отряд. В ангаре на улице Степной нашли четыре бронетранспортёра, 52 единицы огнестрельного оружия и более 35 тысяч патронов. Также там …
|
7 мая 2018, 09:25
|
Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти
В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на местного жителя. Сообщалось, что он мастерит в своем гараже на улице Громовой холодное оружие.
Правоохранители наведались к подозреваемому. Полученная информация подтвердилась. Во время обыска у него изъяли клинок, который, по заключению экспертов, является гражданским …
|
27 апреля 2018, 02:05
|
Шесть автоматных патронов нашли у жителя Тольятти
В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на 56-летнего жителя города. Правоохранители узнали, что он может незаконно хранить у себя боеприпасы.
При обыске у злоумышленника нашли 6 автоматных патронов. Экспертиза показала, что боеприпасы калибром 7,62 на 39 миллиметров полностью исправны и пригодны …
|
23 апреля 2018, 12:50
|
Прицельный огонь: ученые произвели выстрел из мощнейшего лазера мира
Представители интернационального проекта по созданию крупнейшего на планете лазера на свободных электронах XFEL рассказали о первом успешном испытании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Немецкий синхротронный центр DESY.
|
5 мая 2017, 09:52
|
Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ
|
4 апреля 2017, 03:24
|
Швейцарские физики впервые точно измерили время без помощи часов
Ученые из Швейцарии смогли измерить время, которое электрон расходует на движение от атома. Об этом рассказывает специализированное издание Physical Review Letters.
|
8 февраля 2017, 05:08
|
СМИ узнали о разработке российского самолета с лазерным оружием
Российские специалисты приступили к созданию самолёта, оснащённого лазерным оружием. Как информирует ТАСС, об этом заявил представитель оборонно-промышленного комплекса России.
|
6 сентября 2016, 03:31