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С рельсов сошли 8 вагонов «товарняка», следовавшего в Октябрьск
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22 мая 2019, 09:18
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К началу следующей недели отремонтируют участок улицы Фрунзе в Самаре
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14 мая 2019, 05:50
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Самарцев после салюта в День Победы развезут по домам дополнительные автобусы
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8 мая 2019, 05:56
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В этом году начнется строительство нового поворота для трамваев до стадиона «Самара Арена»
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7 мая 2019, 03:21
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На дороги Самары выйдет «Автобус Победы»
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7 мая 2019, 02:45
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В Тольятти гражданин Китая пытался подкупить полицейского 110 тысячами рублей
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11 апреля 2019, 02:01
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В Китае тестируют вертикальную парковку
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4 апреля 2019, 01:27
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В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину
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12 марта 2019, 11:17
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Китайские овощеводы пойманы на воровстве воды
В Самарской области впервые за причинение ущерба экологии пойманы с поличным подпольные китайские овощеводы. В момент проведения рейда представителей управления Росрыболовства и силовиков нелегальные фермеры из Поднебесной занимались несанкционированным забором воды из реки Кинель у села Красносамарское.
Главное нарушение …
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4 марта 2019, 10:07
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Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета
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27 февраля 2019, 03:07
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Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии
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20 декабря 2018, 02:20
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В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз
В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила …
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12 декабря 2018, 12:08
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