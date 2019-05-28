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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

С рельсов сошли 8 вагонов «товарняка», следовавшего в Октябрьск

С рельсов сошли 8 вагонов «товарняка», следовавшего в Октябрьск

Следователи ведут проверку обстоятельств схода с рельсов грузового поезда, состоящего из 76 вагонов. Его маршрут движения Рузаевка – Октябрьск Куйбышевской железной дороги. Инцидент случился 21 мая в 12:35 в районе станции Барыш в Ульяновской области. На Куйбышевской железной дороге сошли 
22 мая 2019, 09:18
К началу следующей недели отремонтируют участок улицы Фрунзе в Самаре

К началу следующей недели отремонтируют участок улицы Фрунзе в Самаре

В ночь на 14 февраля в Самаре стартовали ремонтные работы на улице Фрунзе. От Филармонии специалисты приступили к фрезерованию покрытия на всей ширине проезжей части. Старый асфальтобетон позже будет переработан и использован для отсыпки дорог низкой категорийности, в том числе 

14 мая 2019, 05:50
Самарцев после салюта в День Победы развезут по домам дополнительные автобусы

Самарцев после салюта в День Победы развезут по домам дополнительные автобусы

В День Победы будет усилена работа общественного транспорта. Дополнительные машины выйдут на линию в 22:30, после завершения праздничного салюта на площади Куйбышева. Развозить горожан по домам будут в следующих точках:

- по ул. Самарская – на участке от Льва Толстого до 

8 мая 2019, 05:56
В этом году начнется строительство нового поворота для трамваев до стадиона «Самара Арена»

В этом году начнется строительство нового поворота для трамваев до стадиона «Самара Арена»

В этом году начнется строительство нового поворота от трамвайной ветки, которая ведет к стадиону «Самара Арена». Это позволит ходить к спортобъекту трамваям, курсирующим со стороны завода «Металлург», 15-го микрорайона и площади Кирова. Старт работ намечен на июль-август. Об этом в 

7 мая 2019, 03:21
На дороги Самары выйдет «Автобус Победы»

На дороги Самары выйдет «Автобус Победы»

В честь 74-й годовщины завершения Великой Отечественной войны в Самаре пройдет необычная патриотическая акция. На дороги города выйдет «Автобус Победы». Он будет курсировать 8 и 9 мая по маршруту №34 от завода «Металлург» до площади Революции и обратно.

Всем пассажирам необычного 

7 мая 2019, 02:45
В Тольятти гражданин Китая пытался подкупить полицейского 110 тысячами рублей

В Тольятти гражданин Китая пытался подкупить полицейского 110 тысячами рублей

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Китая, которого подозревают в покушении на дачу взятки. По версии следствия, 4 апреля этот мужчина в помещении торгового центра попытался передать взятку полицейскому. Он готов был отдать 110 тысяч рублей за прекращение 
11 апреля 2019, 02:01
В Китае тестируют вертикальную парковку

В Китае тестируют вертикальную парковку

В Китае придумали устройство, которое позволяет радикально увеличить количество мест на стоянках. Оно позволяет парковать автомобили вертикально.

По сути это платформа. После того, как на нее заезжает машина, она поднимается к стене и становится под уклоном примерно в 30%. 
4 апреля 2019, 01:27
В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

Во вторник утром, 12 марта, в Сызрани произошел смертельный случай на железной дороге. Примерно в девять часов утра в районе улицы Декабристов, неподалеку от платформы «966 километр» поезд травмировал человека. По словам источника, мужчина переходил железнодорожные пути около «горбатого» моста 
12 марта 2019, 11:17
Китайские овощеводы пойманы на воровстве воды

Китайские овощеводы пойманы на воровстве воды

В Самарской области впервые за причинение ущерба экологии пойманы с поличным подпольные китайские овощеводы. В момент проведения рейда представителей управления Росрыболовства и силовиков нелегальные фермеры из Поднебесной занимались несанкционированным забором воды из реки Кинель у села Красносамарское.

Главное нарушение 
4 марта 2019, 10:07
Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета

Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета

Житель Китая попал под суд из-за излишней суеверности.  Мужчина вместе с женой и ребенком должен был лететь из Аньцина в Куньмин. Перед тем, как зайти в салон, он бросил в двигатель лайнера две монеты. Согласно повериям, это должно было принести 
27 февраля 2019, 03:07
Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

На днях на железной дороге в Болгарии произошло ЧП. Поезд, следовавший  из Септември в Добринище, сошел с рельсов. Инцидент случился на участке между городами Якоруда и Белица.

По предварительной версии, состав ушел под откос из-за того, что наехал на 
20 декабря 2018, 02:20
В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила 
12 декабря 2018, 12:08
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