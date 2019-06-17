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В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры
В Самарском театре оперы и балета торжественно открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры. Напомним, соревнования продлятся до 22 июня. Предваряли торжественную церемонию мастер-классы на площади Куйбышева. Свое мастерство показали тхэквондисты, боксеры, баскетболисты, велосипедисты, танцоры. По оценке губернатора Дмитрия Азарова, эти …
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17 июня 2019, 04:28
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В Самару прибыла делегация молодых спортсменов из Китая
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15 июня 2019, 01:34
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В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр
В пятницу, 14 июня, в Самаре началась пресс-конференция заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова по проведению VIII Российско-китайских молодежных игр. Накануне женская сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 17 лет, прибыла в Самару из Москвы. Кроме …
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14 июня 2019, 02:28
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В Японии создан аппарат для управления настроением
Японские умельцы придумали устройство, которое помогает управлять настроением. Внешне гаджет представляет собой деревянную коробку с дисплеем. Также он оснащен трубкой, напоминающей усилитель звука. Принцип действия устройства заключается в синхронизации демонстрируемых на дисплее изображений, воспроизведении музыки в сопровождении приятного аромата.
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10 июня 2019, 03:29
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В регионе создадут зону тестирования интеллектуальной транспортной системы
В скором времени в нашем регионе появится зона тестирования интеллектуальной транспортной системы. Ее планируется организовать на участке скоростной автомагистрали Самара – Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Соглашение о создании зоны ИТС подписали в рамках Петербургского международного экономического форума исполняющий …
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6 июня 2019, 10:29
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Проект «Бесконечная флэшка» закрыт
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6 июня 2019, 05:44
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Цены в российских отелях оказались выше, чем в зарубежных
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5 июня 2019, 01:35
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
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3 июня 2019, 04:55
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Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат
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29 мая 2019, 02:48
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В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке
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28 мая 2019, 01:55
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Нижегородка «кинула» клиентов из Тольятти на деньги и турпутевки
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23 апреля 2019, 02:05
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700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»
В Самарской области направят 700 млн рублей на развитие «Бережливых поликлиник», сообщает региональное правительство. Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. Деньги выделят на ремонт, оборудование и на внедрение «бережливого производства». В 2019 году на новые технологии перейдут …
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26 февраля 2019, 07:51
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