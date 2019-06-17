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Материалы по теме:

В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры

В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры

В Самарском театре оперы и балета торжественно открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры. Напомним, соревнования продлятся до 22 июня. Предваряли торжественную церемонию мастер-классы на площади Куйбышева. Свое мастерство показали тхэквондисты, боксеры, баскетболисты, велосипедисты, танцоры. По оценке губернатора Дмитрия Азарова, эти 
17 июня 2019, 04:28
В Самару прибыла делегация молодых спортсменов из Китая

В Самару прибыла делегация молодых спортсменов из Китая

В Самару прибыла делегация спортсменов из Китая для участия в 8 Российско-Китайских играх среди спортсменов не старше 17 лет. Первые впечатления гостей из Поднебесной - дружелюбные люди, солнечная погода.
 
Напомним, с 15 по 22 июня в рамках VIII Российско-китайских 
15 июня 2019, 01:34
В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр

В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр

В пятницу, 14 июня, в Самаре началась пресс-конференция заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова по проведению VIII Российско-китайских молодежных игр. Накануне женская сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 17 лет, прибыла в Самару из Москвы. Кроме 
14 июня 2019, 02:28
В Японии создан аппарат для управления настроением

В Японии создан аппарат для управления настроением

Японские умельцы придумали устройство, которое помогает управлять настроением. Внешне гаджет представляет собой деревянную коробку с дисплеем. Также он оснащен трубкой, напоминающей усилитель звука. Принцип действия устройства заключается в синхронизации демонстрируемых на дисплее изображений, воспроизведении музыки в сопровождении приятного аромата.
10 июня 2019, 03:29
В регионе создадут зону тестирования интеллектуальной транспортной системы

В регионе создадут зону тестирования интеллектуальной транспортной системы

В скором времени в нашем регионе появится зона тестирования интеллектуальной транспортной системы. Ее планируется организовать на участке скоростной автомагистрали Самара – Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Соглашение о создании зоны ИТС подписали в рамках Петербургского международного экономического форума исполняющий 

6 июня 2019, 10:29
Проект «Бесконечная флэшка» закрыт

Проект «Бесконечная флэшка» закрыт

Изобретатель из Самары Алексей Чуркин объявил о закрытии резонансного проекта по созданию "Бесконечной флэшки". Flashsafe он пытался вместе со своей командой раскрутить за три года. Накануне молодой человек признал, что не достиг успеха и больше не может соревноваться с облачными 

6 июня 2019, 05:44
Цены в российских отелях оказались выше, чем в зарубежных

Цены в российских отелях оказались выше, чем в зарубежных

Онлайн-сервис Ostorovok.ru опубликовал результаты исследования цен в отелях во время курортного сезона. Оказалось, что зачастую отдых в российских гостиницах может обойтись значительно дороже, чем за границей.

Например, за номер в трехзвездочном отеле в «Алуште» придется заплатить 6 тысяч рублей 
5 июня 2019, 01:35
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев занял новую должность - с субботы, 1 июня, он стал управляющим гостиницы «7 Авеню». По словам экс-чиновника, недостатка в предложениях по работе после ухода из ведомства он не испытывал, но этот пост показался 
3 июня 2019, 04:55
Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат

Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат

Правительство Китая решило ввести ограничения на посещение туристами одного из отрезков Великой Китайской стены. Речь идет об участке Бадалин. Ежедневно туда смогут попадать не более 65 тысяч гостей.

Ограничения вводятся для удобства и безопасности гостей. Дело в том, что 
29 мая 2019, 02:48
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

Китайские инженеры разработали новый поезд на магнитной подушке, который станет самым быстрым в мире после его ввода в эксплуатацию. Транспортное средство создает компания CRRC. Ожидается, что состав сможет развивать скорость до 600 километров в час.

Поезда на электромагнитной подушке 
28 мая 2019, 01:55
Нижегородка «кинула» клиентов из Тольятти на деньги и турпутевки

Нижегородка «кинула» клиентов из Тольятти на деньги и турпутевки

В Тольятти осудили мошенницу из Нижнего Новгорода. 29-летняя женщина, сидя в декрете, решила заработать денег на любителях отдохнуть в теплых странах. Для этого злоумышленница создала страницу в соцсети, на которой разместила объявление о продаже турпутевок по низким ценам.

В итоге к 

23 апреля 2019, 02:05
700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»

700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»

В Самарской области направят 700 млн рублей на развитие «Бережливых поликлиник», сообщает региональное правительство. Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. Деньги выделят на ремонт, оборудование и на внедрение «бережливого производства». В 2019 году на новые технологии перейдут 
26 февраля 2019, 07:51
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