Изобретатель из Самары Алексей Чуркин объявил о закрытии резонансного проекта по созданию "Бесконечной флэшки". Flashsafe он пытался вместе со своей командой раскрутить за три года. Накануне молодой человек признал, что не достиг успеха и больше не может соревноваться с облачными …