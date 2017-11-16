Об обнаружении керамической шкатулки с останками Будды Шакьямуни заявили в КНР. Как рассказывает Chinese Cultural Relics, артефакту примерно 2500 лет. А нашли его в процессе ремонтных работ.
Как поясняют специалисты, на находке есть надпись, из которой следует, что внутри лежат свыше 2000 фрагментов останков после кремации, это зубы и кости Будды. Они были зарыты в монастыре префектуры Цзинчжоу. Наряду с прахом, археологи нашли многочисленные культовые скульптуры.
По словам ряда экспертов, сейчас нельзя однозначно утверждать, принадлежат ли останки тому, кто является ключевой фигурой буддизма. Кроме того, ученые не могут точно сказать, был ли погребен прах в одно время со статуями. Так или иначе, исследования артефактов будут продолжаться.
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