В воскресенье Пасха, а сегодня многие уже начинают печь куличи и красить яйца. Четвертый день Страстной недели называют Чистым четвергом.

Для верующих это очень значимый день, посвященный Тайной вечере, на которой Иисус, уже зная о предательстве Иуды, прощался со своими …