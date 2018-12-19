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В Германии установили самую дорогую рождественскую елку в Европе
В немецком Мюнхене установили самую дорогую в Европе рождественскую елку. По сути, объект представляет собой акриловую пирамиду, покрытую золотыми монетами. Высота сооружения составляет около трех метров. Объект создан компанией Pro Aurum в сотрудничестве с Австрийским монетным двором. Стоимость елки оценивается …
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4 декабря 2018, 03:24
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Самарцы смогут напрямую летать в Китай
В понедельник, 15 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в первый рейс отправился самолет в Китай авиакомпании «ИрАэро». Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Пассажиров перевозит дальнемагистральный Boeing 777-200, место приземления - туристический Хайнань. В октябре самолеты будут летать …
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16 октября 2018, 10:38
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В Китае агрессивный хряк загрыз фермера
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2 октября 2018, 03:19
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В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию
В Китае прошли летные испытания самого большого самолета-амфибии в мире. Машина преодолела маршрут из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Теперь машину будут готовить к испытательным взлетам с поверхности воды, сообщает РИА «Новости».
Стоит отметить, что самолет AG600 "Цзилун" …
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27 августа 2018, 02:13
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В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов
Китайская полиция в провинции Шэнси обезвредила банду, которая занималась похищением криптовалюты. По информации правоохранителей, с помощью взлома компьютеров преступники украли около 600 миллионов юаней или 88 миллионов долларов.
Злоумышленников искали с весны. Первой их жертвой стал житель города Чжан, у которого …
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20 августа 2018, 10:43
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В Сызрани родился младенец-богатырь
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10 января 2018, 02:56
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В Рождественскую ночь к самарским храмам подадут автобусы
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4 января 2018, 07:27
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В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег
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4 января 2018, 07:06