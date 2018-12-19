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Материалы по теме:

В Германии установили самую дорогую рождественскую елку в Европе

В Германии установили самую дорогую рождественскую елку в Европе

В немецком Мюнхене установили самую дорогую в Европе рождественскую елку. По сути, объект представляет собой акриловую пирамиду, покрытую золотыми монетами. Высота сооружения составляет около трех метров. Объект создан компанией Pro Aurum в сотрудничестве с Австрийским монетным двором. Стоимость елки оценивается 
4 декабря 2018, 03:24
Самарцы смогут напрямую летать в Китай

Самарцы смогут напрямую летать в Китай

В понедельник, 15 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в первый рейс отправился самолет в Китай авиакомпании «ИрАэро». Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Пассажиров перевозит дальнемагистральный Boeing 777-200, место приземления - туристический Хайнань. В октябре самолеты будут летать 
16 октября 2018, 10:38
В Китае агрессивный хряк загрыз фермера

В Китае агрессивный хряк загрыз фермера

Жуткий инцидент произошел на днях в городе Люпаньшуй китайской провинции Гуйчжоу. Там свиновод, привезший 15 животных на местный рынок, стал жертвой агрессивного хряка. Судя по всему, животное набросилось на мужчину, стало кусать за ногу и перегрызло ему артерию. Человек скончался 
2 октября 2018, 03:19
В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию

В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию

В Китае прошли летные испытания самого большого самолета-амфибии в мире. Машина преодолела маршрут  из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Теперь машину будут готовить к испытательным взлетам с поверхности воды, сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что самолет AG600 "Цзилун" 

27 августа 2018, 02:13
В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов

В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов

Китайская полиция в провинции Шэнси обезвредила банду, которая занималась похищением криптовалюты. По информации правоохранителей, с помощью взлома компьютеров преступники украли около 600 миллионов юаней или 88 миллионов долларов.

Злоумышленников искали с весны. Первой их жертвой стал житель города Чжан, у которого 

20 августа 2018, 10:43
В Сызрани родился младенец-богатырь

В Сызрани родился младенец-богатырь

7 января в Сызрани родился самый настоящий младенец-богатырь. В день празднования Рождества местную семью пополнил младенец весом 5 килограммов 300 граммов. Он стал самым большим новым жителем города, появившимся на свет во время новогодних каникул.

Как сообщает

10 января 2018, 02:56
В Рождественскую ночь к самарским храмам подадут автобусы

В Рождественскую ночь к самарским храмам подадут автобусы

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 января, после праздничного Богослужения, в 2 часа ночи, жителей Самары у городских храмов будет ждать транспорт.

Автобусы подадут к Покровскому кафедральному собору (по адресу улица Ленинская, 75А), Кирилло-Мефодиевскому собору 
4 января 2018, 07:27
В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег

В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег

В ночь с четверга на пятницу, с 4 на 5 января, в Самаре столбик термометра опустится от -10 до -15 градусов. Местами может похолодать до -18 градусов. Возможно образование слабого тумана и изморози, передает Приволжское УГМС. Днем, 5 января, воздух 
4 января 2018, 07:06
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