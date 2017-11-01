Специалисты из КНР в настоящее время тестируют различные способы прокладки самого длинного туннеля на планете для транспортировки воды из Тибетского в Синьцзян-Уйгурский район страны.
Ориентировочная длина этого гигантского инженерного сооружения - 1 000 километров. Как утверждается, беспрецедентный проект «превратит засушливый Синьцзян в процветающую Калифорнию».
Эксперты напоминают, что в конце минувшего лета в китайской провинции Юньнань стартовало возведение 600-километрового туннеля из 60 секций. Этот проект послужит «репетицией» перед постройкой туннеля-рекордсмена.
Сейчас наиболее протяженным подземным объектом для транспортировки воды считается туннель Дахофан в китайской провинции Ляонин. Его длина - 85 км. А самым длинным на планете признан 137-км магистральный трубопровод в Нью-Йорке.
Строительство туннеля в Юньнани оценивается в $11,7 млрд, а тибетский объект обойдется Китаю примерно в $25 млрд. Срок реализации проекта – более 10 лет. По прогнозу китайских экспертов, благодаря созданию нового туннеля в Синьцзяне появится свыше 4 миллионов новых рабочих мест.
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