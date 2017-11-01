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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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В Самаре без холодной воды временно оставались почти две сотни домов

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На время проведения ремонта были отключены около 2 десятков многоквартирных зданий, а также соцучреждения - школа и детский сад. Доставка воды населению осуществлялась 

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На улице Луначарского открыли Аллею славы самарского водопровода

На улице Луначарского открыли Аллею славы самарского водопровода

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На аллее увековечены имена известных жителей Самары, которые внесли наибольший 

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В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото

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24 февраля 2014, 04:50
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