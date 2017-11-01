В Китае McDonald’s переименовали в «Золотые арки» В КНР рестораны быстрого питания McDonald’s переименовали. Они получили наименование Jingongmen или «Золотые арки».

Прежнее название фастфуда в этой стране являлось переводом на китайский оригинального имени сети и звучало как Maidanglao. В соцсетях новшество не получило одобрения. Как считает подавляющее …