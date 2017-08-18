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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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Влюбленный китаец угостил лапшой 5 тысяч человек

Влюбленный китаец угостил лапшой 5 тысяч человек

Китайский предприниматель, которому вернули потерянное обручальное кольцо, бесплатно накормил лапшой пять тысяч человек. Об этом рассказывает издание The South China Morning Post.
Бизнесмен приехал в город Чунцин, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. Он купил ей кольцо с алмазом весом три 

17 августа 2017, 05:27
В Самаре осудят троих брокеров за мошенничество на 4 млн рублей

В Самаре осудят троих брокеров за мошенничество на 4 млн рублей

В Самаре будут судить троих брокеров, которых обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 4 миллиона рублей.
Мужчины - кстати, ранее не судимые - в 2015 году были сотрудниками организации, которая консультировала своих клиентов по вопросам биржевой торговли. К игре 

16 августа 2017, 02:22
Долги Бориса Березовского взыщут мирно

Долги Бориса Березовского взыщут мирно

С гражданами Великобритании, выступающими в качестве конкурсных управляющих наследства покойного олигарха Бориса Березовского, будет заключено мировое соглашение. Такое решение в среду приняло правительство Самарской области.
Согласно документу Майкл Томас Лидз, Николас Стюарт Вуд и Кевин Джон Хеллард признают Самарскую область 

16 августа 2017, 02:20
Самарская «фирма» торговала смертью по всей стране

Самарская «фирма» торговала смертью по всей стране

В Самарской области стартовал судебный процесс, который обещает стать одним из самых громких в России. Правоохранители накрыли крупную разветвленную сеть наркосбытчиков. На скамье подсудимых сразу в трех судах 63 региона оказались 22 человека, которым вменяют участие в этом преступном сообществе. 
15 августа 2017, 10:30
Областные чиновники проиграли тольяттинским почти 18 млн рублей

Областные чиновники проиграли тольяттинским почти 18 млн рублей

Мэрии Тольятти в очередной раз удалось взыскать с областных властей компенсацию за понесенные убытки. Как уже рассказывала «ТЕРРА», муниципалитет регулярно подает иски к региональному министерству социально-демографической и семейной политики с требованием компенсировать расходы, понесенные на приобретение жилья для различных категорий 

15 августа 2017, 09:35
Чтобы жизнь мёдом не казалась: В Самаре поймали «похитителя интернета»

Чтобы жизнь мёдом не казалась: В Самаре поймали «похитителя интернета»

В Промышленном районе Самары завелся коварный злоумышленник. В течение месяца он резал провода интернет-провайдеров, а затем никем не замеченный исчезал, передает портал «Прогородсамара». «Похитителю интернета» удалось отрезать от виртуального мира более 20 домов. Несколько тысяч самарцев остались без «возможности погуглить, 
12 августа 2017, 03:17
Российским банкам могут подбросить новый интернет-вирус

Российским банкам могут подбросить новый интернет-вирус

Центробанк России предупредил банки о возможной атаке в ближайшее время нового вируса-шифровальщика. В случае подтверждения опасений регулятора это будет третий виртуальный налет за последние 3 месяца. В первый раз злоумышленники использовали вирус WannaCry, во второй - ExPetya. За это время 

11 августа 2017, 09:20
В Самаре пойман маньяк, который охотился на Интернет

В Самаре пойман маньяк, который охотился на Интернет

В Промышленном районе Самары зафиксирована волна странных преступлений. Неизвестный обрезал в подъездах жилых домов провода интернет-провайдеров. Причем делалось это не ради сдачи на цветмет, провода преступник с собой не забирал.

Задержать подозреваемого с поличным удалось благодаря камерам видеонаблюдения.  К тому моменту, 

11 августа 2017, 03:11
Живой груз: В КНР женщина отправила своего ребенка в приют курьерской доставкой

Живой груз: В КНР женщина отправила своего ребенка в приют курьерской доставкой

Китаянка решила сдать в приют свою новорожденную дочь весьма необычным способом. Она отправила младенца по адресу курьерской службой, предварительно замотав, словно неодушевленный предмет, в полиэтиленовый пакет.
Спасти ребенка смогли благодаря внимательности курьера, заметившего, что внутри посылки что-то шевелится. Девочку тут 

11 августа 2017, 02:19
А теперь горбатый: В Китае ради сохранения верблюдов закроют 145 рудников

А теперь горбатый: В Китае ради сохранения верблюдов закроют 145 рудников

Китайские власти решили закрыть 145 рудников на северо-западе страны с целью сохранения популяции верблюдов, рассказывают зарубежные СМИ. В заповедных зонах будет остановлена несанкционированная разведка и добыча полезных ископаемых.
В частности, это делается для того, чтобы защитить экологию и содействовать экономическому 

11 августа 2017, 10:47
Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке

Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке

В ожидании новой кибератаки. Федеральные СМИ сегодня транслируют предупреждение управляющей Единой национальной электросетью компании ФСК ЕЭС о возможности очередной попытки взлома. По данным специалистов, он может спровоцировать отказ в обслуживании элементов вычислительной инфраструктуры. В связи с этим энергетики просят ограничить 

9 августа 2017, 02:58
Один в один: В Китае запретили Винни Пуха из-за его схожести с Си Цзиньпином

Один в один: В Китае запретили Винни Пуха из-за его схожести с Си Цзиньпином

В Китае запретили изображения и видеоролики с Винни Пухом по причине его внешнего сходства с председателем КНР Си Цзиньпином. В китайских социальных сетях пропали все гифки и картинки с диснеевским медвежонком, рассказывает Financial Times.
Официальных комментариев на этот счет пока 

17 июля 2017, 12:18
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