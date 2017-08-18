Первый в КНР интернет-суд начал свою работу в городе Ханчжоу. По сообщениям китайских СМИ, официальная процедура открытия прошла при участии главы Верховного народного суда Китая Чжоу Цяна.
Как поясняется, в основные задачи интернет-суда войдет рассмотрение дел по фактам мошенничества в онлайн-торговле. Вместе с тем суд в Сети будет заниматься делами о нарушениях авторских прав в Интернете, а также вопросами заключенных онлайн долговых контрактов.
Рассмотрение планируют осуществлять с помощью видеотрансляции. Насколько эффективной окажется работа этой структуры – покажет самое ближайшее будущее.
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