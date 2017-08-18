В Промышленном районе Самары зафиксирована волна странных преступлений. Неизвестный обрезал в подъездах жилых домов провода интернет-провайдеров. Причем делалось это не ради сдачи на цветмет, провода преступник с собой не забирал.

Задержать подозреваемого с поличным удалось благодаря камерам видеонаблюдения. К тому моменту, …