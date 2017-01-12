Всемирно известный концерн Nokia собирается презентовать новейший смартфон на Android уже 26 февраля в Барселоне. Об этом сообщили официальные представители компании HMD Global. Заявлено, что гаджет станет работать на базе Android.
Инновация будет показана на ежегодной выставке мобильной индустрии, которая состоится в испанской столице. Новый смартфон продемонстрируют на день раньше открытия выставки.
Гаджет будет иметь 8 вычислительных ядер Kryo 280 с тактовой частотой до 2,45 ГГц. Кроме того, он обладает графическим ускорителем Adreno 540 КС 1.6 и модемом X16 LTE. Самая последняя новинка от Nokia функционирует с операционной системой Android 7.0 Nougat. Как сообщалось некоторое время назад, стоимость смартфона - $246.
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