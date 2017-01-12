Составлен рейтинг самых ожидаемых в 2017 году гаджетов Эксперты составили рейтинг наиболее ожидаемых и необычных гаджетов, которые должны быть представлены в 2017 году. На первой строке перечня расположились "умные" линзы. Корпорация Google уже создала смарт-очки Glass, но они не набрали ожидаемой популярности. Теперь все ждут «ответного хода» от …