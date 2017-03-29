10
55
22
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                          8888888b.   8888888888  8888888888  888  888      
                          888   Y88b        d88P        d88P  888  888      
                          888    888       d88P        d88P   888  888      
 88888b.d88b.    8888b.   888   d88P      d88P        d88P    888  888  888 
 888 "888 "88b      "88b  8888888P"    88888888    88888888   888  888 .88P 
 888  888  888  .d888888  888 T88b      d88P        d88P      888  888888K  
 888  888  888  888  888  888  T88b    d88P        d88P       888  888 "88b 
 888  888  888  "Y888888  888   T88b  d88P        d88P        888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые открыли электрическую луну в Солнечной системе

Ученые открыли электрическую луну в Солнечной системе

Американские ученые разработали математическую модель внеземного явления, которое уже много лет интересует планетологов. Речь идет об аномальной ориентации песчаных дюн в экваториальном поясе Титана.
Дюны, расположенные против направления основных приповерхностных ветров, считаются только одной из огромного количества тайн этого спутника 

28 марта 2017, 11:31
Ученые раскрыли секрет появления загадочных пятен на Церере

Ученые раскрыли секрет появления загадочных пятен на Церере

Ученые NASA утверждают, что раскрыли секрет появления таинственных пятен на поверхности карликовой планеты Церера. Угол наклона ее оси вращения нестабилен и вследствие влияния Сатурна и Юпитера периодически изменяется.
Специалисты выяснили, что 14 тысяч лет назад угол был равен 19 градусам. 

24 марта 2017, 05:10
На орбите зафиксирован таинственный летающий объект, следящий за МКС

На орбите зафиксирован таинственный летающий объект, следящий за МКС

Камеры Международной космической станции зафиксировали в минувшие сутки загадочный летающий объект, который находился на орбите Земли и, возможно, наблюдал за МКС. Снятый астронавтами ролик уфолог Джордж Грэхэм разместил в Интернете.
На видео можно различить таинственный объект неопределенной формы, который уже 

23 марта 2017, 05:24
Определена дата столкновения Земли и Марса

Определена дата столкновения Земли и Марса

Американские ученые сделали сенсационное заявление по поводу Земли и Марса. Эти планеты имеют все шансы столкнуться через несколько миллиардов лет.
Такое заявление сделал геофизик Стивен Майерс из Висконсинского университета, сообщает издание Scientific American. Исследователи полагают, что небольшие изменения кеплеровых элементов 

22 марта 2017, 10:17
Ученые узнали, на какую страну упадет огромный астероид

Ученые узнали, на какую страну упадет огромный астероид

Американские ученые из космического агентства NASA предрекают падение на нашу планету астероида, открытого в прошлом году. По наиболее пессимистичным прогнозам, объект может упасть в районе Англии, что повлечет катастрофические последствия.
Первый раз космическое тело ученые обнаружили в 2016 году, когда 

17 февраля 2017, 10:18
Самарцы смогут увидеть парад планет, лунные затмения и астероид Веста

Самарцы смогут увидеть парад планет, лунные затмения и астероид Веста

Зимой 2017 года самарцы смогут наблюдать в ночном небе несколько интересных астрономических явлений. В среду, 18 января, максимально ярким будет астероид Веста. При ясной погоде в темное время суток его можно будет увидеть невооруженным глазом.

Кроме того, в конце 
17 января 2017, 04:18
Ученые смоделировали последствия падения астероида в океан

Ученые смоделировали последствия падения астероида в океан

70% земной поверхности покрыто водой, и если гигантский метеорит рухнет посреди океана, то вода смягчит падение небесного тела, отмечают в Национальной лаборатории Лос-Аламоса.
16 декабря 2016, 10:08
Ученые: К зарождению жизни на Земле могло привести столкновение с астероидом

Ученые: К зарождению жизни на Земле могло привести столкновение с астероидом

Английские ученые из Имперского колледжа озвучили гипотезу зарождения жизни на Земле. По их мнению, жизнь на нашей планете могла появиться после столкновения с гигантским астероидом. Специалисты сделали свои выводы в процессе исследования астероидного кратера Чиксулуб, который находится на полуострове Юкатан.

18 ноября 2016, 02:01
В Нью-Йорке экстремал забрался на небоскреб на присосках

В Нью-Йорке экстремал забрался на небоскреб на присосках

В американском мегаполисе мужчина попытался залезть на известный небоскреб Trump Tower. Как сообщают мировые СМИ, с помощью присосок верхолаз взбирался по внешней стороне этого гигантского здания на Пятой авеню в центре Манхэттена.
Смельчак не взял с собой никаких страховочных приспособлений. 

11 августа 2016, 12:30
В блогах: проект небоскреба около стадиона «Самара Арена»

В блогах: проект небоскреба около стадиона «Самара Арена»

Блог zhivoj_gorod ознакомил самарцев с проектом небоскреба "Ракета" в районе Радиоцентра. "Наряду с футбольным стадионом и телевышкой он станет третьей доминантой в застройке. Это не просто высокое здание, это целых 57 этажей. Здание будет напоминать ракету, которая готовится к 
13 июля 2016, 06:22
Небоскребы на IPO

Небоскребы на IPO

Небоскреб, являющийся одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка, оценивается в $2,3 млрд, его IPO войдет в число крупнейших в секторе, сообщают "Ведомости".

Владельцы частной компании, которой принадлежит небоскреб Empire State Building, давно ставший одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка, решили "упаковать" его в фонд 

31 мая 2013, 10:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна