Архитектурная компания из Нью-Йорка ведет речь о необычном проекте. Огромный небоскреб Analemma собираются разместить на астероиде, который находится в 50 тысячах км от Земли.
Согласно планам, в нижней части строения расположатся производственные площадки и офисы, а в верхней - жилые помещения. В небоскребе будет создана соответствующая инфраструктура, включающая самые разные заведения. Энергия будет поступать от солнечных батарей.
При этом здание не будет размещено непосредственно на поверхности астероида. Оно соединится с космическим телом высокопрочным кабелем.
По мнению ряда экспертов, при сегодняшних технологиях такой проект имеет очень призрачные перспективы. А потому остается много вопросов по поводу того, с какой именно целью американская корпорация Clouds Architecture Office анонсировала данную работу.
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