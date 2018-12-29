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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Великобритании нашли могильник с колесницами

В Великобритании нашли могильник с колесницами

Необычное захоронение обнаружил британский археолог-любитель в Уэльсе. С помощью металлодетектора он нашел отделку конной уздечки, брошь и другие небольшие артефакты. Они вызвали интерес у специалистов из Национального музея Уэльса, и ученые приступили к раскопкам. Результатом исследований стало обнаружение останков лошадей 
26 ноября 2018, 03:10
В поместье первого президента США нашли каменный топор возрастом 6 тысяч лет

В поместье первого президента США нашли каменный топор возрастом 6 тысяч лет

Недавно в поместье Маунт–Вернон, в котором когда-то жил первый президент США Джордж Вашингтон, была сделана интересная археологическая находка. Во время раскопок двое подростков нашли каменный топор, возраст которого составляет 6 тысяч лет. Инструмент был изготовлен индейцами, которые жили на территории 
7 ноября 2018, 03:33
Британского журналиста восхитила русская баня

Британского журналиста восхитила русская баня

Британский журналист Том Оу отправился в русскую баню и поделился впечатлениями от ее посещения. Это заведение работает в Лондоне, и его гостями стали многие знаменитости. В их числе: Эмилия Кларк, Кейт Мосс и Джастин Бибер.

Том рассказал, что сначала 
29 октября 2018, 03:00
В Марокко нашли костяной нож возрастом в 90 тысяч лет

В Марокко нашли костяной нож возрастом в 90 тысяч лет

Археологи рассказали об очередной очень древней находке. Сотрудники Национального института археологии и культурного наследия Марокко и Университета Оксфорда (Великобритания) при обследовании прибрежной пещеры Дар-эс-Солтан 1 обнаружили нож, выполненный из кости. Возраст артефакта оценивается примерно в 90 тысяч лет. Его удалось 
4 октября 2018, 12:55
Португальские археологи нашли корабль, который затонул четыре века назад

Португальские археологи нашли корабль, который затонул четыре века назад

Любопытная находка попалась на днях португальским археологам. Неподалеку от Лиссабона они обнаружили на дне моря затонувший корабль. Предположительно он направлялся в страну из Индии. Судно шло далеко не с пустыми трюмами. Внутри корабля нашли специи, китайскую керамику и каури — 
26 сентября 2018, 02:28
В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша

В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша

В британской столице обнаружили трупы отца и дочери после крупного выигрыша. Как отмечают информагентства, соседи рассказывали о раздававшихся накануне криках, которым они не придали особого значения.
61-летний Ноэль Браун нередко делал ставки у букмекеров. О том, что накануне он сорвал 

5 декабря 2017, 03:52
Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Группа злоумышленников на мопедах похитила устройства компании Apple из торгового центра в британской столице. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на полицию Лондона.
 «Десять подозреваемых на пяти мопедах вломились в магазин, разбив стекло, и забрали продукцию Apple», — проинформировали в 

14 ноября 2017, 05:10
Мэр Лондона предлагает запретить англичанам топить дома дровами

Мэр Лондона предлагает запретить англичанам топить дома дровами

Мэр Лондона Садик Хан выступил с необычной для европейских городов инициативой. Он заявил, что собирается во что бы то ни стало остановить или, по крайней мере, резко ограничить использование традиционного метода отопления в домах. На данный момент каждое шестое английское 

5 октября 2017, 03:22
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