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В Великобритании нашли могильник с колесницами
Необычное захоронение обнаружил британский археолог-любитель в Уэльсе. С помощью металлодетектора он нашел отделку конной уздечки, брошь и другие небольшие артефакты. Они вызвали интерес у специалистов из Национального музея Уэльса, и ученые приступили к раскопкам. Результатом исследований стало обнаружение останков лошадей …
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26 ноября 2018, 03:10
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В поместье первого президента США нашли каменный топор возрастом 6 тысяч лет
Недавно в поместье Маунт–Вернон, в котором когда-то жил первый президент США Джордж Вашингтон, была сделана интересная археологическая находка. Во время раскопок двое подростков нашли каменный топор, возраст которого составляет 6 тысяч лет. Инструмент был изготовлен индейцами, которые жили на территории …
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7 ноября 2018, 03:33
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Британского журналиста восхитила русская баня
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29 октября 2018, 03:00
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В Марокко нашли костяной нож возрастом в 90 тысяч лет
Археологи рассказали об очередной очень древней находке. Сотрудники Национального института археологии и культурного наследия Марокко и Университета Оксфорда (Великобритания) при обследовании прибрежной пещеры Дар-эс-Солтан 1 обнаружили нож, выполненный из кости. Возраст артефакта оценивается примерно в 90 тысяч лет. Его удалось …
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4 октября 2018, 12:55
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Португальские археологи нашли корабль, который затонул четыре века назад
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26 сентября 2018, 02:28
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В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша
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5 декабря 2017, 03:52
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Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple
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14 ноября 2017, 05:10
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Мэр Лондона предлагает запретить англичанам топить дома дровами
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5 октября 2017, 03:22