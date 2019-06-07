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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Материалы по теме:

В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб

В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб

Японская компания Sumitomo Forestry Co.  замахнулась на амбициозный проект. Она заявила о желании построить первый в мире деревянный небоскреб. Здание будет разделено на 70 этажей, а его высота составит около 350 метров. Его намерены сдать в эксплуатацию к 2041 году. 
22 апреля 2019, 02:11
Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне

Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне

Неизвестные вандалы атаковали надгробие, расположенное на могиле немецкого философа Карла Маркса. Мемориал расположен на Хайгейтском кладбище в Лондоне. Судя по всему, злоумышленники попытались стереть с надгробия имя основоположника научного коммунизма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Guardian.

Руководитель траста 

6 февраля 2019, 01:32
В Лондоне нашли огромный холодильник XVIII века

В Лондоне нашли огромный холодильник XVIII века

Британские археологи обнаружили интересную находку в столице «Туманного Альбиона». К югу от Риджентс-парка нашли огромный холодильник, построенный  1780-х годах. Объект имеет яйцевидную форму. Пещера имеет глубину в  9,5 метра и ширину в 7,5 метра. По словам специалистов, ее использовали для 
29 декабря 2018, 02:45
«Переборщили» с дезинфекцией: Под Тольятти 3-х детей госпитализировали после купания в бассейне

«Переборщили» с дезинфекцией: Под Тольятти 3-х детей госпитализировали после купания в бассейне

3 ноября трое детей в возрасте от 6 до 11 лет почувствовали себя плохо после купания в бассейне в поселке Луначарский Ставропольского района, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в оперативных структурах.
 
По предварительной версии, не исключено, 
5 ноября 2018, 01:56
Британского журналиста восхитила русская баня

Британского журналиста восхитила русская баня

Британский журналист Том Оу отправился в русскую баню и поделился впечатлениями от ее посещения. Это заведение работает в Лондоне, и его гостями стали многие знаменитости. В их числе: Эмилия Кларк, Кейт Мосс и Джастин Бибер.

Том рассказал, что сначала 
29 октября 2018, 03:00
В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша

В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша

В британской столице обнаружили трупы отца и дочери после крупного выигрыша. Как отмечают информагентства, соседи рассказывали о раздававшихся накануне криках, которым они не придали особого значения.
61-летний Ноэль Браун нередко делал ставки у букмекеров. О том, что накануне он сорвал 

5 декабря 2017, 03:52
Сделка века: Небоскреб в Гонконге продан за рекордные 5 миллиардов долларов

Сделка века: Небоскреб в Гонконге продан за рекордные 5 миллиардов долларов

В Гонконге состоялась самая крупная в истории сделка на мировом рынке недвижимости. Речь идет о продаже 73-этажного здания за $5,15 миллиарда. Новым хозяином небоскреба оказалась компания C.H.M.T Peaceful  Development Asia Propery.
Здание The Center было возведено в 1998 году, проект 

2 ноября 2017, 05:23
В компании Нью-Йорка хотят построить небоскреб на астероиде

В компании Нью-Йорка хотят построить небоскреб на астероиде

Архитектурная компания из Нью-Йорка ведет речь о необычном проекте. Огромный небоскреб Analemma собираются разместить на астероиде, который находится в 50 тысячах км от Земли.
Согласно планам, в нижней части строения расположатся производственные площадки и офисы, а в верхней - жилые 

29 марта 2017, 10:07
В Нью-Йорке экстремал забрался на небоскреб на присосках

В Нью-Йорке экстремал забрался на небоскреб на присосках

В американском мегаполисе мужчина попытался залезть на известный небоскреб Trump Tower. Как сообщают мировые СМИ, с помощью присосок верхолаз взбирался по внешней стороне этого гигантского здания на Пятой авеню в центре Манхэттена.
Смельчак не взял с собой никаких страховочных приспособлений. 

11 августа 2016, 12:30
В блогах: заброшенный бассейн «Нефтяник»

В блогах: заброшенный бассейн «Нефтяник»

Блогер chanych_85 пишет про заброшенный бассейн "Нефтяник" на "стошке". "Почти 30 лет он был единственным в том районе подобным работающим объектом. Печальная история бассейна началась в 2008 году, когда Куйбышевский НПЗ передал аварийное здание в муниципальную собственность. Сразу после 
26 июля 2016, 05:40
Ещё один вуз Самарской области получит крытый бассейн

Ещё один вуз Самарской области получит крытый бассейн

Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) за 230 миллионов рублей построит крытый бассейн площадью 3 тысячи 300 квадратных метров. Объект возведут на пересечении улиц Ушакова и Баныкина, сообщает пресс-служба вуза. Проект одобрен федеральным Министерством образования и науки. Из суммы, запланированной на строительство, 110 

15 июля 2016, 01:44
В Самаре на Ново-Вокзальной достроили ФОК «Орбита» с бассейном

В Самаре на Ново-Вокзальной достроили ФОК «Орбита» с бассейном

На территории Промышленного района Самары введен в эксплуатацию новый спортивный объект – физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». Он расположен на месте стадиона «Орбита». Работы велись полтора года, сообщили в минспорте Самарской области.

На территории спорткомплекса общей площадью 1300 кв. метров 
16 мая 2016, 10:35
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