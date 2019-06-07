|
В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб
|
22 апреля 2019, 02:11
|
Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне
Неизвестные вандалы атаковали надгробие, расположенное на могиле немецкого философа Карла Маркса. Мемориал расположен на Хайгейтском кладбище в Лондоне. Судя по всему, злоумышленники попытались стереть с надгробия имя основоположника научного коммунизма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Guardian.
Руководитель траста …
|
6 февраля 2019, 01:32
|
В Лондоне нашли огромный холодильник XVIII века
|
29 декабря 2018, 02:45
|
«Переборщили» с дезинфекцией: Под Тольятти 3-х детей госпитализировали после купания в бассейне
3 ноября трое детей в возрасте от 6 до 11 лет почувствовали себя плохо после купания в бассейне в поселке Луначарский Ставропольского района, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в оперативных структурах.
По предварительной версии, не исключено, …
|
5 ноября 2018, 01:56
|
Британского журналиста восхитила русская баня
|
29 октября 2018, 03:00
|
В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша
|
5 декабря 2017, 03:52
|
Сделка века: Небоскреб в Гонконге продан за рекордные 5 миллиардов долларов
|
2 ноября 2017, 05:23
|
В компании Нью-Йорка хотят построить небоскреб на астероиде
|
29 марта 2017, 10:07
|
В Нью-Йорке экстремал забрался на небоскреб на присосках
|
11 августа 2016, 12:30
|
В блогах: заброшенный бассейн «Нефтяник»
Блогер chanych_85 пишет про заброшенный бассейн "Нефтяник" на "стошке". "Почти 30 лет он был единственным в том районе подобным работающим объектом. Печальная история бассейна началась в 2008 году, когда Куйбышевский НПЗ передал аварийное здание в муниципальную собственность. Сразу после …
|
26 июля 2016, 05:40
|
Ещё один вуз Самарской области получит крытый бассейн
Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) за 230 миллионов рублей построит крытый бассейн площадью 3 тысячи 300 квадратных метров. Объект возведут на пересечении улиц Ушакова и Баныкина, сообщает пресс-служба вуза. Проект одобрен федеральным Министерством образования и науки. Из суммы, запланированной на строительство, 110 …
|
15 июля 2016, 01:44
|
В Самаре на Ново-Вокзальной достроили ФОК «Орбита» с бассейном
На территории Промышленного района Самары введен в эксплуатацию новый спортивный объект – физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». Он расположен на месте стадиона «Орбита». Работы велись полтора года, сообщили в минспорте Самарской области.
На территории спорткомплекса общей площадью 1300 кв. метров …
|
16 мая 2016, 10:35
Мы Вам перезвоним!