Аукционный дом Christie's выставит на торги картину Казимира Малевича «Пейзаж». Работа оценивается в 7-10 миллионов фунтов стерлингов. Торги должны пройти 20 июня.
Картина выполнена гуашью на листе бумаги формата 106Х106 сантиметров. Она была представлена публике в 1911 году. «Пейзаж» относится к так называемой красной серии в творчестве художника. В это время Малевич работал над серией ярких гуашей о крестьянском быте. Работа выставлялась в Санкт-Петербурге и в Берлине, а после войны ее обнаружил и приобрел Базельский художественный музей. Там она хранилась около полувека, а потом ее вернули родственникам художника.
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