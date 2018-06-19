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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Пятый по величине алмаз в истории продан за 40 миллионов долларов в Бельгии

Пятый по величине в истории алмаз «Легенда Лесото» в понедельник был продан на аукционе за 40 миллионов долларов. Торги проходили в бельгийском Антверпене. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на компанию Gem Diamonds Ltd, которая и выставила драгоценность на торги. Камень был 

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Больше миллиарда отдала компания «Самаранефтегаз» за участок под Саратовом

Больше миллиарда отдала компания «Самаранефтегаз» за участок под Саратовом

Компания «Самаранефтегаз» купила на аукционе участок в Саратовской области по цене в 43 раза выше стартовой. За право пользования недрами Успенского нефтяного месторождения вблизи Балаково дочерняя структура «Роснефти» заплатила 1 миллиард 380 миллионов рублей, тогда как торги стартовали с отметки 

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Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей

Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей

Самарская полиция намерена взять в аренду шесть лошадей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

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8 февраля 2018, 09:45
Новости самарских блогов 5.02.2014

Новости самарских блогов 5.02.2014

Блогер Владимир Сверкалов сообщил, что "на перекрестке Коммунистической и Клинической установили новые экспериментальные светильники ЭСС-Road 200". "Цель: обеспечение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах в ночное время. В них применены новые светодиодные лампы, которые мощнее стандартных. При этом энергопотребление у 
6 февраля 2014, 09:40
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