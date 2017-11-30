На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась презентация обновленного седана Mazda 6. Дизайн авто выдержан в самых последних тенденциях популярного автомобильного бренда. Как отметили эксперты, автомобиль получил турбомотор и большой перечень различных опций, в том числе касающихся безопасности.
Специалисты обращают внимание автолюбителей на объемную решетку радиатора и светодиодную оптику. В отделке интерьера присутствуют более качественные материалы, нежели у предшествующей версии. Отмечается усовершенствованная система шумоизоляции и более агрессивный дизайн.
Автоновинка оснащена 2,5-литровым турбомотором мощностью 190 л.с... Для рынка Соединенных Штатов Mazda 6 получит турбированный двигатель на 250 л.с..
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