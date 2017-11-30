Автомобильный производитель Mazda отказался от участия в Парижском автосалоне, который откроется 29 сентября. Руководство компании считает нерентабельным присутствие на данной выставке. Об этом сообщает Automotive News Europe.

Директор отделения «Mazda Europe» Джефф Гайтон еще в начале 2016 года выразил сомнение в …