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Материалы по теме:

В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
 
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.

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30 ноября 2017, 11:54
Nissan представил автомобиль в стиле истребителя из «Звездных войн»

Nissan представил автомобиль в стиле истребителя из «Звездных войн»

Корпорация Nissan разработала модель с дизайном в стилистике истребителя из "Звездных войн". Автомобиль получил наименование TIE Altima.
Презентовать автоновинку собираются на автосалоне в Лос-Анджелесе завтра, в первый день зимы. Как напоминают любители легендарной картины, упомянутый истребитель TIE Fighter входит в 

30 ноября 2017, 10:31
Продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь год

Продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь год

К концу ноября продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь 2017 год.
Согласно данным «АВТОСТАТа», объем рынка новых легковых машин в нашей стране сейчас составляет 1 млн 155 тысяч штук. Это на 15% 

29 ноября 2017, 05:59
Бюджетный седан Volkswagen Ameo выпущен в новой версии Sport

Бюджетный седан Volkswagen Ameo выпущен в новой версии Sport

В Сети появилось изображение самой последней версии бюджетного седана Volkswagen Ameo. По словам экспертов, это будет модификация Sport.
Как следует из снимков, новое исполнение Volkswagen Ameo станет, в частности, отличаться колесными дисками и крышей черного цвета. Есть и другие особенности. 

29 ноября 2017, 10:08
Новый кроссовер Infiniti QX50 рассекретили до премьеры

Новый кроссовер Infiniti QX50 рассекретили до премьеры

Конструкторы японского премиального бренда Infiniti, принадлежащего Nissan, раскрыли экстерьер и характеристики автоновинки - кроссовера Infiniti QX50. Презентация модели планируется на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Автомобиль имеет новейший мотор VC-Turbo с уникальной технологией смены коэффициента сжатия топлива. Как поясняют специалисты, двигатель может 

24 ноября 2017, 05:02
Новый кроссовер Lamborghini Urus оснастят 650-сильным мотором

Новый кроссовер Lamborghini Urus оснастят 650-сильным мотором

Презентация первого кроссовера Lamborghini состоится 4 декабря. Представители легендарного итальянского бренда раскрыли ряд технических характеристик модели Urus.
В частности, автоновинка получит мотор на четыре литра, способный выдавать 650 «лошадей». Первую сотню кроссовер набирает за 3,7 секунды.
Что касается именно такого 

24 ноября 2017, 11:54
Компания Mazda не приедет на Парижский автосалон

Компания Mazda не приедет на Парижский автосалон

Автомобильный производитель Mazda отказался от участия в Парижском автосалоне, который откроется 29 сентября. Руководство компании считает нерентабельным присутствие на данной выставке. Об этом сообщает Automotive News Europe.

Директор отделения «Mazda Europe» Джефф Гайтон еще в начале 2016 года выразил сомнение в 

23 сентября 2016, 03:44
Обновленная Mazda 6 появится в России к концу осени 2016 года

Обновленная Mazda 6 появится в России к концу осени 2016 года

Стала известна дата начала продаж обновленной версии седана Mazda 6 на российском автомобильном рынке. Модель станет доступна для покупки в ноябре 2016 года.
 
Новая модель поступит в продажу немного позднее, чем ожидалось. Ряд СМИ заявлял о грядущем выходе автоновинки 

4 сентября 2016, 10:01
В сентябре стартуют продажи нового поколения седана Mazda 6

В сентябре стартуют продажи нового поколения седана Mazda 6

Компания Mazda сообщила, что продажи нового поколения седана Mazda 6 2017 модельного года в России начнутся в сентябре. Стоимость модели стартует со значения $22,78 тысяч для варианта с механической трансмиссией и с $23,83 тысячи с АКПП.

У версии Sport будет новая «механика» 

24 августа 2016, 12:10
Фотошпионы обнародовали снимки обновленной Mazda 6 Atenza

Фотошпионы обнародовали снимки обновленной Mazda 6 Atenza

В Сети появились шпионские фото обновленной версии автомобиля Mazda 6 Atenza, получившей измененные дизайнерские решения. Снимки были сделаны во время тестовых испытаний в Китае.
Сборка обновленной модели проводилась на совместном предприятии производителя Mazda. Эксперты отмечают некоторые различия в дизайне европейской 

25 июля 2016, 09:20
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