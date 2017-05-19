Трое преступников с оружием ограбили полицейских города Акапулько. Стражи порядка ехали на туристическом автобусе в мексиканскую столицу, чтобы провести там выходные.
У транспортного средства в пути произошла поломка. Ей воспользовались притаившиеся в ожидании жертвы рядом с дорогой бандиты. Ни у одного из 29 полицейских, находившихся в автобусе, не оказалось при себе оружия. Оказать достойное сопротивление преступникам они не смогли. Добычей злоумышленников стали мобильные телефоны, часы, деньги.
Никто из полицейских при этом нападении не пострадал. Начато расследование этого необычного преступления.
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