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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области изъяли 459 декалитров алкоголя

В Самарской области изъяли 459 декалитров алкоголя

В Самарской области продолжается операция «Алкоголь», которая началась в январе 2017 года. Как сообщает областной главк полиции, стражи порядка изъяли из оборота 459 декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции стоимостью 2 885 015 рублей.
Полиция отмечает, что в ходе почти 1300 проверок 

16 мая 2017, 10:47
Житель ХМАО сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат

Житель ХМАО сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат

41-летний злоумышленник, имевший большие материальные проблемы, задумал совершить преступление при помощи газорезательного оборудования.
16 мая 2017, 05:32
Наркодилер хотел обменять зелье на крепкий алкоголь

Наркодилер хотел обменять зелье на крепкий алкоголь

В Железнодорожном районе Самары полицейские задержали подозрительного мужчину, который прятал под курткой пакет с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой 512 грамм.
Задержанный заявил полицейским, что сверток нашел случайно. А понял, что находка в пакете - наркотик, решил 

16 мая 2017, 04:06
Коварство и любовь: Девушка заманила жителя Тольятти на свидание с ограблением

Коварство и любовь: Девушка заманила жителя Тольятти на свидание с ограблением

По горячим следам в Автограде полицейские распутали коварно организованное разбойное нападение. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в отдел полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что злоумышленники причинили 

15 мая 2017, 09:22
Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.

Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет 
15 мая 2017, 07:15
Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов

Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов

Японская полиция в последнее время фиксирует десятки стычек между враждующими кланами местной мафии якудза. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Национальное полицейское управление.
Как заявляют официальные представители правоохранительных органов страны, в течение последнего года было отмечено 47 крупных 

11 мая 2017, 03:21
Злодей в бейсболке и ветровке ограбил офис микрозаймов в Тольятти

Злодей в бейсболке и ветровке ограбил офис микрозаймов в Тольятти

В Автограде стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в ограблении офиса микрофинансовой организации. По предварительным данным, в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился руководитель МФО, сообщивший о том, что в офис зашел неизвестный в бейсболке, ветровке и джинсах, и 

8 мая 2017, 02:22
Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей

Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей

На скамье подсудимых окажется генеральный директор компании «1245 УНР» Александр Остремский. Его обвиняют в невыплате 6 миллионов рублей 226 работникам предприятия. Задолженность образовалась в период с января по июль 2015 года.  Сотрудники предприятия в поселке Зубчаниновка, полгода работали бесплатно. Затем 

3 мая 2017, 06:02
Самарского экс-адвоката отправили в колонию за дачу взятки приставу

Самарского экс-адвоката отправили в колонию за дачу взятки приставу

Промышленный районый суд Самары огласил приговор бывшему адвокату Нине Бурыкиной. Женщину обвиняли в даче взятки судебному приставу в размере 212 тысяч рублей. В момент получения денег ее с поличным задержали сотрудники областного управления ФСБ.
Клиент юриста  Михаил Горбунов судился со 

2 мая 2017, 06:00
«Самарского рабовладельца» посадили на 4,5 года

«Самарского рабовладельца» посадили на 4,5 года

4,5 года с отбыванием в колонии строго режима. Такой приговор вынесли жителю деревни Колыбеловка Красноармейского района Алексею Кошману, оказавшемуся рабовладельцем.
По версии следствия, он силой удерживал у себя молодого человека, приехавшего из Северной Осетии, отобрал паспорт и заставлял работать за 

28 апреля 2017, 03:20
В Отрадном пенсионера сначала избили табуреткой, а затем отобрали у него 70 тысяч рублей

В Отрадном пенсионера сначала избили табуреткой, а затем отобрали у него 70 тысяч рублей

В отдел полиции города Отрадный Самарской области обратился за помощью местный 69-летний житель. Пенсионер пожаловался на неизвестного мужчину, который избил его табуреткой и отобрал 70 тысяч рублей.
 
Сотрудники полиции установили, что в этот день пенсионер у себя дома на 

9 апреля 2017, 06:20
В Мексике обнаружили два тайных тоннеля, ведущих в Калифорнию

В Мексике обнаружили два тайных тоннеля, ведущих в Калифорнию

Два тайных тоннеля нашли в Мексике сотрудники правоохранительных органов. Подземные переходы использовались членами организованной преступной группировки для транспортировки наркотиков и оружия в Калифорнию. В постройке этих ходов полиция обвиняет главу преступного синдиката «Синалоа» Хоакина Гусмана. Именно его банда занималась отправкой 

14 декабря 2016, 01:27
300-летняя мумия в Мексике открыла глаза

300-летняя мумия в Мексике открыла глаза

В Мексике произошел уникальный случай, о котором сразу заговорили далеко за пределами страны. 300-летняя мумия ребенка открыла глаза в процессе массового мероприятия.
Это произошло с мощами Святой Иносении. По преданию, девочку лишил жизни ее отец за намерение посетить Кафедральный собор 

27 сентября 2016, 09:01
Археологи обнаружили загадочный череп с инкрустированными зубами

Археологи обнаружили загадочный череп с инкрустированными зубами

В древних руинах Мексики археологи обнаружили деформированный череп с протезом и зубами, инкрустированными минералами, передает научный портал Phys.org.

Находку - хорошо сохранившийся скелет женщины, похороненной примерно 1600 лет назад - обнаружили неподалеку от руин знаменитого древнего города Теотиуакана. 
9 июля 2016, 04:16
Наркокартель прорыл между США и Мексикой тоннель в 380 метров

Наркокартель прорыл между США и Мексикой тоннель в 380 метров

Об этом сообщают западные средства массовой информации. Наркодилеры купили в Соединенных Штатах участок для постройки дома, под которым, собственно, и заканчивался прорытый со стороны соседнего государства тоннель. К слову сказать, начало этого длинного подземного лаза располагалось в мексиканском кафе.
Сам 
24 марта 2016, 12:42
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