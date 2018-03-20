Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, уже 47 лет подряд празднуется День Земли, объединяющий множество акций, направленных на защиту планеты как общего, глобального дома. А с 2012-го 20 марта отмечается Международный день счастья как основной цели человечества. Есть даже соотвествующий международных индекс, который определяет степень счастья сраны, исходя из состояния окружающей среды и благосостояния жителей.
В 2016 году первое место в этом рейтинге заняла Дания. За ней следуют Швейцария, Исландия, Норвегия, Финляндия, Канада, Голландия, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Россия занимает 56-е место, сразу после Казахстана и Молдовы.
Исследователи проанализировали ситуацию в 156 государствах сразу по 6 показателям: ВВП на душу населения, социальная защищенность, продолжительность здоровой жизни, общественная свобода, великодушие в обществе и уровень коррупции.
Меж тем психологи считают, что ощущение счастья в глобальном смысле не зависит от внешних обстоятельств. Быть счастливым - это умение, которым можно овладеть, развивая в себе позитивное мировосприятие. Хорошего вам настроения!
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20 марта 2018, 11:59
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Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с Днем защитника Отечества!
Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Желаем быть в отличном настроении
И духа боевого не терять,
Равнение держать на достижения:
Наметив цель, в «десятку» попадать!