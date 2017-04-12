Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA заявляют об опасности, которую таят в себе солнечные бури. Специалисты открыли прежде неизвестный атмосферный феномен, который возникает из-за сильных вспышек на Солнце.
Как выяснилось, геомагнитные бури провоцируют исчезновение из земной ионосферы огромного количества заряженных электронов. В свою очередь, это приведет к сбоям в радиосвязи, рассказывается на страницах Radio Science.
Геомагнитные бури зарождаются, когда частицы, входящие в состав коронального выброса массы, сталкиваются с земным магнитным полем. При этом в атмосфере могут появляться всплески электрического заряда, возникают настоящие облака ионов.
Такое явление наблюдалось 19 февраля 2014 года после двух сильнейших выбросов. Для этого использовалась сеть навигационных спутников GNSS и магнитные обсерватории на всех континентах. В итоге ионосфера потеряла большое количество свободных электронов. Были отмечены «дыры» диаметром 500-1000 километров, где имелось очень мало заряженных частиц. В таком состоянии атмосфера была несколько дней.
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