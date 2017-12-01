В американском штате Небраска в объектив камеры наблюдения попали сразу несколько НЛО. Два наиболее отчетливо различимых летательных аппарата, по словам уфологов, имели совершенно разные очертания.
Очередные свидетельства присутствия представителей иных цивилизаций на Земле представил известный далеко за пределами Соединенных Штатов специалист Скотт Уоринг. Все произошло на этой неделе. Первый НЛО имел вытянутую треугольную фигуру. По оценкам экспертов, он имел в длину примерно 12 метров. Еще один объект появился через час, это был таинственный темный шар девятиметрового диаметра. Анализ съемки дает возможность предположить присутствие других аналогичных объектов.
Как поясняют специалисты, этот район фактически необитаем. В самом ближайшем населенном пункте живут менее 80 человек. По наблюдению уфолога, в безлюдных местах таинственные объекты появляются намного чаще, чем в мегаполисах.
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