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Материалы по теме:

Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»

Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»

Ученый-уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил под ледяной толщей Антарктиды корабль, аналогичный показанному в известной картине "Чужой". О своем открытии специалист заявил после изучения снимков интернет-сервиса Google Earth.
Как поясняет россиянин, таинственный объект располагается в горном массиве Бельжика на 

30 ноября 2017, 02:06
В небе над Польшей впервые сняли НЛО

В небе над Польшей впервые сняли НЛО

В польском населенном пункте Стшельно местный житель смог снять пролет неопознанного летающего объекта. Кадры с НЛО уже обсуждают в Сети.
Подобный эпизод оказался для Польши первым в своем роде. Прежде представители инопланетного разума не беспокоили жителей польских регионов, рассказывает iReactor.

30 ноября 2017, 12:14
Уфолог обнаружил на поверхности Луны огромное здание

Уфолог обнаружил на поверхности Луны огромное здание

 Уфолог под ником Streetcap1 разместил в интернете снимки лунной поверхности. На одном из них исследователь рассмотрел гигантскую постройку, напоминающую, по его мнению, здание. По поводу происхождения этого строения ученые сейчас ведут дискуссию.
Как говорит специалист, загадочный объект отличают прямые углы 

29 ноября 2017, 02:00
Уфологи увидели НЛО на фоне солнечного затмения

Уфологи увидели НЛО на фоне солнечного затмения

В распоряжении уфологов оказались загадочные фотографии НЛО. Они были сделаны в Онтарио в процессе солнечного затмения.
На снимках можно рассмотреть изображение, которое приняли за неопознанный летающий объект. Автор, являющийся профессиональным фотографом, при этом пояснил, что объект стал хорошо различим лишь 

28 ноября 2017, 05:07
Российский уфолог обнаружил НЛО на американских фотографиях с Луны

Российский уфолог обнаружил НЛО на американских фотографиях с Луны

Специалист-уфолог из Российской Федерации рассмотрел неопознанный летательный аппарат на лунных снимках своих американских коллег. Уральский ученый проанализировал ряд фотографий, которые сделали заокеанские исследователи в процессе космической экспедиции в 1969 году.
Как уверяет россиянин, на фото американского космического агентства изображено огромное 

27 ноября 2017, 11:20
Карту «вторжений НЛО в Россию» составили уфологи

Карту «вторжений НЛО в Россию» составили уфологи

В интернете опубликована карта, где зафиксированы места «вторжений НЛО» на нашу планету. Проектом UFO Stalker занимаются специалисты, не сомневающиеся в существовании представителей инопланетного разума.
Упомянутый проект аккумулировал сведения об НЛО, якобы наведывавшихся в ту или иную точку земного шара. По 

23 ноября 2017, 12:00
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