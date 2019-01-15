Закрытое небо: 88 россиян второй день не могут вылететь из Парижа в Москву 88 граждан России уже второй день не могут вылететь из Парижа в Москву. По предварительным данным, среди них шестеро самарцев, двое тольяттинцев и один житель Сызрани. Как говорят несостоявшиеся пассажиры, рейс был назначен в четверг на 15:30, но время вылета …