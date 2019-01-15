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В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию
Довольно необычный вызов пришлось отрабатывать полицейским в немецком городе Цетель. Правоохранителям позвонил рассерженный мальчик, пояснив, что он получил на Рождество совсем не те подарки, о которых просил.
Прибывшие на место стражи порядка посмотрели список пожеланий юного «потерпевшего» и сравнили …
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27 декабря 2018, 10:52
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Тысячи немецких железнодорожников вышли на забастовку
Несколько тысяч немецких железнодорожников устроили забастовку. Причиной стачки стала нехватка персонала. Из-за этого люди вынуждены трудиться сверхурочно и они требовали оплату за свою работу. Из-за акции протеста движение поездов оказалось временно парализованным.
Забастовка прекратилась утром в понедельник. Движение составов …
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10 декабря 2018, 05:35
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Вертолет врезался в вышку на аэродроме в Германии, один человек погиб
9 апреля произошло ЧП с вертолетом вооруженных сил Германии. Винтокрылая машина совершила промежуточную посадку на аэродроме аэродроме Хасфурт-Швайнфурт для дозаправки. Во время движения винтокрылая машина случайно задела диспетчерскую вышку. Один из обломков сооружения попал в работника аэродрома. Мужчина погиб на …
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10 апреля 2018, 07:44
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В Германии эвакуировали несколько тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы
Несколько тысяч жителей города Бохум на западе Германии были эвакуированы из-за обнаруженной 500-килограммовой бомбы. Неразорвавшийся боеприпас обнаружили в самом центре города. В зоне потенциального поражения находятся историческое здание ратуши и муниципальные офисы. С опасной территории пришлось выводить от 10 до …
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25 января 2018, 10:15
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«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 12 рейсов в Италию и обратно, запланированных на 19 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на перевозчика. Изменения а расписании связаны с национальной забастовкой итальянских служб, занимающихся наземным обслуживанием.
Сообщается, что отменены рейсы …
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17 января 2018, 08:00
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Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах
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14 июля 2017, 10:02
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Закрытое небо: 88 россиян второй день не могут вылететь из Парижа в Москву
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7 июля 2017, 03:22
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В Китае построят 150 аэропортов для беспилотников службы доставки
На юго-западе КНР появятся 150 аэропортов для беспилотников, которые применяют для транспортировки грузов логистических компаний. В провинции Шэньси соорудят авиабазу для дронов, которые получат возможность перемещать груз на расстояние до 300 километров.
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7 апреля 2017, 03:14
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Ученые узнали, почему опасно жить вблизи аэропортов
Международная группа ученых в ходе исследований выяснила, что большому риску получить сахарный диабет подвергаются люди, живущие или работающие близ аэропортов. Вероятность появления сахарного диабета второго типа у людей, над домами которых систематически пролетают авиалайнеры, почти в два раза больше, чем …
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3 апреля 2017, 10:00
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В блогах: забастовка 65-го маршрута в Сызрани
Сызранские водители автобусного маршрута номер 65 готовятся к забастовке. Она намечена на понедельник, 20 октября. Из-за этого сотни горожан рискуют опоздать на работу, сообщает блогер Сергей Дробилов. Для массовости и возможного перекрытия дороги, которая является одной из въездных в …
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16 октября 2015, 05:37
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Студенты СГАУ не поддержали забастовку стройотрядов
Студенты Самарского государственного аэрокосмического университета, участвующие в строительстве космодрома "Восточный", не поддержали забастовку своих коллег. Как написали местные СМИ, часть стройотрядов не вышла на работу, так как вместо обещанных 25 тысяч рублей в месяц им выдали по 15-16 тысяч. В …
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6 августа 2015, 02:52