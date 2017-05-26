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В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты

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Сообщение о смерти журналиста подтвердили и представители региональной полиции. В дежурную часть поступило 

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В Самаре дерево рухнуло на припаркованный во дворе автомобиль

В Самаре дерево рухнуло на припаркованный во дворе автомобиль

Инцидент произошел во дворе дома №131 по улице Стара-Загора областной столицы. Старое сухое дерево рухнуло на припаркованный во дворе многоэтажки автомобиль Nissan.
В результате этого происшествия у транспортного средства оказался поврежденным капот. Кроме того, ветви и ствол дерева заблокировали движение 

25 мая 2017, 09:09
Вне игры: В Тольятти закрыли незаконный игорный клуб

Вне игры: В Тольятти закрыли незаконный игорный клуб

Сотрудники прокуратуры и полиции закрыли в Тольятти подпольный игорный клуб. В процессе проверки было установлено, что по адресу проспект Степана Разина, 19А ведется незаконная игорная деятельность.
При осмотре этого помещения на месте были четыре игрока и администратор заведения. Деньги посетители 

24 мая 2017, 04:32
В Самаре автоледи на Land Cruiser сбила пешехода

В Самаре автоледи на Land Cruiser сбила пешехода

Сотрудники самарской полиции в настоящее время выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в Железнодорожном районе. На улице Промышленности 30-летняя женщина, управляя Toyota Land Cruiser, сбила пешехода. По предварительной информации, 57-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.
Водитель сама доставила пострадавшую в 

24 мая 2017, 03:01
Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса

Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса

В Самаре местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о краже рельсов от дома на проспекте Карла Маркса. Компания, которой принадлежало пропавшее имущество, оценила причиненный ущерб в 20 тысяч рублей.
Через некоторое время на улице Революционной инспекторы остановили микроавтобус «Луидор». 

24 мая 2017, 01:01
В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево

В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 12 мая. Все произошло около часа дня на углу высотки по проспекту Гагарина, 43.
Дерево рухнуло на автомобиль российского производства, припаркованный рядом. В результате инцидента на некоторое время была частично перекрыта пешеходная дорожка.
Как рассказывают свидетели 

12 мая 2017, 03:36
В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль

В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль

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«Машины в Самаре продолжают проваливаться 
24 апреля 2017, 12:32
Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
Совет директоров заявил о закрытии шоу-проекта, в котором Нуркич была ведущей. Это решение появилось после того, как 26-летняя теледива, 

12 апреля 2017, 12:12
В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото

В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото

В ночь на 11 апреля в Самаре сгорел легковой автомобиль. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в социальной сети. По его словам, инцидент произошел в районе ТЦ «Космопорт», судя по снимку, на улице Карбышева. На место происшествия выезжали пожарные. О 
11 апреля 2017, 03:48
В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан

В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Быт» сотрудники полиции организовали проверку бань и саун в поселке Алексеевка Кинельского района. Как передает пресс-служба областного главка МВД, в ходе рейда, в бане на территории поселка полицейские выявили 4 факта оказания услуг интимного характера 
11 марта 2017, 03:03
Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей

Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей

В Самаре проституцией в основном занимаются женщины из Киргизии, Казахстана, Нигерии и Украины в возрасте от 18 до 45 лет, заявили в городском Управлении МВД. Больше всего жалоб в полицию на жриц любви поступает от жителей домов на улицах Победы 

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В Самаре судят супругов-сутенёров

В Самаре судят супругов-сутенёров

Семейная пара более года вовлекала жительниц города в занятие проституцией.
На первом заседании Железнодорожного суда Самары присутствовала только прекрасная половина преступного дуэта. Согласно материалам дела, в 2015 году женщина вместе с супругом разместила в соцсетях объявление о поиске девушек на 

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