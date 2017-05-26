Накануне вечером в американском штате Невада мужчина на угнанном грузовике протаранил ворота и врезался в здание легального публичного дома Moonlite Bunny Ranch, известного зрителям по реалити-шоу.
На водителе - 40-летнем Брайане Брандте - в момент нападения были бронежилет и маска. Хозяин борделя Деннис Хоф говорит, что в его заведении этого человека никто не знает. От его действий люди не пострадали, а вот ущерб владелец оценил в $400 тыс, сообщает The Mercury News.
В момент преступления в публичном доме кроме 30 проституток находились еще 10 клиентов. Злоумышленника арестовали, ему уже предъявили обвинение по нескольким статьям. Как выяснилось, машина была угнана из терминала, принадлежащего фирме Central Transport, где мужчина раньше работал дальнобойщиком. Некоторое время назад его уволили за «неподобающее поведение».
|
Житель Новокуйбышевска убил женщину, толкнув ее с лестницы
В Новокуйбышевске заведено уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Жертвой оказалась 42-летняя жительница Чапаевска.
|
26 мая 2017, 12:00
|
Медвежья услуга: Хищник пощадил вооруженного луком и стрелами канадского охотника
|
26 мая 2017, 10:13
|
Замахнулся на полицию: Тольяттинец получил два года за избиение правоохранителей
|
26 мая 2017, 09:01
|
В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты
В городе Минусинске Красноярского края накануне вечером был убит 42-летний главный редактор газеты "Тон-М" Дмитрий Попков. По информации отечественных агентств, в теле жертвы экспертами обнаружены пять пуль.
|
25 мая 2017, 10:10
|
В Самаре дерево рухнуло на припаркованный во дворе автомобиль
Инцидент произошел во дворе дома №131 по улице Стара-Загора областной столицы. Старое сухое дерево рухнуло на припаркованный во дворе многоэтажки автомобиль Nissan.
|
25 мая 2017, 09:09
|
Вне игры: В Тольятти закрыли незаконный игорный клуб
Сотрудники прокуратуры и полиции закрыли в Тольятти подпольный игорный клуб. В процессе проверки было установлено, что по адресу проспект Степана Разина, 19А ведется незаконная игорная деятельность.
|
24 мая 2017, 04:32
|
В Самаре автоледи на Land Cruiser сбила пешехода
Сотрудники самарской полиции в настоящее время выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в Железнодорожном районе. На улице Промышленности 30-летняя женщина, управляя Toyota Land Cruiser, сбила пешехода. По предварительной информации, 57-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.
|
24 мая 2017, 03:01
|
Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса
В Самаре местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о краже рельсов от дома на проспекте Карла Маркса. Компания, которой принадлежало пропавшее имущество, оценила причиненный ущерб в 20 тысяч рублей.
|
24 мая 2017, 01:01
|
В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево
Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 12 мая. Все произошло около часа дня на углу высотки по проспекту Гагарина, 43.
|
12 мая 2017, 03:36
|
В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль
|
24 апреля 2017, 12:32
|
Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой
В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
|
12 апреля 2017, 12:12
|
В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото
|
11 апреля 2017, 03:48
|
В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан
В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Быт» сотрудники полиции организовали проверку бань и саун в поселке Алексеевка Кинельского района. Как передает пресс-служба областного главка МВД, в ходе рейда, в бане на территории поселка полицейские выявили 4 факта оказания услуг интимного характера …
|
11 марта 2017, 03:03
|
Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей
|
10 марта 2017, 04:57
|
В Самаре судят супругов-сутенёров
Семейная пара более года вовлекала жительниц города в занятие проституцией.
|
11 октября 2016, 04:50