В Самаре судят супругов-сутенёров Семейная пара более года вовлекала жительниц города в занятие проституцией.

На первом заседании Железнодорожного суда Самары присутствовала только прекрасная половина преступного дуэта. Согласно материалам дела, в 2015 году женщина вместе с супругом разместила в соцсетях объявление о поиске девушек на …