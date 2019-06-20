2
27
23
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Избранником норвежской принцессы стал американский эзотерик

Избранником норвежской принцессы стал американский эзотерик

Норвежская принцесса Марта Луиза рассказала о своем новом возлюбленном. Им стал американский эзотерик Шаман Дюрек. Совместное фото с мужчиной представительница королевской фамилии выложила в Instagram.

О паре известно, что они долгое время работали вместе, путешествуя с лекциями о самореализации. 
14 мая 2019, 11:37
Норвежский спортсмен прошел по канату в километре над землей

Норвежский спортсмен прошел по канату в километре над землей

Норвежский спортсмен  Эспен Хатлеског устроил на днях крайне экстремальную прогулку. Он прошелся по канату, натянутому на высоте около 1 километра над уровнем моря. Все происходило между двумя утесами горы Кьераг.

Стоит отметить, что спортсмен не ограничился только ходьбой. На головокружительной высоте 

8 апреля 2019, 03:48
В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии

В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора вместе с коллегами из Оренбургской области задержали фуру с пятью тоннами мороженой икры мойвы и сельди. Товар был произведен в Норвегии, его пытались провезти в Россию с территории Казахстана. Напомним, что Норвегия входит в состав Евросоюза, 
15 марта 2019, 09:17
Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии

Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии

В Норвегии построили смотровую площадку на берегу моря с общественным туалетом стоимостью в 2 миллиона долларов.

«Туалет расположен на берегу моря. Волнообразная форма сооружения, мягкая подсветка, скамьи из розового норвежского мрамора, лестница, ведущая к самой кромке воды, — все 
26 апреля 2018, 04:57
Ученые назвали способы «замедлить» время в отпуске

Ученые назвали способы «замедлить» время в отпуске

Группа ученых из Соединенных Штатов и Англии установила, что время отпуска вполне реально продлить. Для этого существуют 2 основных способа.
Американский нейрофизиолог Дэвид Иглман говорит, что «затормозить» отдых помогут экстремальные ощущения. Скажем, прыжок с парашютом или банджи-джампинг вызовут ощущения страха, 

14 апреля 2017, 10:03
Швейцарские физики впервые точно измерили время без помощи часов

Швейцарские физики впервые точно измерили время без помощи часов

Ученые из Швейцарии смогли измерить время, которое электрон расходует на движение от атома. Об этом рассказывает специализированное издание Physical Review Letters.
Для проведения соответствующих измерений специалисты воспользовались лазером, осуществив «выстрел» по ионам. Затем ученые зафиксировали и измерили их колебания. Длительность 

8 февраля 2017, 05:08
К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду

К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду

2016 год будет длиться на одну секунду дольше. Так говорят специалисты Международной службы вращения Земли и синхронизации времени (IERS).
По словам экспертов IERS, в конце года будет введена дополнительная секунда. Это потребуется с целью синхронизации времени с вращением Земли вокруг 

30 декабря 2016, 04:22
Ученые установили, почему люди теряют ощущение времени в период болезни

Ученые установили, почему люди теряют ощущение времени в период болезни

Американские ученые из Университета Джона Гопкинса в Балтиморе определили, почему больные теряют чувство времени. Когда у человека повышается температура тела, в его мозгу блокируется ряд клеток, отвечающих за временную координацию. Об исследованиях особого гена LHX1 рассказывается на страницах Current Biology.

28 декабря 2016, 05:21
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх