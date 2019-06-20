Норвежский спортсмен Эспен Хатлеског устроил на днях крайне экстремальную прогулку. Он прошелся по канату, натянутому на высоте около 1 километра над уровнем моря. Все происходило между двумя утесами горы Кьераг.

Стоит отметить, что спортсмен не ограничился только ходьбой. На головокружительной высоте …