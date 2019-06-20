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Избранником норвежской принцессы стал американский эзотерик
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14 мая 2019, 11:37
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Норвежский спортсмен прошел по канату в километре над землей
Норвежский спортсмен Эспен Хатлеског устроил на днях крайне экстремальную прогулку. Он прошелся по канату, натянутому на высоте около 1 километра над уровнем моря. Все происходило между двумя утесами горы Кьераг.
Стоит отметить, что спортсмен не ограничился только ходьбой. На головокружительной высоте …
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8 апреля 2019, 03:48
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В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии
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15 марта 2019, 09:17
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Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии
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26 апреля 2018, 04:57
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Ученые назвали способы «замедлить» время в отпуске
Группа ученых из Соединенных Штатов и Англии установила, что время отпуска вполне реально продлить. Для этого существуют 2 основных способа.
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14 апреля 2017, 10:03
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Швейцарские физики впервые точно измерили время без помощи часов
Ученые из Швейцарии смогли измерить время, которое электрон расходует на движение от атома. Об этом рассказывает специализированное издание Physical Review Letters.
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8 февраля 2017, 05:08
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К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду
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30 декабря 2016, 04:22
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Ученые установили, почему люди теряют ощущение времени в период болезни
Американские ученые из Университета Джона Гопкинса в Балтиморе определили, почему больные теряют чувство времени. Когда у человека повышается температура тела, в его мозгу блокируется ряд клеток, отвечающих за временную координацию. Об исследованиях особого гена LHX1 рассказывается на страницах Current Biology.
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28 декабря 2016, 05:21
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