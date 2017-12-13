Ученые-палеонтологи описали ранее неизвестный вид огромных пингвинов, живших в регионе современной Новой Зеландии 55-60 млн лет назад. Об этом рассказывается на страницах специализированного издания Nature Communications.
Уникальные останки были обнаружены возле реки Вайпара. Германские исследователи вместе с местными коллегами нашли неполный скелет этого представителя фауны. Виду дали наименование Kumimanu biceae. Kumi в сказаниях местных древних обитателей считается гигантским монстром.
По оценкам экспертов, размер пингвинов был аномален для их современных сородичей - 177 сантиметров. Масса – более 100 кг. Крупнее Kumimanu biceae считается лишь один вид пингвинов – Palaeeudyptes klekowskii, представители которого были под два метра и жили в границах нынешней Антарктиды 37-34 млн лет назад.
|
Ученые выяснили, почему мужчины переносят грипп тяжелее женщин
Специалисты Мемориального университета Ньюфаундленда рассказали, что представители сильного пола на самом деле труднее женщин справляются с простудными недугами. Выводы ученых приводит издание The BMJ.
|
13 декабря 2017, 11:23
|
Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые
В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
|
12 декабря 2017, 03:03
|
Исследование: люди с плохим почерком имеют более высокий уровень IQ
Результатами недавнего исследования поделились с журналистами ученые Университета штата Иллинойс. Как продемонстрировала серия недавних экспериментов с привлечением большого числа добровольцев, причина, по которой многие пишут некрасиво, в том, что мыслят они очень быстро, и рука элементарно не успевает фиксировать рассуждения.
|
12 декабря 2017, 02:21
|
Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение
Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
|
12 декабря 2017, 11:26
|
Палеонтологи обнаружили в Монголии останки динозавра с «лебяжьей» шеей
На бескрайних просторах пустыни Гоби в Монголии палеонтологи нашли останки неизвестного официальной науке вида пернатого динозавра. О редчайшем открытии рассказывается на страницах издания Nature.
|
7 декабря 2017, 10:44
|
В Китае палеонтологи нашли окаменелый ствол одного из первых на планете деревьев
|
24 октября 2017, 03:24
|
Лучше поздно: ученые заново откроют 8-е чудо света спустя 130 лет
Спустя 130 лет специалисты собираются заново открыть 8-е чудо света. Известные исследователям всего мира новозеландские Розовые и Белые террасы считались навечно утерянными вследствие извержения вулкана Таравера. Однако ученые убеждены, что обнаружили именно место, где они находятся.
|
14 июня 2017, 05:33
|
Доисторического птенца возрастом 99 млн лет в янтаре показали в Пекине
|
8 июня 2017, 09:19
|
Привет из прошлого: На Волге палеонтологи обнаружили череп неизвестной рептилии
В процессе исследований на побережье Волги в Ульяновской области палеонтологи нашли череп неизвестной науке рептилии. По словам специалистов, находка принадлежит необычному виду морских плиозавров.
|
26 мая 2017, 05:33
|
Ученым потребовалось 22 года, чтобы узнать, чем питаются пингвины
|
16 февраля 2017, 09:47
|
Ученые рассказали, почему и когда пингвины разучились летать
Британские ученые из Абердинского университета рассказали, почему пингвины не летают. По словам исследователей, причина заключается в эволюции.
|
10 октября 2016, 04:27
|
Жабо-рыба умеет ходить по дну
У берегов Новой Зеландии туристы обнаружили загадочное неизвестное существо, похожее на лягушку и рыбу. Информацию о загадочной находке распространили зарубежные СМИ. Существо имеет черную расцветку. Как утверждается, оно способно ходить по дну океана. Животное является хищником. Питается другими рыбами, раками …
|
22 января 2016, 10:10
|
Обнаружены огромные запасы золота и серебра в Новой Зеландии
|
25 августа 2015, 12:14
|
Гигантская бегающая летучая мышь найдена учеными в Новой Зеландии
|
22 июня 2015, 08:26