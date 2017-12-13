В Китае палеонтологи нашли окаменелый ствол одного из первых на планете деревьев Ученые нашли в КНР окаменелый ствол одного из первых деревьев на нашей планете. Оно выросло порядка 375 миллионов лет назад, утверждается в статье, опубликованной в издании PNAS.

Британские специалисты впервые в истории получили возможность изучить его строение, ведь прежде исследователи …