|
В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф
|
23 мая 2019, 12:33
|
В самарской ИК-5 делают лавочки и урны
В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары.
|
21 мая 2019, 10:38
|
Кто зарабатывает меньше всех в Самаре
Сейчас на ГородРабот.ру в Самаре имеется более 17 000 вакансий. По нашей статистике, средняя зарплата в Самаре составляет 31 283 рубля. Но самая частая (модальная) зарплата в Самаре - 25 000 рублей.
Однако почти треть самарских работодателей …
|
20 мая 2019, 06:10
|
В России хотят повысить предел страхования вкладов
Центробанк и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей. Ведомства подготовили соответствующую поправку для внесения в Госдуму. Компенсацию такого размера предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например, при размещении на …
|
20 мая 2019, 02:02
|
Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены
Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. …
|
20 мая 2019, 11:52
|
В Нью-Йорке женщина три дня просидела в лифте
|
29 января 2019, 02:24
|
Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке
|
21 августа 2018, 10:31
|
Ученые: распространение ВИЧ в США началось в Нью-Йорке
|
27 октября 2016, 11:10
|
Ученые предсказали затопление Нью-Йорка
|
11 октября 2016, 07:41
Мы Вам перезвоним!