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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре судебные приставы конфисковали у должника игровые автоматы и передали представителям Росимущества для дальнейшего уничтожения. В начале прошлого года местный житель купил у неустановленных лиц два игровых автомата. Вскоре он поставил их в барах в Красноглинском районе для проведения 
23 мая 2019, 12:33
В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары. 

- В результате заключения контракта в исправительном учреждении были созданы рабочие 
21 мая 2019, 10:38
Кто зарабатывает меньше всех в Самаре

Кто зарабатывает меньше всех в Самаре

Сейчас на ГородРабот.ру в Самаре имеется более 17 000 вакансий. По нашей статистике, средняя зарплата в Самаре составляет 31 283 рубля. Но самая частая (модальная) зарплата в Самаре - 25 000 рублей.
 
Однако почти треть самарских работодателей 
20 мая 2019, 06:10
В России хотят повысить предел страхования вкладов

В России хотят повысить предел страхования вкладов

Центробанк и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей. Ведомства подготовили соответствующую поправку для внесения в Госдуму. Компенсацию такого размера предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например, при размещении на 

20 мая 2019, 02:02
Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. 
20 мая 2019, 11:52
В Нью-Йорке женщина три дня просидела в лифте

В Нью-Йорке женщина три дня просидела в лифте

Уборщица из Нью-Йорка несколько дней провела в вынужденном заточении. Они приехала в жилой дом, расположенный на Манхеттене. Она решила подняться на один из верхнх этажей на лифте и застряла между вторым и третьим этажами.

Инцидент произошел еще в пятницу, 
29 января 2019, 02:24
Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке

Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке

19 августа работникам нью-йоркского метро пришлось разбираться с необычным курьёзом. В подземке пришлось остановить движение из-за выбежавших на рельсы двоих козлов. Животных заметили на линии N в Бруклине.

Сотрудникам метро пришлось немало побегать. Козлы два часа носились по рельсам, 
21 августа 2018, 10:31
Ученые: распространение ВИЧ в США началось в Нью-Йорке

Ученые: распространение ВИЧ в США началось в Нью-Йорке

Ученые установили, что эпидемия ВИЧ пришла в Соединенные Штаты в начале 1970 годов через Нью-Йорк. Так утверждают специалисты из Университета Аризоны. Они опровергли версию о том, что вирус иммунодефицита человека принес в страну Гаэтан Дюга – бортпроводник компании Air Canada.

27 октября 2016, 11:10
Ученые предсказали затопление Нью-Йорка

Ученые предсказали затопление Нью-Йорка

Американские ученые утверждают, что через 100 лет Нью-Йорк может скрыться под водой. Уже в ближайшее время город будет подвергаться наводнениям в три раза чаще, а вода станет подниматься на 2,7 метра.
Причиной всех опасных явлений ученые называют повышение морского уровня 

11 октября 2016, 07:41
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