В Нью-Йорке женщина три дня просидела в лифте Уборщица из Нью-Йорка несколько дней провела в вынужденном заточении. Они приехала в жилой дом, расположенный на Манхеттене. Она решила подняться на один из верхнх этажей на лифте и застряла между вторым и третьим этажами.



Инцидент произошел еще в пятницу, …